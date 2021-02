Buchen. (joc/rüb) Schwerstarbeit muss derzeit die Soko "Wacherad" verrichten, denn die Hinweise reißen nicht ab und führen teilweise in vollkommen neue Richtungen, sogar bis ins weitere Umfeld der Kirche. Als unbegründet erwies sich zwischenzeitlich der anfängliche Tatverdacht gegen die Handballkrachkapelle und einen in Buchen weithin bekannten Chefarzt. Beide sind definitiv unschuldig, bekräftigt die ermittelnde Soko nach Auswertung zahlreicher Zeugenaussagen. Stattdessen sind die Mitglieder des "Wacherads" selbst ins Visier der Fahnder geraten. War alles vielleicht nur ein großer Schwindel?

Ein ausdrückliches Lob zollt die Soko "Wacherad" der Buchener Bevölkerung, die sehr aufmerksam und sehr kooperativ sei. Die Ermittler, die mittlerweile im Zweischichtbetrieb arbeiten, um allen Hinweisen nachgehen zu können, führen die große Resonanz aus der Bevölkerung auch auf den Einsatz modernster Polizeitechnik zurück. So wurde unter anderem Phantomzeichnungen eingesetzt, eine Technik über die normalerweise nur die Landeskriminalämter verfügen. Aber der Einsatz scheint sich zu lohnen, denn die Fahndungserfolge sind offenbar greifbar nah!

Aber der Reihe nach: Aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschieden ist die Buchener Handballkrachkapelle, wie die aktuellen Zeugenbefragungen zweifelsohne ergeben haben. Man hätte es ja eigentlich sowieso kaum glauben können. Gestandene Männer, die beruflich und gesellschaftlich fest in das Leben in Buchen integriert sind und hieran großen Anteil haben, sollen zu einer solchen Freveltat fähig sein – unglaublich! Gleich mehrere übereinstimmende Aussagen belegen nunmehr felsenfest die Unschuld der Handballkrachkapelle. Die RNZ bekam Einblick in die Zeugenvernehmung: So gab zunächst ein Rentner an, dass er, lange nachdem die Handballer den "Prinz Carl" verlassen hatten, das "Wacherad" noch an seinem angestammten Platz gesehen habe. Diese Zeugenaussage wurde von der Soko zunächst allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen, da man nicht genau einzuschätzen wusste, welche Auswirkungen der mehrstündige Wirtschaftsbesuch auf die Auffassungsfähigkeit dieses Mannes hatte.

Beim Aufhängen der aufwendig gestalteten Fahndungsplakate ein verdeckter Ermittler (hier verdeckt). Foto: Joachim Casel

Diese Aussage wurde dann aber von Zeugin Renate Osterberg bestätigt, die in Buchen ein Taxiunternehmen betreibt. Sie habe die Handballer mit mehreren Taxis nach Hause gebracht, sagte sie aus. "Und zu diesem Zeitpunkt war das ,Wacherad’ noch da", so die Zeugin weiter, die ihre Schilderungen mit Zahlungsbelegen der Fahrten untermauern konnte.

Große Erleichterung löste bei zahlreichen Patienten, Freunden und Verwandten auch die Tatsache aus, dass Chefarzt Harald G. definitiv unschuldig ist. Dr. G. zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung erleichtert: "Manchmal ist es schwer, den Beweis anzutreten, dass man nichts damit zu tun hat, aber ich bin froh, dass jetzt alle Eventualitäten ausgeschlossen werden konnten." Der anerkannte Arzt wurde zum einen durch modernste Technik (Smartphone und eine gewisse "Alexa"), zum anderen aber auch durch seine Töchter und weitere Zeugen entlastet. Dr. G. freute sich, wie er ausdrücklich betonte, über die große Anteilnahme aus der Bevölkerung, die ihm in den letzten Tagen zuteil wurde. Er kann somit seinen Dienst am Buchener Krankenhaus am nächsten Mittwoch wieder unbeschwert antreten.

Als wenig zielführend hätte sich, so die Soko, ein Hinweis herausgestellt, der gleich mehrfach eingegangen sei. Darin heißt es: "Der Chef des Ermittlungsteams sieht aus wie Horst Schlämmer!" Hierzu stellt die Soko klar: "Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist rein zufällig!"

Zur aktuellen Ermittlungsarbeit kann festgehalten werden, dass man sich nach einer Vielzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung jetzt auf die Auswertung des Filmmaterials konzentriere. Hier würde die Überwachungskamera, die – unbemerkt von der Öffentlichkeit – seit Jahren an der Fassade des Buchener Verkehrsamts installiert ist, wichtige Aufschlüsse geben.

Derzeit werde das Filmmaterial aus der Nacht von Fastnachtsdienstag auf Aschermittwoch 2020 gesichtet. Zwar sei mit einem detaillierten Ergebnis erst in den nächsten Tagen zu rechnen, man sei aber sehr optimistisch, weckte der Soko-Sprecher berechtigte Hoffnungen, zumal man bereits mit einem Volltreffer aufwarten könne. Ein Foto zeige nämlich definitiv den Abtransport durch zwei verdächtige Personen.

Mitten in die laufende Polizeiarbeit hinein meldet sich Hubert Alois Kieser – Chef des Buchener "Wacherads" und getragen von einem christlichen Weltbild – mit einer Geste der Versöhnung zu Wort. Er fordert Gnade statt Strafe für den Dieb. Im Gespräch mit der RNZ lädt er den Täter zu einem Friedensgespräch bei einem Glas Kamillentee ein – in diesem Zusammenhang sei allerdings die Frage gestattet, ob eine kürzere Freiheitsstrafe nicht erheblich humaner wäre als ein Kamillentee.