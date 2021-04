Der 386 Quadratmeter große Anbau an den Kindergarten St. Martin soll bis 1. Juli fertiggestellt sein. Das Bestandsgebäude wird ebenfalls ertüchtigt. Fotos: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Mit der stetig ansteigenden Nachfrage nach Kindergartenplätzen, aber auch dem allgemeinen Modernisierungsbedarf begründete Bürgermeister Markus Günther am Mittwoch die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens St. Martin in der Montereau-Allee. Gemeinsam mit Architekt Nico Hofmann und dessen Bauleiter Axel Skowronnek, Kindergartenleiterin Nicole Geib und Vertretern der Stadtverwaltung wurde die recht ansehnliche Baustelle besichtigt.

Günther bezeichnete die rund 1,1 Millionen Euro teure Maßnahme, die im August des Vorjahrs begonnen hatte, als "relativ großen und wichtigen Schritt" – zumal sich die Nutzfläche der im November 1997 eröffneten Einrichtung nahezu verdopple. Standen bislang 457 Quadratmeter zur Verfügung, wächst die Fläche mit der Erweiterung um weitere 386 auf 843 Quadratmeter an. Neu angebaut werden zwei lichtdurchflutete Gruppenräume sowie zusätzliche Multifunktionsräume nebst zugehörigen Toilettenanlagen und ein Technikraum. Die statt herkömmlicher Ständerbauweise bewusst ausgewählte Massivholzbauweise stehe für nachhaltiges Bauen mit natürlichen Werkstoffen und garantiere durch viel Holz ein gesundes Wohnklima.

Freude über die Fortschritte (v. l.): Bauleiter Axel Skowronnek, Kindergartenleiterin Nicole Geib, Architekt Nico Hofmann, Bürgermeister Markus Günther und Jörg Kettemann (Bauamt). Fotos: Adrian Brosch

"Im Gegenzug stehen die Ertüchtigung des Brandschutzes und eine neue, effiziente Heizungsanlage am Bestandsgebäude auf der Liste – der Neubau bekommt ohnehin eine nach modernsten Gesichtspunkten konzipierte Heizung", erklärte der Bürgermeister und sprach von einem "Ambiente zum Wohlfühlen".

Während des kleinen Rundgangs wies Architekt Nico Hofmann (Eberstadt) auf weitere Feinheiten hin. Zunächst dankte er der Stadt Walldürn für das mit der Auftragserteilung bewiesene Vertrauen, das sich nicht zuletzt in der reibungslosen Zusammenarbeit widerspiegle. "Wir sind froh über den guten und bisher unfallfreien Verlauf des Projekts, was auch so bleiben möge", betonte er. Dank sehr effektiv ausgeführter Arbeiten befinde man sich im vollen Zeitplan und bewege sich nach wie vor innerhalb des angepeilten Kostenrahmens.

"Nachdem die Stellung der Holzkonstruktion, die Flachdach- und Verglasungsarbeiten sowie die Erneuerung der bestehenden Heizanlage bereits erledigt worden sind, werden derzeit die Installationsgewerke in den Bereichen Heizung/Lüftung und Sanitär/Elektro sowie die nötigen Trocken- und Rückbauarbeiten durchgeführt", schilderte Hofmann. Der Architekt ließ zudem wissen, dass eine Fußbodenheizung eingebaut werde: "Da die Kinder oft und gern auf dem Boden spielen, hat sich diese Option einfach angeboten." Die neuen Fenster, so Hofmann, seien nur von Erwachsenen zu öffnen, da man die Hebel zur Sicherheit außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht habe. Gleichermaßen habe man einen Zugang zur Außenanlage geschaffen, um den "Durchgangsverkehr" an Festlichkeiten des Kindergartens zu erleichtern.

Die Fertigstellung des Projekts ist für 1. Juli geplant. Nach aktuellem Stand kann dieser Termin eingehalten werden. "Wir hoffen natürlich auf zahlreiche glückliche Kinder, Erzieher und Eltern an diesem Tag", so der Bürgermeister.