Walldürn. (jam) Mal begrenzen schroffe Felsen die enge Straße, mal erlaubt sie den Blick auf grüne Berge und einsame Häuser in idyllischer Landschaft. Linker Hand schweift der Blick über das glasklare Wasser des Nordpolarmeers. Ein nicht mehr ganz taufrisches Wohnmobil schlängelt sich über die ansonsten leere Küstenstraße, erklimmt mühselig einen Berg nach dem anderen und trotzt allen Tunneln, die dem Aussehen nach per Hand aus dem Fels geschlagen sind. Am Steuer des Wohnmobils sitzt Johannes Heilmann. Sein Ziel ist das Nordkap: der nördlichste Punkt Europas, der vom Festland aus per Straße erreichbar ist.

Der 22-Jährige aus Walldürn hat die beschwerliche, aber lohnenswerte Reise ans Nordkap im September des vergangenen Jahres auf sich genommen. Immer mit dabei: seine Kamera. Denn Johannes hat sich dazu entschieden, seinen abenteuerlichen Trip als Reisedokumentation festzuhalten. Das Ergebnis, den Film "North [es]cape", präsentiert er am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in den Löwenlichtspielen.

Mit dem Wohnmobil zum Nordkap gereist

"Ich habe mir diesen Filmtitel ausgedacht, da es ja um den Norden geht und ich eine solche Reise auch als Flucht aus dem Alltag betrachte. Daher das englische Wort "escape", in dem auch das Wort "cape" - also "Kap"- enthalten ist. So ergibt sich entweder die Flucht in den Norden oder das Nordkap. Oder eben beides", beschreibt Johannes im Gespräch mit der RNZ, wie es zu dem Filmtitel kam.

In der Reisedokumentation geht es um die beliebte Wohnmobilroute, die von Deutschland über Dänemark und Schweden bis an den quasi nördlichsten Punkt Europas führt. Drei Wochen dauerte die Reise: drei Wochen, in denen Johannes mit seinem treuen Wohnmobil 8700 Kilometer bewältigte und dabei jede Menge Sehenswürdigkeiten im hohen Norden ansteuerte.

Die Trolltunga, der berühmte horizontale Felsvorsprung in 700 Metern Höhe, und die Polarlichter waren besonders denkwürdige Momente auf Johannes Heilmanns Reise. "Meine Zuschauer lasse ich daran natürlich teilhaben", sagt der junge Walldürner. "Im Großen und Ganzen ist ,North [es]cape‘ ein sehr informativer Film mit atemberaubenden Aufnahmen von einem ebenso faszinierenden Land."

Hintergrund Die Reisedokumentation "North [es]cape - Mit dem Wohnmobil zum Nordkap" wird am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in den Löwenlichtspielen in Walldürn gezeigt. Der 22 Jahre alte Johannes Heilmann ist vor Ort, um von seiner Reise zu berichten und Fragen zu beantworten.

Eingang in die Reisedokumentation fand auch seine zweite Passion: Johannes betreibt schon seit langer Zeit den Wassersport Kitesurfen. Aufgrund dieses Hobbys ist er mit seinem Wohnmobil so oft es geht in den Niederlanden am Meer. "Es ist nicht immer einfach das normale Berufsleben mit einem solchen Hobby zu vereinen. Doch es ist möglich!" Und so fährt Johannes regelmäßig mehr als 500 Kilometer bis ans Meer.

Trotz seines Berufs und seines zeitaufwendigen Hobbys hat es der 22-Jährige geschafft, sich der Nachbearbeitung seiner Reisedokumentation zu widmen. Ein knappes Jahr hat er an dem Rohmaterial gefeilt. "Der letzte Feinschliff, also Farb- und Tonbearbeitung, hat sich am längsten hinausgezögert", berichtet Johannes.

Für seine Reisedokumentation hat Johannes Heilmann idyllische Städtchen in Europas Norden angesteuert. Die Löwenlichtspiele zeigen den Film am 5. Dezember.

Schon seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit der Foto- und Videografie. Er hat zuvor eine weniger aufwendige Dokumentation über einen Klettersteig gedreht, die mehrfach im Rathaus in Berchtesgaden ausgestrahlt wurde. So sammelte Johannes nach und nach Erfahrung, bis er sich entschloss, mehr aus seinem Hobby zu machen. Inzwischen hat der 22-Jährige ein Gewerbe angemeldet. Der Film "North [es]cape" ist sein bisher größtes Projekt. Ob weitere Filme folgen sollen? "Auf jeden Fall!" Das Thema: "Natürlich das Reisen mit dem Wohnmobil", sagt Johannes.

Info: Weitere Informationen gibt es auf www.downwindpics.com/videos im Internet.