Walldürn. (Sti) Klein, aber fein und vor allem wieder urgemütlich - so präsentierte sich am Samstag und Sonntag der Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum "Zeit(T)räume" im Museumshof der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße. In vorweihnachtlicher Atmosphäre sorgten wieder zahlreiche Verkaufsstände im Kaiserhof und in der Scheune mit weihnachtlichen Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest für ein vielfältiges Angebot. Im gesamten Weihnachtsmarkt-Areal wartete ein reichhaltiges Angebot an Holzarbeiten, Gebasteltem und Kunstwerken auf die Besucher.

Es stellten aus: Michael Hock, Kerstin Arbogast, Felix Kaiser, Stefan Gramlich, Inge Schwab, Gabi Fieger, Wolfgang Reinhard, Claudia Beyer-Kuhnt, Anja Weiß, Charlotte und Laura Schinnagel, Elvira und Bettina Böhm, Martin Freitag, Alois Heffner sowie Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg, Auerberg-Realschule und Biotopschutzbund Walldürn.

Weihnachtsengel und Christkind durften beim "Advent im Kaiserhof" nicht fehlen. Foto: Bernd Stieglmeier

Zahlreiche kulturelle und handwerkliche Aktivitäten bereicherten den Weihnachtsmarkt im Kaiserhof: Schmiedevorführungen von Franz Schell, Drechselvorführungen von Stefan Gramlich, die Besuche des Weihnachtsengels (Pia Kunkel) und des Christkinds (Frida Dörr) am Samstag- und Sonntagnachmittag, die vom Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian durchgeführte Mitmach-Aktion für Kinder, die Gemäldeausstellung von Elvira und Bettina Böhm, die weihnachtlichen Führungen durch das Museum, das Vorlesen von Texten in "Dürmer" Mundart durch Gerhard Friedrich am Samstagnachmittag, das Krippenspiel des Pfadfinderbundes Süd, die Handarbeitskunst-Vorführungen der Frauen der Spinnstube Höpfingen sowie der Auftritt der Drittklässler der Grundschule Walldürn, die alle Gäste am Sonntagnachmittag auf Weihnachten einstimmten.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die Mitglieder des Fördervereins Muse-um "Zeit(T)räume", der Pfadfinderbund Süd und die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn.