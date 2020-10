Die Zukunft des familiengeführten Hotels „Frankenbrunnen“ in Reinhardsachsen ist ungewiss. Die Inhaber haben coronabedingt Insolvenz angemeldet. Foto: Janek Mayer

Reinhardsachsen. (jam) Der Inhaber des Akzenthotels "Frankenbrunnen", Paul Berberich, hat Insolvenz angemeldet. Die Corona-Krise hat damit ein prominentes Opfer getroffen: Berberich ist Mitglied im Vorstand der Dehoga Baden-Württemberg und Vorsitzender im Neckar-Odenwald-Kreis. Wie genau es mit seinem Traditionsbetrieb weitergeht, ist noch ein großes Fragezeichen. "Wir haben jetzt die Reißleine gezogen, bevor wir uns noch weiter verschulden", berichten Paul und Anne Berberich, die sich ihr Lebenswerk über 30 Jahre aufgebaut haben.

"Wir haben keine Zukunftsperspektive mehr gesehen." Laut Paul Berberich sind zuletzt 80 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten sowohl viele Geschäftsreisende als auch Event- und Kulturreisegruppen – das Hauptgeschäftsfeld des Reinhardsachsener Hotels – ihre Buchungen storniert. "Noch Anfang des Jahres hätte ich mir so etwas in meinen kühnsten Träumen nicht erdenken können", schildert Berberich der RNZ.

Anfang des Jahres war der Gastronom Paul Berberich noch voller Zuversicht. Doch aufgrund der Pandemie stornierten zuletzt viele Reisegruppen und Geschäftsreisende ihre Buchungen im Reinhardsachsener Hotel. Archivfoto: Rüdiger Busch

Vor Corona lief sein Betrieb einwandfrei. "Wir hatten einige gute Jahre, und noch im März gab es eine super Vorausschau", sagt Berberich, der auf eine weitere tolle Saison gebaut hatte. Doch dann folgten der Lockdown und Kurzarbeit, von seinen eigentlich sieben Mitarbeitern konnte der Inhaber aufgrund der schlechten Prognosen für die Saison nur fünf einstellen. Während des Shutdowns war das Hotel "Frankenbrunnen" eines der wenigen, die für wichtige Geschäftsreisen geöffnet hatten. In dieser Zeit betreuten Paul und Anne die wenigen Gäste des Hauses persönlich.

Doch als das öffentliche Leben in vielen Bereichen wieder hochfuhr, kehrten kaum Reisegruppen zurück in den Odenwald. "Die Leute waren vorsichtig. Selbst Veranstaltungen, die eigentlich unter Auflagen hätten stattfinden können, fielen aus", so Berberich. Während Regionen wie der Bodensee oder die Ostsee als beliebte Spontanreiseziele viele Übernachtungen verzeichneten, blieben die Touristen hierzulande weiterhin aus. "Der Odenwald ist vorwiegend ein Reiseziel für Senioren", erklärt Paul Berberich – und die gelten bekanntlich als Hauptrisikogruppe für das neue Virus. Die scheinbare Nähe zu einem Corona-Hotspot wie Würzburg habe zudem viele Reiselustige abgeschreckt.

Dennoch machte sich im August leichter Optimismus bei Inhaber und Mitarbeitern breit, als man auf einen starken Herbst setzte und tatsächlich einige Reisegruppen in den Erholungsort kamen. Doch die Hoffnungen zerschlugen sich: Nur der September verlief für das Reinhardsachsener Hotel einigermaßen gut. Als die Infektionszahlen wieder anstiegen und viele eine zweite Welle befürchteten, brachen die Übernachtungszahlen erneut ein. "Ab dem 15. September kamen täglich Stornierungen rein", erinnert sich der Inhaber. Weil zusätzlich viele Firmen verstärkt auf digitale Lösungen setzen und somit ihre Geschäftsreisen reduzieren, sei ein weiteres Standbein weggebrochen.

Dabei gelten die Monate Oktober bis Dezember als bester Zeitraum im Reinhardsachsener Hotel, in dem sich der Betrieb normalerweise ein kleines Polster für die ruhigen ersten drei Monate des nächsten Jahres erwirtschaftet. Im Angesicht dieser offensichtlichen Umsatzeinbußen mussten Paul und Anne Berberich reagieren. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", sagen sie, betonen aber: "Kaufmännisch ergibt es einfach keinen Sinn, den Betrieb weiterlaufen zu lassen."

Da helfe es auch nicht, dass die Regierung während der Corona-Krise Kredite zu günstigen Konditionen anbietet: Denn irgendwann müsse man diese ja begleichen können, sagt Berberich. Bereits jetzt könne er einen Bankkredit nicht zurückzahlen. Um zu vermeiden, dass Mitarbeiter oder Lieferanten des Hotels "Frankenbrunnen" unter einer herausgezögerten Insolvenz leiden, hat die Familie nun den Schritt gewählt, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen.

"Ich weiß noch nicht, wie ich meine Brötchen in Zukunft verdiene", sagt Berberich, der sich als Optimist und Realist bezeichnet. "Wir werden das Haus in den nächsten Monaten wohl nicht öffnen können, aber langfristig ist nichts ausgeschlossen."

Der vorläufige Insolvenzverwalter, der Wertheimer Rechtsanwalt Eric Steudel, hat nun die Option, den Betrieb fortzuführen oder – mit Zustimmung des Gerichts – stillzulegen.