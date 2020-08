Einen spannenden Einblick in die Unterwelt erhalten die RNZ-Leser bei einer Führung durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle im Rahmen der Sommertour. Sie beginnt mit einer exklusiven Baustellenführung an diesem Freitag, 7. August. Für diese und sechs weitere Sommertouren können sich die Leser ab sofort bewerben. Foto: M. Hahn

> 75 Jahre alt wird die Rhein-Neckar-Zeitung im September: Aus diesem Anlass möchten wir unsere Leser in diesem Sommer mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm beschenken. Ab nächster Woche bietet die RNZ im Neckar-Odenwald-Kreis sieben Sommertouren mit kundigen Führern an. Bei jeder Sommertour ist zudem ein Redakteur der RNZ dabei, der für Fragen der Leser zur Verfügung steht. Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben.

> Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, um auch die aktuellen Corona-Regeln einhalten zu können. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt.

> Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, können Sie sich ganz einfach bewerben: Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" an red-buchen@rnz.de. Folgende Angaben dürfen nicht fehlen: Für welche Tour Sie sich bewerben, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, mit denen sie teilnehmen möchten. Der Anmeldeschluss ist bei der Vorstellung der Sommertour jeweils angegeben. Bitte bringen Sie zur Tour eine Mund-Nasen-Maske mit.

DAS PROGRAMM

Foto: Busch

> Führung über die BGB-Baustelle

Der Umbau und die Erweiterung des Buchener Burghardt-Gymnasiums gilt mit einem Kostenvolumen von gut 23 Millionen Euro als die größte Baumaßnahme in der Geschichte der Stadt. Doch was geschieht genau hinter dem Bauzaun? Auf welche neuen Räume dürfen sich Schüler und Lehrer freuen? Diese und weitere Fragen beantworten in einer exklusiven Führung für die RNZ-Leser der Bauleiter, Architekt Nico Hofmann, und der Bauherr, Bürgermeister Roland Burger. Die Führung findet am Freitag, 7. August, um 16 Uhr statt. Die ausgewählten Teilnehmer treffen sich an den Fahrradständern auf dem BGB-Parkplatz.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 4. August, 12 Uhr.

Foto: RNZ

> Rettern über die Schulter schauen

Egal, wo man hinschaute, es war dramatisch: Bei den "Rescue Days" warteten auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen Neckartalkaserne in Neckarelz unzählige Unglücksszenarien. Da war ein Auto an den Baum gekracht, hier wurden Menschen nach einer Explosion unter Häusertrümmern verschüttet. Mehr als 800 Feuerwehrleute und Katastrophenhelfer ließen sich im Oktober 2019 bei der weltweit größten Veranstaltung dieser Art schulen, übten den Einsatz für den Fall der Fälle. Die Vorbereitung auf Notfälle und Ausnahmesituationen steht am Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) das ganze Jahr über im Vordergrund, für die Schulungen hat man knifflige Unglücksstellen eingerichtet. Wie herausfordernd und realitätsnah die sind, das können RNZ-Leser im Rahmen der "Sommertour" am Mittwoch, 12. August, um 10 Uhr bei einer 90-minütigen Erlebnisführung hautnah miterleben. Auf dem Trainingsgelände werden dann unter anderem Szenarien der Rescue Days nachgestellt. Die Firma "Weber Rescue" dreht dort nämlich einen Film über die spektakulären Rettungsaktionen.

Anmeldeschluss ist Sonntag, 9. August, 12 Uhr.

> Eintauchen in Buchens Unterwelt

Einen spannenden Einblick in die Unterwelt gewährt der langjährige Leiter des Buchener Verkehrsamts, Wolfgang Mackert, den Lesern der Rhein-Neckar-Zeitung am Freitag, 14. August, um 16.30 Uhr bei einer Führung durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Nicht nur an heißen Tagen ist der Gang durch die nur elf Grad warme und 600 Meter lange Höhle ein echtes Erlebnis.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 11. August, 12 Uhr.

Foto: RNZ

> Tolle Knolle – Kartoffelspaziergang

Von keinem Speisezettel ist die Kartoffel heutzutage wegzudenken, ob als Beilagen-Kloß zum Braten, als Pommes zur Currywurst oder als Hauptdarsteller in einer klassischen Kartoffelsuppe. Die Verwendungsmöglichkeiten sind endlos. Im rauen Odenwald war die Kartoffel, die eigentlich aus Südamerika stammt und im 15. Jahrhundert mit den Seefahrern nach Europa gebracht wurde, spätestens seit dem 19. Jahrhundert eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel aller Bevölkerungsschichten. Wie bedeutsam die Kartoffel für die Menschen in der Region früher war, kann man schon daran erkennen, dass es eine eigene Kartoffelsorte gab, die nach der Region, "Odenwälder Blaue", benannt wurde. Verschiedene alte und neue Kartoffelsorten werden im Rahmen dieses Kartoffelspaziergangs begutachtet. Am Ende besteht die Gelegenheit, von den verschiedenen Sorten zu kosten. Der Kartoffelspaziergang findet am Freitag, 14. August, um 16 Uhr im Odenwälder Freilandmuseum statt.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 11. August, 12 Uhr.

Foto: Rechner

> Bauernhof zum Anfassen

Am Freitag, 21. August, um 16 Uhr stellt Christoph Mohr den RNZ-Lesern seinen Hof in Schweinberg vor, wo Schweine, Hühner, Schafe und Ziegen leben. Diese dürfen auch von den Kindern gestreichelt werden. Im Anschluss an die Führung können die Leser Hausmacher Wurst aus dem Hofladen der Familie Mohr kaufen und es sich bei einer zünftigen Mahlzeit im Biergarten gutgehen lassen. Adresse: Christoph und Tina Mohr, Zum Winterberg 1, Hardheim-Schweinberg.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 18. August, 12 Uhr.

Foto: jasch

> Rundgang im Sennfelder Schloss

Über 300 Jahre ist das Schloss in Sennfeld inzwischen alt. Doch von Altersschwäche keine Spur. Im Gegenteil: Seit Neuestem hat das Schloss mit Carina Hagel und Christoph Meyer neue Eigentümer. Welche spannenden Pläne sie mit dem baulichen Kleinod vorhaben, erfahren RNZ-Leser im Rahmen einer Führung am Donnerstag, 27. August, um 11 Uhr. Beim Rundgang durch das Schoss und den nicht minder sehenswerten Schlosspark erfahren Interessierte auch Wissenswertes zur Geschichte des Schlosses.

Anmeldeschluss ist Montag, 24. August, 12. Uhr.

Foto: Mayer

> Dem großen Nager auf der Spur

Angesichts der langen "Roten Liste" der gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten sind Erfolge im Natur- und Artenschutz selten. Die Heimkehr des Bibers in unsere badische Landschaft ist einer der größten Erfolge. Die Führung zeigt, wie Biber ihren Lebensraum aktiv gestalten und damit einen Beitrag zur Renaturierung und Artenvielfalt leisten. Biberberater Martin Kuhnt nimmt die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung am Freitag, 4. September, um 14.30 Uhr mit auf eine spannende Wanderung auf den Spuren des Bibers am Hardheimer Riedbach. Treffpunkt ist am Parkplatz Am Wurmberg in Hardheim.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 1. September, 12 Uhr.