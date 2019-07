In der Praxis getestet wurden die Inhalte des Kirchenführers in den vergangenen Jahren bei Kirchenführungen in der Basilika (hier im Jahr 2017). Foto: Rüdiger Busch

Von Anna-Lena Farrenkopf

Walldürn. Nach vier Jahren Arbeit ist es am Freitag soweit: Der kindgerechte Kirchenführer "Was macht der Drache in der Kirche?" von der 10b der Konrad-von-Dürn-Realschule wird bei der "Musischen Nacht" der Schule präsentiert. Hierbei wird nicht nur das Buch vorgestellt, sondern auch die Entstehungsgeschichte anhand eines Plakates erklärt.

Die Idee kam im Schuljahr 2015/2016 auf, als die Schüler der damaligen 7b unter der Anleitung ihrer Religionslehrerin Bianca Breunig-Teichmann eine Führung für Grundschüler in der Wallfahrtskirche organisierten. Dabei fiel ihnen auf, dass in der Basilika keine Kirchenführer für Kinder auslagen. Da galt es Abhilfe zu schaffen: Ein kindgerechter Kirchenführer musste her.

Nachdem die Führung über die Heiligenfiguren in den Seitenaltären der Basilika gut angekommen war, bereiteten die Schüler im nächsten Jahr eine Führung mit anderen Themen für eine fünfte Klasse der Realschule vor. Da auch diese Kinder von der Führung begeistert waren, wuchs bei den damaligen Achtklässlern die Motivation, ihren Plan von einem Kirchenführer für Kinder umzusetzen.

Also wurde am Ende jedes Schuljahres -nach den Klassenarbeiten im Fach Religion - engagiert an dem Buch gearbeitet, sodass das Werk jetzt, rechtzeitig zum Ende ihrer Laufbahn an der Konrad-von-Dürn-Realschule, veröffentlicht werden kann: "Was macht der Drache in der Kirche? Der etwas andere Kirchenführer von Kindern für alle Interessierten".

"Das Ergebnis gefällt mir gut und ist am Ende nicht nur für Kinder interessant, sondern auch für Erwachsene", berichtet Lehrerin Bianca Breunig-Teichmann. Jung und Alt gleichermaßen dürfen sich auf die einfachen und verständlich formulierten Erklärungen der Symbolik der Kirchengestaltung ebenso freuen wie auf die Kirchenmaus "Georg", die die Besonderheiten erklärt.

Über die Jahre sind so viele Informationen zusammengetragen worden, dass das Buch sehr ausführlich wurde, wodurch es auch für Erwachsene durchaus informativ sein kann. Aus diesem Grund wird von den Autoren empfohlen, dass der Kirchenführer in kleinen Abschnitten mit Kindern gelesen wird. Das beste Vorgehen sei, dass bei jedem Besuch in der Basilika eine der Besonderheiten erklärt wird.

Zum Beispiel kann mit Hilfe des Buches aufgezeigt werden, dass die Verzierungen an der Kanzel die Symbole (Stier, Löwe, Adler und Mensch) für die vier Evangelisten Lukas, Markus, Johannes und Matthäus enthalten, und dass der Pfarrer heutzutage nicht mehr von der Kanzel predigt, weil er auf Augenhöhe mit den Gottesdienstbesuchern sein will.

Auch das Bodenmosaik der Basilika wird aufgegriffen. Es stellt symbolisch das Schiff der Kirche dar. In das Mosaik sind auch versteckte Zeichen eingearbeitet, wie beispielsweise Adler, Drache, Pferd und Fischreiher, die für die vier Elemente (Luft, Feuer, Erde und Wasser) stehen.

Natürlich wird auch die Geschichte des Blutwunders in dem Buch aufgegriffen. Diese Erzählung kann dann idealerweise am Blutaltar gelesen werden.

An dem Kirchenführer haben mitgewirkt: Paula Ballmann, Latifa Bellgardt, Georg Kirchgessner, Ronja Kracht, Matthias Müller, Rafael Mutune, Dennis Rüdiger, Kilian Ruppel, Corinna Sans, Ben Schäfer, Marco Schmitt (alle Verfasser der Texte), Wolfgang Teichmann (Layout und Fotos), Erhard Lang (Gestaltung der Kirchenmaus "Georg"), Marcel Dittrich (Fotos), Bianca Breunig-Teichmann, Robert Schmeiser (verantwortliche Lehrkräfte).

Vier Jahre lang hat Bianca Breunig-Teichmann mit ihren Schülern an diesem Projekt gearbeitet. Ihr Fazit fällt durchweg positiv aus: "Ich bin froh, dass wir nun nach langem Korrekturlesen und grafischen Bearbeitungen nun endlich das fertige Heft als etwas Bleibendes für die Pfarrgemeinde vorlegen können."

Info: Nach der "Musischen Nacht" liegt das Büchlein dann in der Basilika aus und ist gegen eine geringe Gebühr erhältlich. Der Kirchenführer hat 34 Seiten und erscheint zunächst in einer Auflage von 500 Stück.