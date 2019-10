Wie geht es weiter mit der Walldürner Innenstadt? In einer Planungswerkstatt sollen Fachleute und Bürger gemeinsam einen Leitfaden erstellen, den die Stadt dann bausteinartig umsetzen kann. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (pm) Für die Innenstadt von Walldürn wird derzeit eine städtebauliche Feinuntersuchung erarbeitet. Bürger sind willkommen, ihre Anregungen und Hinweise in den Planungsprozess einzubringen. Dazu veranstaltet die Stadt Walldürn am Mittwoch, 13. November, um 18.15 Uhr im "Haus der offenen Tür" eine Planungswerkstatt. "Wir laden alle ein, im Rahmen der Bürgerwerkstatt über die städtebauliche Feinuntersuchung zu diskutieren und eigene Ideen einzubringen", so Bürgermeister Markus Günther.

Die Stadtsanierung in Walldürn läuft seit 1977. Dabei sind drei Sanierungsgebiete im Innenstadtbereich bereits abgeschlossen. Als Erfolg wertet die Verwaltung, dass im Bereich der abgeschlossenen Sanierungsgebiete die Bevölkerung angestiegen ist. Ein Gesamtkonzept für die historische Innenstadt fehlt jedoch bisher. Dessen Erstellung ist wichtig, weil künftig der Innenentwicklung - im Vergleich zur Außenentwicklung - größere Bedeutung zukommen muss. Den Auftrag, ein Gesamtkonzept für die historische Innenstadt zu erstellen, haben das Büro plan&werk aus Bamberg für Städtebau und Architektur sowie das Büro Brenner Bernard Ingenieure aus Aalen für Verkehr und Straßenwesen erhalten.

In der städtebaulichen Feinuntersuchung wurden zunächst städtebauliche und verkehrliche Qualitäten und Potenziale sowie Konflikte und Mängel analysiert und dargestellt. Auf dieser Grundlage wurden Handlungsfelder identifiziert und räumlich zugeordnet. So finden sich Qualitäten und Potenziale vor allem im historischen Stadtbild mit herausragenden Einzeldenkmalen wie dem alten Rathaus, der Basilika, dem Schloss sowie vielen Bürgerhäusern mit überwiegend reichem Zierfachwerk.

In den vergangenen Jahrzehnten haben Neubauten die Innenstadt kontinuierlich ergänzt. Trotzdem finden sich Konflikte und Mängel insbesondere auf den zweiten Blick im teilweise sehr schlechten baulichen Zustand von Gebäuden.

"Im Vergleich zu ähnlich strukturierten Städten ist das Angebot an Einzelhandel und Dienstleistungen in der Walldürner Innenstadt aber immer noch sehr gut", heißt es aus dem Rathaus. Um den Einzelhandel zu erhalten und für die Zukunft zu stärken, ist neben einem hochwertigen Warenangebot ein entsprechendes Umfeld notwendig.

Im Rad- und Fußwegenetz gibt es jedoch Mängel, die heute eine Nutzung in weiten Teilen der Innenstadt unattraktiv erscheinen lassen. So lautet ein Ziel, die umweltfreundliche und gesunde Mobilität deutlich zu stärken. "Nun sind die Bürger aufgerufen, sich über die Planungswerkstatt in unseren Planungsprozess aktiv einzubringen", sagt Georg Feit vom Stadtbauamt der Stadt Walldürn. Das resultierende Konzept soll der Stadt Walldürn mit langfristiger Bedeutung und Wirkung als Leitfaden für die bausteinartige Umsetzung der Planungen dienen.