Walldürn-Glashofen. (dore) Es hatte sich in den vergangenen Tagen angebahnt, am Mittwochmorgen kam nun die Gewissheit: Nachdem die Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis an drei Tagen in Folge über 165 lag, müssen Schulen und Kindergärten ab Freitag wieder schließen und auf Fernlernunterricht bzw. Notbetreuung umstellen. Die RNZ besuchte den katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen und fühlte nach, wie Erzieherinnen, Kinder und Eltern mit der Situation umgehen.

Im Glashofener Kindergarten betreuen Leiterin Patricia Ackermann und ihre fünf Kolleginnen Diana Breunig, Doris Gehrig, Kirsten Schmitt, Simone Bodirsky und Nadine Schieser insgesamt 28 Kinder aus den Walldürner Höhenorten. "Der erste Gedanke, war natürlich: ,Mist, wir müssen schon wieder zumachen. Es hat sich seit der letzten Schließung gerade alles wieder gut eingependelt", erklärt Erzieherin Kirsten Schmitt. Zum 1. März seien neue Kinder dazu gekommen, die sich gerade eingewöhnt hätten.

Leiterin Patricia Ackermann ergänzt: "Wir sind natürlich alle traurig, vor allem auch die Kinder. Wir können die Maßnahmen zwar auch verstehen und wollen, dass die Zahlen sinken." Sie sagt aber auch: "Bei uns sind alle Erzieherinnen schon einmal geimpft und stehen kurz vor der zweiten Impfung. Außerdem werden wir zweimal pro Woche getestet. Wir fühlen uns sicher." Für sie und ihr Team sei es wieder ein "Stück Normalität" gewesen, jeden Tag mit den Kindern ein und aus zu gehen. Und die Kinder seien ebenfalls mit Freude wieder in den Kindergarten gegangen, seit es ab dem 22. Februar wieder erlaubt war. Einen Corona-Infektionsfall habe es im Kindergarten St. Wendelin bislang nicht gegeben. Für die Kinder seien die sozialen Kontakte sehr wichtig.

Ab dem morgigen Freitag können sie ihre Freunde dann größtenteils nicht mehr im Kindergarten sehen. Stattdessen sind nur noch Treffen mit einem Freund privat erlaubt. "Die Kinder verstehen das nicht so richtig. Sie haben Corona noch nicht in der Familie mitbekommen, es ist für sie nicht greifbar. Sie sagen: ,Corona ist blöd‘", berichtet Erzieherin Diana Breunig von der Gefühlslage der Kinder. Die Freunde fehlten auch den Kindern in der Notbetreuung, denn "viele sind da ja nicht dabei", erklärt Breunig. Zwischen fünf und zehn Kinder seien für die Notbetreuung angemeldet. "Das ist schon mehr als beim letzten Lockdown. Nun dürfen hier auch Kinder betreut werden, deren Eltern beide berufstätig sind und wenn davon ein Elternteil im Homeoffice arbeitet", informiert Patricia Ackermann. In der Notbetreuung werden mindestens zwei Erzieherinnen gleichzeitig im Einsatz sein, die Zeiten sind flexibel nach den Arbeitszeiten der Eltern angepasst. "Wir werden die Zeit aber auch nutzen, um neue Konzeptionen aufzuarbeiten und Dinge zu erledigen, die sonst liegen bleiben und zum Teil sucht man sich auch Tätigkeiten", erläutert Ackermann.

Für die übrigen Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, sei es nun auch schade, dass sie die angefangene Arbeit am Hochbeet, in dem sie gerade Erdbeeren und Radieschen angepflanzt haben, nicht weiter vor Ort verfolgen könnten. Damit gehe Bildungsarbeit verloren, so Ackermann. Um Kinder, die in der Entwicklung etwas schwächer seien, könne man sich nun erstmal nicht mehr kümmern, fügt Breunig an. Dabei sei die Betreuung gerade im sprachlichen Bereich wichtig. Doch von ihnen kämen eben auch nicht alle in die Notbetreuung rein.

Leiterin Ackermann betont: "Wir hätten es für gut befunden, wenn man den Grenzwert für die Schließung bei einer Inzidenz von 200 beibehalten hätte. Dann wäre der Landkreis bis zu den Pfingstferien wahrscheinlich darunter geblieben und wir hätten solange offen lassen können."

Bei den Eltern seien die Meinungen unterschiedlich: "Manche verstehen die Schließung voll, ein Kind ist z. B. seit November nicht mehr im Kindergarten, weil die Eltern das Risiko nicht eingehen wollen. Andere wiederum können die Maßnahmen nicht mehr verstehen", berichtet Ackermann. Die Eltern seien gut vorbereitet, sie hätten damit gerechnet, dass der Kindergarten wieder schließen muss.

Ackermann befürchtet nun, "dass wir viele Kinder wohl bis nach den Pfingstferien nicht mehr sehen". Damit Schulen und Kindergärten wieder öffnen dürften, muss der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 165 fallen.

In den vergangen vier Tagen haben die Erzieherinnen mit den Kindern noch schnell die Mutter- und Vatertagsgeschenke fertiggemacht, damit sie diese noch rechtzeitig mit nach Hause nehmen können. "Im letzten Jahr war das nicht mehr möglich", so Ackermann.

In der kindergartenlosen Zeit wollen sie und ihr Team mit einigen Aktionen den Kontakt zu den Kindern halten. "Wir wollen ihnen Liedervideos, Fotos vom Hochbeet und Bastelangebote nach Hause schicken." Einige Kinder hätten im letzten Lockdown auch Bilder von ihren Bastelaktionen an die Erzieherinnen zurückgeschickt, ergänzt Breunig. Doch richtig froh sind die Erzieherinnen und sicher auch die Kinder erst, wenn es mit dem Regelbetrieb wieder weitergeht.