Von Tanja Radan

Buchen. Der Buchener Lyrikerin Xenia Hügel ist es durch etliche Aktionen wie Charity-Dinner, Charity-Songs, Lesungen, Flohmärkte, Kinderschminkaktionen und vieles mehr gelungen, 18.000 Euro für Waisenkinder in Uganda zu sammeln, die im Kinderheim "Sounds of Hope Children Center" bei Kampala leben.

Nun war sie bereits zweimal in dem ostafrikanischen Land und konnte sich vor Ort davon überzeugen, dass das Leben der Kinder, die zwischen drei und zwölf Jahre alt sind, durch das gespendete Geld merklich verbessert werden konnte. Die Kinder können nun alle den Kindergarten oder die Schule besuchen. "Auch dank unserer Paten in Deutschland werden die Kinder nun versorgt", sagt Xenia Hügel.

Xenia Hügel und Kollegah in Uganda. Foto: privat

Womit sie jedoch nicht gerechnet hatte: "Angefangen habe ich mit 35 Kindern. Jetzt hat sich mittlerweile die Zahl der Kinder, die Hilfe brauchen, auf 85 erhöht. Deswegen brauchen wir ein eignes großes Haus." Bislang lebten die Waisen in einem gemieteten Gebäude. Aktuell ist es so, dass in dem Mietshaus 35 Kinder leben, die 50 weiteren Kinder wohnen momentan bei Pflegefamilien.

Der Hausbau läuft seit einigen Wochen auf Hochtouren. Auch das Haus wird durch Spenden, die Xenia Hügel sammelt, finanziert. Bei ihrem Projekt wird sie von Norbert Wetzig, einem Geschäftsmann aus Nordrhein-Westfalen und dem Youtuber "Nexxt" unterstützt.

Es ist ihr zudem gelungen, einen prominenten Unterstützer zu finden: Rapper Kollegah. "Ich habe einfach sein Management angeschrieben und er war sofort bereit, zu spenden", berichtet Xenia Hügel. Er finanzierte einen Brunnen sowie ein Klassenzimmer und war auch persönlich vor Ort, um sich über die Arbeit des "Sounds of Hope Children Center" zu informieren, mitzuhelfen und die Kinder sowie Heimleiter Nicholas Mubeezi kennenzulernen.

"Kollegah und ich sind in Uganda Freunde geworden. Er hat ein sehr großes Herz, ist wahnsinnig großzügig und war mit den Kindern selbst wie ein kleines Kind. Es gibt den Künstler und den Menschen dahinter - und ich schätze diesen Menschen sehr", sagt Xenia Hügel über den deutschen Rapper, der durch seine Texte bereits für Kontroversen gesorgt hat.

Beim Hausbau, der von ugandischen Arbeitern vor Ort umgesetzt wird, steht das Team unter Zeitdruck, da der Vermieter des Gebäudes, in dem die 35 Kinder untergebracht sind, das Mietverhältnis gekündigt hat. Das neue Ziegelhaus muss nun innerhalb weniger Wochen entstehen.

"Wir müssen bis 31. Oktober fertig werden und haben bereits 4200 Euro in das Haus investiert. Insgesamt benötigen wir noch etwa 4000 Euro, um das Haus fertig zu bauen", sagt Xenia Hügel. Nun hofft sie, die benötigte Summe rechtzeitig zusammenzubekommen.

Die im Frühjahr und Sommer gesammelten 18.000 Euro Spendengelder sind in folgende Projekte geflossen: Alle Kinder werden mit Nahrung, Bildung und medizinischer Behandlung versorgt. Ein großes Stück Bauland wurde gekauft, ein Brunnen und ein Klassenzimmer wurden gebaut und der Lehrer, der Heimleiter Nicholas sowie die Kinderdame Edith werden bezahlt.

Weiter wurde für zehn Singlemütter, die vor Ort leben, Arbeit beschafft. Sie stellen wiederverwendbare Damenbinden und Schmuck her. Auch in ein Aufklärungsprogramm in Sachen HIV und AIDS wurde investiert.

Das "Sounds of Hope Children Center" entdeckte Xenia Hügel im Dezember 2018 auf Facebook. Sie beschloss, den Kindern zu helfen, und begann dann ihre Spendenaktion, in die sie bisher rund 600 Arbeitsstunden steckte.

Info: Weitere Infos über das Projekt und die Spendenaktion gibt es hier