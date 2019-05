39 Strongmen gingen beim fünften Deutschland-Cup in Walldürn bis an ihre Schmerzgrenze und darüber hinaus, um sich in den vier Disziplinen gegen das starke Konkurrenz zu behaupten. Veranstalter des Wettkampfs war erneut Marcus Franke (r.). Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Zum fünften Mal sind in Walldürn zahlreiche starke Männer bei einem Strongman-Deutschland-Cup im Rahmen des Blumen- und Lichterfests an den Start gegangen. Zu der Veranstaltung des Verbands German Federation of Strength Athletes (GFSA) fanden sich auf der mittleren Parkebene des Areals "Riesen" im Walldürner Stadtzentrum 39 Athleten aus ganz Deutschland, Österreich und sogar aus Belgien ein. Sie lieferten sich einen spektakulären nahezu dreistündigen Wettkampf in den vier Disziplinen Autokreuzheben, Bierfassstemmen, Atlassteine und einem Medley.

Die "Walldürner Farben" vertrat der Lokalmatador Marco Bruch. Dieser freute sich am Donnerstagnachmittag sehr darauf, zum zweiten Mal vor heimischem Publikum mit mehreren hundert begeisterten Zuschauern starten zu dürfen. Bruch trainiert mehrmals jede Woche im "Eisi-Studio" von Marcus Franke, selbst ein erfahrener und erfolgreicher Strongman und an diesem Donnerstagnachmittag Organisator dieses fünften Strongman-Cup in Walldürn.

Lokalmatador Marco Bruch belegte im starken Teilnehmerfeld den 15. Platz. Foto: Bernd Stieglmeier

Nach einer Begrüßungsansprache von Bürgermeister Markus Günther, der sich begeistert zeigte über die grandiose Zuschauerkulisse interviewte Franke den derzeit erfolgreichsten "Strongman" in der German Pro League: Dennis Kohlruss. Nachdem anschließend die Moderatorin Prof. Dr. Martina Ollesch alle 39 Teilnehmer vorgestellt hatte, zeigten die 39 Athleten bei den unterschiedlichen Herausforderungen, was in ihnen steckt. Als Schiedsrichter sorgte der zwölfmalige Träger des Titels "Strongest man of Germany", Heinz Ollesch aus Rosenheim, dafür, dass alle Wettkampfregeln erfüllt wurden. Unterstützt wurde er von Roman Schenkel und Thomas Nagel.

Nachdem alle Leistungen ausgewertet waren, stand schließlich der Tagessieger fest: Den ersten Platz sicherte sich Tim Hruby, ihm folgten Robert Schwarz und Markus Schätzel. Den 15. Platz belegte Lokalmatador Marco Bruch, der mit diesem Ergebnis sehr zufrieden war.

Den Getränkeerlös und den Betrag aus der Spendenkasse führt Veranstalter Marcus Franke erneut einem guten Zweck zu: Das Geld kommt dem Odenwald-Hospiz in Walldürn zugute.