Eine Nachricht von Wolfram Fitz hat der Geschäftsführer des Einkaufsverbands Garant-Möbel, Jens Hölper, am Samstag vergangener Woche zum Anlass genommen, sich an Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der CDU/CDU-Bundestagsfraktion, und an weitere Politiker zu wenden. Hier einige Auszüge aus Hölpers Schreiben:

Eine Nachricht von Wolfram Fitz hat der Geschäftsführer des Einkaufsverbands Garant-Möbel, Jens Hölper, am Samstag vergangener Woche zum Anlass genommen, sich an Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der CDU/CDU-Bundestagsfraktion, und an weitere Politiker zu wenden. Hier einige Auszüge aus Hölpers Schreiben:

"Dass ich mich heute erneut an Sie wende, geschieht aus großer persönlicher Sorge: Sorge um die wirtschaftliche Perspektive des Mittelstands, um die Zukunft unserer Kinder und Enkel – und nicht zuletzt den sozialen Frieden in unserem Land. Um zu untermauern, warum ich dies so empfinde, möchte ich Ihnen die heutige E-Mail eines unserer erfolgreichsten und langjährigsten Mitglieder in ganz Deutschland weiterleiten, der sein Möbelhandels-Unternehmen in 30 Jahren ,von Null‘ selbst aufgebaut hat und heute Verantwortung für über 120 Mitarbeiter trägt. Herr Fitz ist ein ausgesprochen vernünftiger und sachorientierter Mensch, verlässlicher und berechenbarer Geschäftspartner, verantwortungsvoller Unternehmer, sozial wie ehrenamtlich engagierter und in seiner Heimatregion verwurzelter Bürger sowie ein fürsorglicher Familienvater – klassischer deutscher Mittelstand eben! Seine Mail steht sinngemäß stellvertretend für hunderte unserer Mitglieder, die sich in den vergangenen Wochen an unsere Mitarbeiter, meine Geschäftsführer- und Geschäftsleitungskollegen oder mich persönlich in vergleichbarer Form gewandt haben.

Er und seine Kollegen tun dies zum einen, weil ihnen vom Staat und den politischen Entscheidungsträgern die versprochene und dringende erforderliche Perspektive verwehrt wird, weil sie sich im Stich gelassen fühlen oder weil sie sich inzwischen schlicht ,verschaukelt‘ fühlen (Stichwort: ,35 ist die neue 50 ...‘). Zum anderen aber tun sie dies schlicht, weil sie um ihre Existenz und ihr Lebenswerk fürchten! ... In dem Schreiben erkennen Sie die emotionale Situation – ja, die Wut, Verzweiflung und maßlose Enttäuschung – , in der sich nahezu alle Einzelhändler, aber auch natürlich Gastronomen, Hoteliers, Künstler usw…, derzeit befinden."

In der E-Mail, die der RNZ vorliegt, spricht Wolfram Fitz die im Interview genannten Kritikpunkte an der Lockdown-Politik der Regierung an.

[-] Weniger anzeigen