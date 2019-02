Walldürn-Altheim. (dka) Weit mehr als 2000 Narren aus nah und fern feierten am Sonntag mit den "Aaldemer Dundern" - nachträglich - das Jubiläum der Fastnachtsgesellschaft auf deren Jubiläumsumzug "55+1". Keinen Abbruch tat dabei das beinahe schon traditionelle "Dunder"-Wetter.

Gute Stimmung herrschte bereits vor Umzugsbeginn an der Aufstellung in der Erfelder Straße. Die Versorgungsstände entlang der Umzugsstrecke taten ihr Bestes, die vielen Narren bei Laune zu halten. Auch die Musik, allen voran aber eine Frau namens "Cordula Grün" trugen erheblich zur närrischen Stimmung bei.

Dann marschierten die Garden der FG "Aaldemer Dunder" unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Altheim in Richtung Ort und sehnlichst wartender Zuschauer. Gespannt warteten diese auf die 1350 Umzugsteilnehmer, die mit großen und kleinen Motivwagen unterwegs waren. Aber auch zahlreiche Fußgruppen hatten mit liebevoll geschmückten Bollerwagen eine Geschichte zu erzählen.

Auf die Garden und den Musikverein Altheim (Leitung: Harald Kilian) folgte das Narrenschiff der "Dunder". Die zahlreichen närrischen großen und kleinen "Dunder" schlossen sich diesem hüpfend und singend an. Manches Märchen erzählte die Fußgruppe des Fördervereins Kindergarten und Grundschule: Viele Froschkönige zogen an den Zuschauern vorbei, Könige und Prinzessinnen, Ritter, Jäger und Rotkäppchen winkten gut gelaunt in die Zuschauermenge. Für gute Laune sorgte außerdem der gestiefelte Kater, der den Turm von Rapunzel hinter sich herzog.

"In Aalde recherds halt": Das Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch, wie die bestens ausgestatteten "Dunder" zeigten. Sie hatten sogar Papiertaschentücher zum Abtrocknen parat. Foto: Daniela Kappes

Der VfB Altheim thematisierte den in Altheim bekannten "Problemfuchs", der seit geraumer Zeit im Ort - vorrangig auf dem Sportplatz - sein Unwesen treibt und somit den Einwohnern großen Ärger bereitet.

Die Jugend Altheim scheute keine Mühen und baute - ganz Bob der Baumeister - groß, wohingegen der Männergesangverein Altheim die TÜV-Einschränkungen zum Anlass nahm, klein zu bauen, jedoch nicht weniger Spaß verbreitete, da die Sänger auf dem Umzugsgelände öfter mal eine Extrarunde drehen konnten. Spaß bei den Zuschauer verbreitete auch das Ordnungspersonal, das - bereitgestellt vom Männergesangverein - dafür sorgte, dass kein Zuschauer in die Nähe der Fahrzeugräder gelangte.

Mit den Tücken der deutschen Bürokratie hatte der Männergesangverein zu kämpfen. Mit der "Lösung in klein" ließ sich dafür aber die ein oder andere Extrarunde drehen. Foto: Daniela Kappes

Bei einem Jubiläumsumzug gehört es sich selbstverständlich, die teilnehmenden Vereine und Gruppen ordentlich zu begrüßen. Das übernahm Altpräsident Heinz Schönbein in seiner wohl bekannten närrischen und charmanten Art und Weise am Rathaus. Namentlich erwähnte er unter anderem die FG-Ehrenmitglieder Willy Hummel, Josef Seitz und Dr. Ulrich Thiele sowie Landrat Dr. Achim Brötel und Ortsvorsteher Hubert Mühling, die im ehemaligen Gasthaus "Zur Linde" Quartier bezogen, um dem Spektakel von den besten Plätzen aus beizuwohnen.

Außerdem begrüßte Schönbein die "Lustigen Vögel" aus Schweinberg, die "Getzemer Narren", die "Hebbocher Knallbohnen", die "Höpfemer Schnapsbrenner", die "Höhgöiker" aus Glashofen, die "Heeschter Berkediebe", die "Boachscheißer aus Eubi", die "Morrehexe" aus Buchen, den Musikverein Rinschheim, die NG "Öwerlaüder Rootz", die "Rouschebercher Milchsäuli" sowie die "Götzianer aus Heddebör". Große Begeisterung fanden aber auch die "Steinzeittrommler" aus Buchen, die "Stedemer Beesche", ein Elferratswagen mit Fußgruppe aus Hüngheim, der Karnevalklub Königheim, die Junge Union Königheim, die "Bischemer Kröten" und die "Seggemer Schlotfeger". Die NG "Strumpfkapp Ahoi" Lauda freute sich dabei zu sein, ebenso die "Schnocke" aus Königshofen. Ein herzliches "Dunder Helau" bekamen schließlich auch die "Külsheimer Brunnenputzer" und die "Ranzengarde" aus Osterburken.

Die Fußballer des VfB thematisierten ihr "tierisches Problem". Foto: Daniela Kappes

Richtige Narren sind vorbereitet: auf Gutzele und Regen. Und diese waren in Altheim zweifelsohne unterwegs. Manche Schirme wurden benutzt, damit man nicht nass wird, andere zum Gutzele-Sammeln. Aber auch für diese hatten närrische Umzugsgäste eine Lösung: Sie warfen Papiertaschentücher "zum Abtrocknen". Ausgelassen war die Stimmung, so zeigten sich die Zuschauer und Umzugsteilnehmer, die mit trockenem Humor zum Besten gaben, dass es "in Aalde halt recherd" oder "bei schönem Wetter kann jeder".

Getreu dem Motto einer Zuschauerin "Altheim heißt Feiern für Fortgeschrittene" - bezogen auch auf das Wetter an diesem Tag - ging es nach dem Umzug in der Kirnauhalle weiter zur After-Umzugs-Party. Sowohl Zuschauer als auch Umzugsteilnehmer ließen sich nicht davon abhalten weiterzufeiern. Daniel Czerny und Carsten Gieser trafen den närrischen Musikgeschmack in der prall gefüllten Halle und so konnte bei Tanz, Musik und "Dunder Helau" gefeiert werden bis in den Abend.