Nahezu alle der 60 Brautpaare, die sich 2019 in Walldürn das Ja-Wort gaben, pflanzten am Samstag einen Baum als Zeichen ihrer Liebe und Verbundenheit. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) 60 Brautpaare haben im Jahr 2019 in Walldürn den Bund fürs Leben geschlossen. Die Stadt ermöglichte ihnen nun, im Walldürner "Hochzeitswäldchen III" einen Baum als Zeichen der Verbundenheit und Liebe zu pflanzen. Gleichzeitig übernehmen die Ehepaare die Patenschaft über die Bäume und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Die schöne Tradition geht auf eine Initiative des Biotopschutzbunds zurück.

Von 1999 bis 2007 füllten die Verliebten bereits ein erstes Grundstück der Stadt Walldürn mit mehr als 150 Bäumen. Die Kapazitäten des zweiten "Hochzeitswäldchens" – in der Nähe der "Mondlandschaft" – waren dann 2015 erschöpft. Erst 2017 gelang es der Stadt, im Einvernehmen mit einigen Landwirten in der Nähe des "Höpfinger Wäldchens" geeignete Grundstücke im Tausch zu erwerben.

Ehepaare, die sich im Jahr 2019 in Walldürn das Ja-Wort gegeben haben, pflanzten ihre Bäume nun am Samstag dort in einer weißen Schneelandschaft. Zur Auswahl stehen die Baumarten Buche, Eiche, Hainbuche, Wildkirsche, Schattenmorelle, Volks- oder Wildapfel, Nussbaum, Tulpenbaum und Ginkgobaum. Eine zweite Gruppe mit Verheirateten aus 2020 und 2021 folgt am Samstag, 23. April.

Bürgermeister Markus Günther begrüßte neben den Brautpaaren die Standesbeamten Judith Stang, Petra Walter, Desiree Bär und Altheims Ortsvorsteher Hubert Mühling. Günthers Dank galt den Männern vom Bauhof für die Vorarbeit. Anschließend brachten die Paare ein Patenschaftsschild, das die Firma Friedrich Blechbearbeitung angefertigt hatte, an "ihrem" Hochzeitsbaum an. Bei einem Vesper klang die Pflanzaktion aus.