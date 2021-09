Walldürn. (pol) "Am Donnerstagabend prallte ein landendes Leichtflugzeug beim Landen gegen einen Pkw." Das meldete die Polizei am Freitag. Was zunächst spektakulär (und holprig) klingt, entpuppt sich bei genauem Hinsehen eher als Parkplatzrempler – wenn auch mit teuren Konsequenzen.

Was war passiert? Ein 66 Jahre alter Pilot hatte seine Maschine sauber auf dem Walldürner Verkehrslandeplatz aufgesetzt und rollte bereits mit seinem Flieger über die parallel verlaufende Rollbahn zum Hangar, als er mit seiner linke Tragfläche die offenstehende Beifahrertür eines Autos streifte. Auch den gerade einsteigenden Mann erwischte die Spitze der Tragfläche, er verletzte sich dabei allerdings nicht.

Das Leichtflugzeug war nach dem Zusammenprall nicht mehr flugfähig. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 23.000 Euro.