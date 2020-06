Mit einiger Verspätung können Badegäste in Walldürn im Juli in die Freibadsaison starten. Dabei müssen die Besucher des Walldürner Bads einige Regeln beachten. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Eine sehr erfreuliche Nachricht gibt es für alle Badefreunde: In einer Woche, am Mittwoch, 1. Juli, öffnet das Walldürner Freibad für Badegäste seine Pforten. Allerdings müssen beim Besuch des Walldürner Freibads wegen der Corona-Pandemie dann einige wichtige Auflagen beachtet werden.

Bürgermeister Markus Günther erklärte gestern bei einem Pressetermin im Freibad, dass sich laut der Landesverordnung Baden-Württemberg und dem Pandemieplan der Deutschen Gesellschaft für Badewesen pro zehn Quadratmeter Liegewiese nur eine Person aufhalten darf. Ausgenommen sind mehrere Personen aus einem Haushalt. Daraus resultiert die maximale Besucherzahl von 230 Badegästen für das Freibad Walldürn. Die Anzahl im Freibad wird kontrolliert, Besucher müssen sich vorab über die Webseite www.wallduern.de registrieren.

Wer das Freibad besuchen will, muss also vorher auf der Internetseite der Stadt Walldürn ein Ticket lösen. Ansonsten gibt es keinen Einlass ins Freibad. Bei der Anmeldung auf der Homepage der Stadt Walldürn müssen die Besucher ihre Kontaktdaten angeben, damit so nachverfolgt werden kann, wer wann im Freibad gewesen ist. Den Eintritt bezahlen Badegäste an der Kasse im Eingangsbereich des Freibads, dem einzigen Zugang. Ein neu geschaffener behindertengerechter Zugang (wir berichten noch) dient als Ausgang.

Das Walldürner Freibad öffnet zunächst im Zweischichtbetrieb: von 10 bis 13 Uhr (letzter Einlass 12 Uhr, Badeschluss 12.45 Uhr) und nach einer einstündigen Pause von 14 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr, Badeschluss 17.45 Uhr).

Plakate machen die Besucher im Eingangsbereich auf die aktuelle Lage aufmerksam. Mit dem Betreten des Schwimmbads erklärt der Besucher sich mit den Regeln einverstanden. Am Eingangsbereich gibt es eine Trennleine, die den Einbahnstraßenverkehr dort regelt. Auf dem Boden sind Abstandsstreifen angebracht.

Geöffnet sind das große Schwimmbecken und das Kinderschwimmbecken. Das große Schwimmbecken ist in zwei Kreisverkehre geteilt, in denen nur eine Schwimmrichtung erlaubt ist. Pro Kreisverkehr dürfen maximal zehn Personen ins Wasser. Den Zugang zum Schwimmbecken regeln Armbänder. Überholen und Aufschwimmen im Becken ist verboten. Die Einstiegstreppen im Nichtschwimmerbereich werden jeweils als Ein- und Ausstieg (Einbahnstraße) gekennzeichnet. Die Wasserrutsche bleibt vorläufig gesperrt.

Im Bereich des Kinderbeckens müssen Eltern ihre Kinder beaufsichtigen und darauf achten, dass diese die Hygieneregeln einhalten. Das Personal bindet das Kinderbecken in seinen regelmäßigen Rundgang mit ein und überprüft die Einhaltung der Abstandsregeln.

Den Spielplatz dürfen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. Wenn möglich, sollen Eltern auf einen entsprechenden Abstand zwischen den Kindern sowie zu anderen Erwachsenen achten. Der Volleyballplatz bleibt vorläufig gesperrt.

Die Warmwasserduschen bleiben während der Corona-Pandemie ebenfalls gesperrt. Die Badegäste müssen vor dem Schwimmen den Körper gründlich mit Wasser abwaschen. Dafür stehen die Kaltduschen am Beckenumgang zur Verfügung. Die Umkleidekabinen im Hauptgebäude sind teilweise, die Sammelumkleidekabinen komplett gesperrt.

Die WC-Anlagen im Hauptgebäude bleiben geöffnet. Das Behinderten-WC dagegen ist prinzipiell geschlossen und wird nur bei Bedarf geöffnet.

Der Kiosk hat geöffnet, die Abstands- und Hygieneregeln sind dort zu beachten.