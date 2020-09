Walldürn. (dore) Den symbolischen ersten Hammerschlag gab es bereits am Donnerstag vergangener Woche, seit Mittwoch ist nun der Bagger am Werk: Der Abriss des alten Küchengebäudes am Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn hat begonnen. Schon seit Anfang September waren Vorarbeiten für den Abbruch geleistet worden.

Gut zwei Wochen sollen die Arbeiten der Firma Eckert Erdbau und Industrieabbruch aus Lauda-Königshofen nun dauern. Mitte Oktober sollen alle Reste des alten Küchengebäudes beseitigt sein, sodass dann mit dem Erweiterungsbau begonnen werden kann, wie Lothar Beger, Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, auf Nachfrage der RNZ mitteilte.

Das neue Pflegeheim soll 30 Einzelzimmer aufweisen. Zur Erweiterung des Gesamtangebotes entstehen zudem Räume für eine Tagespflege. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6.397.532 Euro. Die Inbetriebnahme ist für September 2022 geplant.