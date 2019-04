Von Dominik Rechner

Walldürn. Eine Mischung aus Reisedokumentation und Impro-Sitcom verspricht der Bayerische Rundfunk mit dem neuen Unterhaltungsformat "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger", für das am Dienstagnachmittag auch in Walldürn gedreht wurde. Stichwort Improvisation - die war dann schon früher gefragt, als es den Produzenten der Firma Labo M GmbH aus Berlin womöglich lieb war.

Denn eigentlich sollte im Glockenturm der Basilika mit dem Dreh begonnen werden, wo eine mechanische Großuhr von 1894 bis 1949 ihren Dienst verrichtete und die mittlerweile seit zehn Jahren im Museum "Zeit(T)räume" steht. Doch die engen und dunklen Räumlichkeiten im Glockenturm machten das Filmen unmöglich. "Kein Problem", sagte sich Schauspieler Simon Schwarz und brachte die spontane Idee ins Spiel, dass er und Kollege Sebastian Bezzel zur Begrüßung auf den Inhaber des Museums "Zeit(T)räume", Bruno Kaiser, mit dessen historischem Feuerwehrauto von 1955 treffen.

Bruno Kaiser erzählte den Schauspielern beim Dreh im Museum "Zeit(T)räume" u.a. Wissenswertes rund um die ehemalige mechanische Uhr der Basilika (im Hintergrund links).

Eine gute Idee, wie sich herausstellte. Schon wenig später ging es los: die beiden u.a. aus den Eberhofer-Krimis bekannten Schauspieler flitzten mit ihrem hellblauen Opel-Oldtimer die Burgstraße zum Wallfahrtsplatz hinunter und wurden dort von Bruno Kaiser mit dem Feuerwehrauto begrüßt. Alles gefilmt mit modernster Technik - zunächst aus der Luft mit einer Drohne - anschließend mit der "normalen" Filmkamera von der Filmcrew aus Berlin. Und es dauerte nicht lange, bis Bezzel und Schwarz schon kräftig anpacken mussten: Nachdem Kaiser ihnen die Funktionsweise des Feuerwehrautos samt mechanischer Drehleiter erklärte hatte, kurbelten sie die Leiter aus und wieder ein - da war echte Manneskraft gefragt!

Weiter ging es für die beiden Schauspiel-Stars zusammen mit Bruno Kaiser und dessen Frau Beate im Feuerwehrauto durch die Walldürner Altstadt zum Museum "Zeit(T)räume". Dort wurde zunächst im alten Museumsbereich und dann im neuen gedreht, wo die ehemalige Basilika-Uhr ihren Platz hat. Fachkundig beantwortete Bruno Kaiser dabei die Fragen der neugierigen Schauspieler und klärte u.a. auf, wie es zur Idee kam, so viele Uhren zu sammeln und auch, welche Unterschiede in den Funktionsweisen der Uhren bestehen.

"Faszinierend, mit welcher Leidenschaft das Ehepaar Kaiser das Museum betreibt und wie viele Uhrwerke sie restauriert und ausgestellt haben", waren die sympathischen Schauspieler begeistert. Kumpel Bezzel und ihn verbinde die Liebe zu mechanischen Geräten, ließ Schwarz im RNZ-Gespräch wissen und Bezzel ergänzte: "Simon ist mehr der technische Typ und ich mehr der Hobbyhistoriker." Gut drei Stunden waren der Bayer und der Österreicher in Walldürn zu Gast. "Das war schon ein enger Zeitplan, da konnte ich den beiden natürlich nur einen groben Abriss zu unserem Museum und den Ausstellungsstücken geben", sagte Bruno Kaiser zur RNZ. Er freute sich über die "schöne Geschichte" mit den zwei bekannten Schauspielern, die sich am Ende natürlich auch noch ins Gästebuch des Museums eintrugen. Der Dreh sei nicht nur für das Museum positiv, sondern auch für die Stadt Walldürn. "Nun bin ich gespannt, was daraus wird", so Kaiser.

Doch wie kam die Produktionsfirma Labo M GmbH eigentlich darauf, in Walldürn zu drehen? Natürlich musste es passend zum Format etwas aus einer Gegend mit Nähe zur bayerischen Grenze sein, erzählte Produzent Torsten Berg gegenüber der RNZ. Nach umfangreichen Internet-Recherchen zum Thema Technik, Tradition und Kirche sei man dann auf Walldürn mit dem Museum "Zeit(T)räume" gestoßen. "Die Kaisers sind der Idee gegenüber sofort sehr aufgeschlossen gewesen", so Berg.

Walldürn ist übrigens die einzige Station aus Baden-Württemberg bei der Unterhaltungsreihe. Wahrscheinlich fünf bis sechs Minuten werden dann im Rahmen der vierteiligen Reihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" aus Walldürn zu sehen sein. Seit 25. März und noch bis kommenden Montag sind bzw. waren Bezzel und Schwarz mit dem Produktionsteam für die Reihe in Grenzregionen Bayerns unterwegs - im Norden, Westen, Osten und im Süden (Drehorte siehe unten).

Das Besondere für die beiden Schauspieler: Im Gegensatz zu den Filmen und Serien, bei denen sie bislang mitgespielt haben, werden ihnen bei den "Grenzgängern" keine Texte vorgegeben. Sie haben freie Hand, stellen die Fragen, die sie interessieren. Impro-Sitcom eben. "So etwas haben die beiden noch nie gemacht", informierte Produzent Berg.

"Unterhaltsam, lustig und vor allem informativ soll das Ganze sein", erklärte Simon Schwarz. "Wir haben viel gelernt und das sollen die Zuschauer auch." Dabei gehe es weniger um die Ortschaften selbst, die sie besucht haben, sondern vielmehr um die Menschen, mit denen sie dort zusammentrafen, betonten Bezzel und Schwarz. Der zusätzliche Reiz an dem Format sei, in "Ecken" um Bayern herum zu kommen, die sie zuvor noch nie gesehen hätten. In den drei Wochen seien sie sehr viel rumgekommen und überall wo sie gewesen seien, "war es spannend", so Simon Schwarz im RNZ-Gespräch. "Wir können jetzt alles: Schnaps brennen, Bier brauen, sämtliche mechanischen Geräte reparieren, fischen und Fußball spielen", lachen die beiden Schauspieler.

Das alles bei einem straffen Programm und teils mehreren Drehorten an einem Tag. Ein Beispiel: Am Tag des Drehs in Walldürn standen die beiden auch noch im Parkhotel 1970 (Retrohotel) in Vielbrunn (bei Michelstadt) und am Tag darauf in Amorbach bei der Kapelle Amorsbrunn vor der Kamera. "Die drei Wochen waren eine harte Zeit, aber es hat sich gelohnt", waren sich Bezzel und Schwarz einig.

Info: Die vierteilige Reihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" startet am 1. Juli im Bayerischen Fernsehen. Es wird dann immer montags eine 45-minütige Folge ausgestrahlt.