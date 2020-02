Walldürn. (pol) Mehrere Meter tief stürzte ein Bauarbeiter am Dienstagmittag auf einer Baustelle in der Walldürner Laurentiusstraße. Der Mann bestieg eine unbefestigte Bautreppe, die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führte. Aus ungeklärter Ursache stützte er dann mitsamt der Treppe in die Tiefe.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Vor Ort waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn, die auch den Landeplatz des Rettungshubschraubers absicherten.