Walldürn. (adb) Das "Dürmer Lichderfeschd" bot am Freitag und Samstag ein ansprechendes Programm aus vielen kleinen und großen Lichtblicken. Rund um den Schlosshof und in der Hauptstraße gab es allerhand zu erkunden: Auf die "lange Einkaufsnacht mit Schnäpp(s)chenjagd" am Freitag folgte samstags der Familientag mit Genussmarkt.

Den Auftakt des „Lichderfeschds“ markierte der Septemberkäse-Anschnitt in Marjas Käseladen am Freitag, bei dem auch Bürgermeister Markus Günther sichtlich Spaß hatte. Foto: Adrian Brosch

Genießen ließ es sich schon freitags: Den Auftakt nämlich markierte der Septemberkäse-Anschnitt in "Marja’s Käseladen", bei dem auch Bürgermeister Markus Günther sichtlich Spaß hatte. Geteilt wurde dabei ein ganz besonderer Käse: Der mit Schnittlauch, Paprika, Pfeffer, Lauch, Knoblauch und Sellerie abgeschmeckte, selbstverständlich original holländische Laib ist so nur im September zu haben. "Er wird aus der Milch hergestellt, die holländische Kühe während ihrer letzten Weidegänge im September geben", erklärte Marja Rijsdijk, an deren Ladengeschäft diverse raffiniert gewürzte und wohlschmeckende Käsesorten probiert werden konnten.

Eigentliches Herzstück des Fests war der Schlosshof: Hier luden herbstliche Genüsse an den Ständen der FG "Fideler Aff", des Vereins der Freunde und Förderer Walldürner Bäder und der DLRG, des Soldatenhilfswerks der Bundeswehr, des "Dinnete Express" mit seinem frischen wie knusprigen Holzofenbrot, Süßwaren von Jürgen Dressler sowie edle Tropfen des Weinguts Bug (Hallergarten) und die kräftigen Suppen von Jeanette Wöhl ("Jeas Catering") aus Altheim zum Verweilen ein.

Den passenden Soundtrack dazu lieferte der Walldürner Musiker Jürgen Weckbach mit seinem ganz auf Country, Rock und Pop eingestimmten Soloprojekt "JW’s Eagle One Project". Nicht fehlen durfte natürlich der Plausch über das Leben, die Liebe, den Wein und manches unergründliche, aber gerade deswegen besonders wichtige Thema. Doch genau dafür bot sich das "Lichderfeschd" mit seinem ganz eigenen Flair an – man kam, sah sich um, traf alte Bekannte und freute sich nicht nur über Gespräche, sondern auch über Highlights wie den Lichtertanz des SV Rippberg und die heiße Feuershow mit Jeremy. Bei strikter Einhaltung aller Hygieneregeln zeigten jedenfalls die zahlreichen Besucher aller Altersklassen, wie sehr das zwanglose Beisammensein in Corona-Zeiten gefehlt hatte.

Mit der Kettensäge schuf Micha Reichert Kunstvolles unter dem Motto „Chainsaw Art“. Foto: Adrian Brosch

In der Hauptstraße zog unterdessen die eindrückliche Vorstellung von Micha Reichert alle Blicke auf sich: Mit der Kettensäge schuf er unter dem Motto "Chainsaw Art" Kunstvolles. Nur wenige Schritte entfernt konnten die Fachgeschäfte besucht werden – unter anderem der Bücherladen am Alten Rathaus, der sich pünktlich zur Erscheinung des neuesten "Eberhofer-Krimis" über regen Zulauf freute.

Selber Ort, andere Uhrzeit: Mit gemütlicher Oktoberfest-Atmosphäre ging es am Samstagmorgen nahtlos weiter. Während die Odenwälder Trachtenkapelle unter dem Taktstock von Meikel Dörr mit stimmungsvollen Weisen vom "Badnerlied" über "Steirermen san very good" bis zu "Noch in 100.000 Jahren" für gute Laune sorgte und die Besucher sich beim Weißwurstfrühstück kulinarisch bestens versorgen konnten, nahm Bürgermeister Markus Günther die offizielle Eröffnung des "Lichderfeschds" vor. "Wir sehnen uns nach jener Rückkehr zur Normalität, die das ,Lichterfeschd’ teilweise schon repräsentiert", hielt er fest und lud dazu ein, "miteinander zu feiern im wundervollen Walldürn". Das "Lichderfeschd" verstehe sich im weitesten Sinne auch als Gegenstück zum coronabedingt 2020 und 2021 entfallen "BluLi", das eine Neukonzeption erfahren solle. "Wir haben viele Planungen", verriet Günther und lobte auch die relativ kurzfristige Planung des "Lichderfeschds" durch das Kreativteam mit Tanja Naas, Sina Berberich und Meikel Dörr an der Spitze. Danach wurden die Sieger der "Schnäp(p)schenjagd" gezogen: Den ersten Preis erreichte Katrin Kemkemer (Karlsruhe), den zweiten Preis Thomas Schäfer und den dritten Preis Laura Seyfried (beide Walldürn).

An vielen Ständen kamen die Besucher des „Lichderfeschds“ auch kulinarisch auf ihre Kosten. Foto: Klaus Narloch

Vom Weißwurstfrühstück aus ging es direkt auf den Genussmarkt auf dem Schlossplatz, wo der Biotopschutzbund zum Vogelhäuschenbauen und passend zur Jahreszeit zum Selbstpressen von aromatischem Apfelsaft einlud, wo aber auch regionale Produkte angeboten wurden. Für die Kleinen erwiesen sich das vom Odenwald-Theater präsentierte Märchen "Der Froschkönig", die Glitzertattoos am Stand des SV Rippberg, die Luftballonzauberei mit Jeremy, die Hüpfburg der Jugendfeuerwehr und die von Ute Baumann vorgelesene "Geschichte vom kleinen 710" als Anziehungspunkte – schließlich verstand sich das "Lichderfeschd" als Wochenende für alle Generationen.

Das vermochte am Samstagabend auch der Auftritt von "Rock It" zu unterstreichen: Die vier Musiker und ihre stimmgewaltige Sängerin erfreuten mit ihrer Auswahl an Pop-, Rock- und Partyhits aus mehreren Jahrzehnten jeden Geschmack.