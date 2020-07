Walldürn. (Sti.) Eines der zentralen Themen im Verlauf der Gemeinderatssitzung in der Nibelungenhalle stellte der Tagesordnungspunkt "Odenwälder Freilandmuseum – Sondergramm Restaurierungen" dar.

Eingehende Erläuterungen gab Stadtkämmerer Joachim Dörr. Das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf kann in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Vieles sei geplant gewesen im Jubiläumsjahr – doch die Corona-Pandemie habe dem Museum einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Der ursprünglich geplante Öffnungstermin habe sich um zwei Monate verschoben, und die zahlreichen, sonst immer gut besuchten Veranstaltungen seien bis 31. Oktober verboten. "Damit ist die Saison quasi gelaufen, denn entweder sind die Veranstaltungen von der potenziellen Besucherzahl her zu groß, oder es sind zu viele Akteure aus Risikogruppen involviert", erklärte Dörr.

16 historische Gebäude weise die noch nicht vollendete Museumsanlage aus, und der Zahn der Zeit nage an den Bauobjekten. Die meisten Häuser seien in den Jahren 1984 bis 1990 in das Museum transloziert worden und stünden somit schon über 30 Jahre, ohne dass größere Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen worden seien.

Keine Veranstaltungen, keine Einnahmen – da sei die Haushaltsplanung Makulatur, so Dörr. Und so habe sich berechtigter Weise die Frage gestellt: "Wie sollte man also weiter vorgehen?"

Auch aufgrund der Corona-Lage seien zur Unterstützung der kulturellen Einrichtungen von Bund und Land diverse Förderprogramme initiiert worden, an denen auch das Odenwälder Freilandmuseum partizipieren könne. Erste Hilfe sei vom Bund gekommen: Hier sei bereits ein Antrag auf Förderung aus dem Programm "Neustart" – ein Sofortprogramm für coronabedingte Investitionen in Kultureinrichtungen – gestellt worden. Dabei sind für den Einbau von Schutzvorrichtungen, die Optimierung der Besuchersteuerung, die Veröffentlichung von Sicherheitshinweisen, die Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und Maßnahmen zum Ausbau der IT-Infrastruktur Kosten von 38.000 Euro angemeldet worden. Bei Bewilligung würden diese mit einem Zuschuss von 90 Prozent gefördert, und der Restbetrag würde über das Freilandmuseum finanziert.

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg stelle zudem eine befristete Sonderförderregelung für die baden-württembergischen Freilichtmuseum beschränkt auf das "Corona-Jahr" 2020 in Aussicht. Geplant sei eine einmalige 100-prozentige Bezuschussung der "Sieben im Süden" mit jeweils 100.000 Euro für Restaurierungsmaßnahmen sowie 50.000 Euro für Kulturvermittlung.

Der Restaurierungsbedarf im Odenwälder Freilandmuseum sei momentan hoch, da mangels vorhandener Mittel viele erforderliche Maßnahmen in den vergangenen Jahren hätten zurückgestellt werden müssen, so Dörr. In einer Vorlage sind die 19 erforderlichen Restaurierungsmaßnahmen mit einem Gesamtkostenvolumen von insgesamt 913.000 Euro aufgelistet worden", erklärte Dörr. Die größte Maßnahme betreffe das Wohnstallhaus aus Allfeld, bei dem eine Kostenschätzung von 571.200 Euro vorliege.

Es stehe eine Sonderförderquote für Restaurierungen im Gottersdorfer Freilandmuseum vonseiten des Landes in Aussicht. Inhalt dieser sei eine Erhöhung des Zuschusses für Restaurierungen durch das Land von 50 auf 65 Prozent, befristet auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Diese Sonderregelung werde aber nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Walldürn als Träger und der Landkreis als Zuschussgeber stärker in die Pflicht genommen würden, bewilligt. Die Stadt Walldürn und der Landkreis sollen von den Restaurierungskosten dann 20 bzw. 15 Prozent der Kosten tragen.

Von den 913.000 Euro an Restaurierungsbedarf verblieben nach dem Abzug der Bezuschussung der "Sieben im Süden" mit jeweils 100.000 Euro noch 813.000, so Dörr. "Dieser Betrag kann mit den 65 Prozent durch das Land bezuschusst werden, wenn Stadt und Landkreis in drei bis fünf Jahren 163.000 bzw. 122.000 Euro an zusätzlichen Fördermitteln bereitstellen."

Nach Erläuterungen der Leiterin des Freilandmuseums, Margareta Sauer, zu den anstehenden Restaurierungsmaßnahmen, beschloss der Gemeinderat einstimmig im Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Beteiligung der Stadt Walldürn an den Restaurierungsmaßnahmen im Freilandmuseum mit einem Zuschuss von maximal 163.000 Euro.