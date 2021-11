Walldürn. (jam) In den sozialen Medien wird aktuell fleißig die Vermisstenanzeige für eine 17-Jährige aus Walldürn geteilt. Unter der Überschrift "Vermisst" und einem Foto des Mädchens schreibt der Ersteller, dass sie am Freitagabend verschwunden ist. "Bisherige Suchversuche blieben ohne Erfolg", heißt es. Die RNZ hat beim Polizeipräsidium in Heilbronn nachgefragt. Tatsächlich wurde die 17-Jährige am Sonntag vermisst gemeldet, aber: Sie ist bereits "in der Nacht auf Montag wieder aufgetaucht". Nutzer sollten den Steckbrief also nicht weiter im Internet verbreiten.

Generell warnt die Polizei davor, solche privaten Aufrufe zu veröffentlichen oder zu teilen. Das Problem ist, dass die persönlichen Informationen der Betroffenen ewig im Netz stehen bleiben, obwohl diese gelöscht werden müssten. Die angeblich vermisste Person könnte sogar vor Gericht einen Schadenersatz einfordern. Das Team Verbraucherschutz warnt vor weiteren Konsequenzen – gerade für junge Menschen, die in ihrem jugendlichen Leichtsinn nur einmal neue Wege ausprobiert haben: "Der private Vermisstenaufruf verfolgt sie dann oft bis ins Alter und könnte sogar der Karriere im Weg stehen. Denn potenzielle Arbeitgeber durchforsten oft das Netz nach Bewerbern. Schlecht, wenn dann ein Fahndungsaufruf zu finden ist, auch wenn dieser unaktuell ist."

Anders ist der Sachverhalt, wenn die Polizei selbst einen offiziellen Vermisstenaufruf startet. Den darf und sollte jeder teilen.