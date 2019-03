Walldürn. (ahn/pol) Auf einem Förderband in einer Halle der Walldürner Firma Alba Recycling GmbH wurde gestern um 11.30 Uhr ein Feuer entdeckt. Die Schadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung haben sich noch nicht ergeben, teilte die Polizei mit.

Nachdem das Feuer ausgebrochen war, versuchten mehrere der anwesenden 29 Mitarbeiter der Firma, die Flammen mit Feuerlöschern zu ersticken, dies gelang allerdings nicht. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, war das Feuer augenscheinlich so bedrohlich, dass der Kommandant noch Verstärkung hinzurief. Kurz nach 12 Uhr konnte dann trotzdem "Feuer aus" gemeldet werden, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr bestätigte vor Ort, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Insgesamt seien 37 Kräfte und zehn Fahrzeuge der Feuerwehr aus Walldürn und den Stadtteilen sowie aus Höpfingen im Einsatz gewesen. Außerdem noch Rettungskräfte von Helfer vor Ort, dem Roten Kreuz und dem Fahrdienst Ullmer.

Wie Henning Krumrey, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik der Alba-Group berichtete, wurden fünf Mitarbeiter vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchgas-Vergiftung auszuschließen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei zur Brandursache befand sich auf den Förderbändern Sortiergut. Wahrscheinlich hat sich ein Lithium-Akku selbst entzündet.

Dazu informierte Henning Krumrey: "Es liegt noch kein abschließendes Untersuchungsergebnis vor. Indizien sprechen dafür, dass sich auf dem Sortierband ein Gegenstand - beispielsweise ein widerrechtlich in die Verpackungsabfälle eingeworfener Akku - entzündet hat. In das Sortierband war ein Loch eingebrannt. Ein defektes Aggregat der Anlage als Brandursache scheidet daher aus. Die Anlage wird voraussichtlich am Donnerstagmittag wieder laufen."

Update: 6. März 2019, 17.02 Uhr