Walldürn. (pm) Anfang vergangener Woche wurden im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn die ersten Bewohner und Pflegekräfte über ein Schnelltestverfahren positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der infizierten Bewohner, Rehapatienten und auch Mitarbeiter ist inzwischen deutlich angestiegen, wie der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt gab.

Bewohner, Patienten und Mitarbeiter werden seither zweimal pro Woche getestet, abwechselnd mit Antigen-Schnelltests und mit PCR-Tests, die über ein Labor ausgewertet werden. Bis Donnerstagmittag konnte bei 29 Bewohnern und Rehapatienten sowie 23 Mitarbeitern eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen werden.

Schon vor dem Bekanntwerden der Infektion waren in Abstimmung mit der Heimaufsicht die seit Pandemie-Beginn ergriffenen Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit begutachtet worden. Der Besonderheit des Geriatriezentrums als "offenes Haus" durch die angegliederten Arztpraxen war durch eine durchgängige Zugangskontrolle mit hohem Aufwand Rechnung getragen worden.

Auch hinsichtlich der bestehenden Hygienekonzepte wird der Krankenhausverband vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene extern beraten und dauerhaft vor Ort begleitet. Alle aktuellen Hygieneerkenntnisse sind dadurch immer aktuell in die Konzepte eingeflossen. So wurden schon seit Beginn der Pandemie im Frühjahr in allen Wohnbereichen Schutzmaßnahmen ergriffen, die in den vergangenen Monaten auch zu deutlichen Einschränkungen für die Bewohner geführt haben. Bereits seit längerer Zeit hat das Personal durchgängig mit FFP2-Schutzmasken gearbeitet. Die zu Beginn der Pandemie zeitweise schwer zu beschaffenden Schutzmaterialien sind derzeit in ausreichender Menge vorhanden. "Wie die aktuelle bundesweite exponentielle Entwicklung der Corona-Zahlen zeigt, kann selbst bei umfassenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ein Infektionsgeschehen aber leider nicht gänzlich ausgeschlossen werden", sagte Verwaltungsleiter Lothar Beger.

Über die ersten positiven Testergebnisse wurde das Gesundheitsamt umgehend informiert, mit dem die Hausleitung seither in engem Kontakt zur weiteren Teststrategie und möglichen weiteren Maßnahmen steht. Die infizierten Bewohner und Patienten der geriatrischen Reha werden zurzeit mit maximalen Schutzvorkehrungen versorgt und zeigen bislang leichte bis mittelschwere Symptome.

Die notwendige medizinische Versorgung kann durch die angegliederte Praxis sichergestellt werden. Sollte eine Verlegung ins Krankenhaus nötig sein, soll dies zunächst von ärztlicher Seite mit den Angehörigen abgestimmt werden. Ziel ist es aber, in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten der Gemeinschaftspraxis im Geriatriezentrum die Versorgung der Patienten und Bewohner vor Ort in der gewohnten Umgebung sicherzustellen.

Bis das Infektionsgeschehen wieder abgeflacht ist, sind keine Neuaufnahmen im Altenpflegebereich oder auf der geriatrischen Rehastation möglich. Die begonnenen Rehamaßnahmen werden aus Vorsorgegründen – soweit medizinisch vertretbar – zügig zu Ende geführt, so dass die Patienten wieder in ihr häusliches Umfeld oder in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden können.

Auch für nicht betroffene Bewohner wurden zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung nach Möglichkeit verhindern zu können. Die Senioren werden zurzeit einzeln auf ihren Zimmern versorgt, Gemeinschaftsräume und Speisesäle sind weiterhin geschlossen.

Seit Bekanntwerden des Infektionsgeschehens musste auch das Besuchsangebot vorübergehend ausgesetzt werden. Individuelle Einzelregelungen in Ausnahmesituationen, vor allem auch zur Entlastung des Pflegepersonals, können mit der Hausleitung abgestimmt werden.

Das Geriatriezentrum stellt weiterhin eine tägliche Einzelbetreuung der Bewohner sicher. Nachdem bereits im Frühjahr die Möglichkeit geschaffen worden war, dass die Angehörigen per Skype Kontakt zu den Bewohnern halten können, wird dieses wieder zunehmend genutzt. Bei Interesse an einem Skype-Termin können sich nahe Angehörige zur Absprache an die Mitarbeiter des sozialen Dienstes unter Tel. 06282/930-248 wenden.

"Durch umfassende und aufwendige Hygiene- und Schutzmaßnahmen konnten wir lange Zeit verhindern, dass das Virus den Weg ins Geriatriezentrum gefunden hat. Bei den aktuell extrem hohen Infektionszahlen war es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch im Geriatriezentrum durch Verlegungen von Patienten oder Bewohnern aus anderen medizinischen Einrichtungen oder Kontakte von Bewohnern oder dem Personal nach außen erste Infektionen auftraten. Dass sich dies innerhalb des Hauses so rasend schnell verbreitet, betrachten wir mit großer Sorge, sind aber gleichzeitig dankbar für die enge und kooperative Zusammenarbeit mit der angegliederten Gemeinschaftspraxis, die eine medizinische Betreuung erleichtert. Dass das Infektionsgeschehen und damit Einschränkungen für Bewohner und Angehörige gerade in die Vorweihnachtszeit fallen, bedauern wir sehr, bitten aber auch um Verständnis, dass wir durch das Besuchsverbot eine weitere Ausbreitung nach Möglichkeit eindämmen wollen", beschreibt der Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Lothar Beger die aktuelle Situation.