Schadhafte Fahrbahndecken – wie hier in der Schmalgasse – können Walldürner seit kurzem der Stadtverwaltung bequem per Smartphone oder PC melden. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Mängelmelder, Melde-Michel, Bürgerecho – unter den verschiedensten Namen können Bürger vieler Städte in Deutschland bereits bequem von zuhause aus oder per Smartphone Schäden an ihre Stadtverwaltung melden. Die Stadt Walldürn ist zwar schon vor geraumer Zeit auf diesen Zug aufgesprungen, hat das Formular auf ihrem Stadtportal im Internet nun aber deutlich bedienerfreundlicher gestaltet.

Wilder Müll, Schlaglöcher, Glasscherben auf Spielplätzen und defekte Straßenlaternen – wer beim Spaziergang durch Walldürn auf diese und viele weitere Fälle trifft, kann den Schadensmelder unkompliziert nutzen. "Wir sind auf die Mithilfe der Bürger angewiesen", erklärt Sina Berberich aus der Stabsstelle Bürgermeister. Sie ergänzt: "Nur Schäden, die uns bekannt sind, können wir auch beheben." Eine möglichst genaue Beschreibung des Mangels sowie die Möglichkeit, direkt vom Smartphone aus ein Foto oder den Standort hochzuladen, hilft der Stadtverwaltung dabei.

Die Handhabung ist denkbar einfach. Den Schadensmelder findet man unter www.wallduern.de/schaden im Internet. Dort können Bürger zunächst ein Foto des Schadens hochladen, bevor sich der Standort der Problemstelle mittels Ortungsdienst des Smartphones, per Klick auf eine Karte oder über eine Texteingabe angeben lässt. In einem weiteren Schritt lässt sich innerhalb vorgefertigter Kategorien auswählen, welche Schadensart gemeldet werden soll.

Der Schadensmelder erlaubt es Nutzern, in wenigen Schritten einen Mangel mitzuteilen.

Eine Detailbeschreibung des Problems ist möglich, aber nicht erforderlich. Wer eine Rückmeldung zu seinem Anliegen wünscht, kann auf der letzten Seite den eigenen Namen sowie E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer angeben. Nach einem letzten Klick landet die Schadensmeldung im Rathaus und wird von dort an die zuständige Stelle weitergeleitet.

Obwohl der Schadensmelder der Stadt Walldürn erst seit wenigen Tagen online ist, haben bereits einige Bürger die neue Funktion genutzt, um ihre Anliegen vorzutragen. "Wir haben zum Beispiel Meldungen zu Wildwuchs über den Gehweg hinaus erhalten. Außerdem hat uns ein Wanderer einen Sturmschaden im Wald gemeldet", berichtet Pressesprecherin Sina Berberich.

Doch es scheint egal, wie benutzerfreundlich die Funktion gestaltet ist. Manch einer wählt trotzdem lieber den Weg über Social Media, um sich an die Stadtverwaltung und die Öffentlichkeit zu wenden. Nicht einmal eine Stunde nachdem das Rathaus die neue Funktion angepriesen hatte, schrieb eine Walldürner Facebook-Nutzerin: "Schmalgasse durchgehend, bremst aber die Spinner aus, die da nichts verloren haben, da Anlieger frei."