Der "BabyBeach" im Bettendorfring 17 wird am morgigen Sonntag von 12 bis 16 Uhr mit dem "Tag der offenen Tür" und stündlicher Ostereiersuche im Salzraum eröffnet. Der reguläre Betrieb beginnt dienstags (montags ist stets geschlossen). Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter Tel. 0151/57989495, per Mail an wallduern@babybeach.de sowie über Instagram (babybeach_wallduern) und Facebook (Babybeach Walldürn). adb

