Walldürn. (jasch) Cineasten und alle "Löwen-Freunde" wird’s freuen. Das Kino in Walldürn öffnet am Donnerstag seine Türen. Endlich ist es wieder möglich, das Streamen zuhause durch das Filmerlebnis im Kinosaal zu ersetzen. Die Bedingungen im Kinosaal sind sogar recht komfortabel: Kino-Betreiber Nenad Tomasinjak überlegt, jede zweite Saalreihe zu sperren. Zwischen den Besuchergruppen wird wahrscheinlich ein Abstand von drei Sitzplätzen gelassen. Wann hat der Kino-Besucher schon einmal so viel Platz um sich herum? Und endlich sitzt niemand mehr vor einem, der größer ist als man selbst.

Tomasinjak, der neben den Löwenlichtspielen das Prestige-Filmtheater in Künzelsau betreibt, erklärt im Gespräch mit der RNZ, wie er in das zweite Halbjahr der Corona-Pandemie blickt und wie die Planungen für das Kino-Programm aussehen. "Ich schaue optimistisch in die Zukunft und bin guter Dinge, dass das Kino wieder anläuft." Mit Blick auf die Fortsetzung der Corona-Lockerungen hofft Tomasinjak auf den Herbst. Dann können vielleicht Filme nachgeholt werden, die "Opfer" der Corona-Krise wurden – wie zum Beispiel der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", dessen Premiere in den November verschoben wurde.

Aufgrund der Pandemie hielt die Filmbranche einige Starts zurück oder strich sie komplett. "Wir müssen schauen, welche dieser Filme freigegeben werden und was nicht über Streaming-Dienste verfügbar gemacht wurde."

Bis dahin zeigen die "Löwenlichtspiele" aktuelles Kino-Programm mit Filmen, die jetzt offiziell starten. "Das wird noch unter Sparflamme laufen", gibt Tomasinjak zu. "Wir müssen die ganze Corona-Entwicklung abwarten. Ich glaube, das ist wie in allen Branchen. Wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist."

Folglich geht der Kino-Betreiber von einem ruhigen Sommer aus und achtet darauf, die Kosten niedrig zu halten. Das halte ihn aber nicht davon ab, kleine Kuriositäten oder Besonderheiten zu zeigen: "Wahrscheinlich werden wir über den Sommer und Herbst vermehrt Sonderaktionen fahren. Es gibt nette Geschichten, die man zeigen kann – zum Beispiel einen Anime-Film."

Eine Sonderaktion, die allerdings schon vor Corona bestand, verlief besonders erfreulich: Für Privatvorstellungen konnte man den ganzen Kinosaal für sich alleine buchen. "Das war ein Ding für Juni", so Tomasinjak, "als das Kino sowieso geschlossen bleiben musste. Das wurde genutzt: für Geburtstage oder private Feiern oder einfach nur von Freunden, die Lust hatten, ein Bier zu trinken und einen Film zu schauen."

Dann verrät der Chef der Löwenlichtspiele doch noch Blockbuster-Filme, auf die man sich im Sommer wahrscheinlich freuen kann – etwa Christopher Nolans Spionage-Thriller "Tenet" oder Disneys Realverfilmung von "Mulan".

Nach über drei Monaten des Stillstands zeigt sich Tomasinjak dankbar für das Kurzarbeitergeld und die Soforthilfe vom Bund: "Es ist nicht alles schlecht. Ich bin froh, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist. In anderen Ländern gibt es gar nichts."

Am 1. Juni hätte sich per Corona-Landesverordnung die Chance zur Wiedereröffnung für "alle öffentlich-zugänglichen Kulturveranstaltungen jeglicher Art" ergeben. Doch Tomasinjak hielt die Füße still: "Lass lieber den Betrieb zu. Warte die Entwicklung der Landesverordnung ab." Sein Zögern hatte berechtigte Gründe, denn in anderen Bundesländern hörte er von Kollegen, die keine Umsätze einfuhren: zum einen wegen verhaltener Filmware, zum anderen, weil die Leute Angst hatten, sich zu infizieren.

Tomasinjak legte sich wie die meisten Kino-Betreiber in Kooperation mit den Filmverleihern auf den 2. Juli als deutschlandweiten Wiedereinstieg fest. Das habe den Vorteil, dass die angebotenen Filme rechtzeitig beworben werden können. Sein Team der "Löwenlichtspiele" in Walldürn habe die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt und freue sich nun, trotz unnormaler Umständen ein normales Kinoprogramm zu ermöglichen, so der Betreiber abschließend.