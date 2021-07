Hardheim/Walldürn. (adb) Die schwarze Null steht. Dieses Fazit zog Geschäftsführer Roland Frank in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Bei der Sitzung am Mittwoch in der Hardheimer Erftalhalle befürworteten die Mitgliedsgemeinden den Haushalt für 2021 und die Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 einstimmig.

Der Verbandsvorsitzende, Walldürns Bürgermeister Markus Günther, hatte nach der Begrüßung das Wort an Frank übergeben, der das aktuelle Zahlenwerk vorstellte. Dieser wies darauf hin, dass die vorgesehene Verbandsumlage – unter anderem wegen verringerter Personalkosten – mit 1.021.252 Euro immerhin 20.000 Euro unter dem Vorjahresplan liege. "Dahingehend entsprechen die Erträge den Aufwendungen, so dass die schwarze Null beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis erreicht wird", betonte der Geschäftsführer. Im Ergebnishaushalt liegen die Gesamtbeträge für ordentliche Erträge und Aufwendungen bei jeweils 2.714.952 Euro; im Finanzhaushalt beziffern sich die Gesamtbeträge auf 2.320.809 Euro (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und minus 2.312.471 Euro (Auszahlungen).

Der Schuldenstand beläuft sich auf derzeit 4.859.000 Euro, was sich aber noch verändern könnte: "Bei Verwirklichung aller angedachten Maßnahmen greift die Kreditermächtigung über 693.000 Euro, so dass man am Jahresende bei 5.498.000 Euro läge", so Roland Frank. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 400.000 Euro festgesetzt.

Kurz stellte der Geschäftsführer noch die positive Entwicklung der Baurechtsbehörde sowie die Fallzahlen der Unteren Verwaltungsbehörde vor, zu denen die Einnahmen aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung zählen. Die erste Blitzersäule wurde 2009 in Höpfingen aufgestellt. Mit Fallzahlen, die stetig auf die aktuelle Zahl von etwa 8000 gesunken sind, habe man den gewünschten Erziehungseffekt erreicht. "Es wird langsamer gefahren", stellte Frank fest. Für die Corona-Zeit rechne man mit einer noch geringeren Zahl, die jedoch wieder nach oben gehen dürfte. "Diese ganz niedrigen voraussichtlichen Werte sind auf Home-Office und Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen", schätzt Geschäftsführer Frank.

Darüber hinaus gab er bekannt, welche Mittel der GVV den Mitgliedsgemeinden für die Gemeindeverbindungsstraßen bereitstellt: Walldürn erhält 351.830 Euro, Hardheim 584.344 Euro, Höpfingen 85.924 Euro und der Verband selbst 52.065 Euro.

Um den Verbandsindustriepark (VIP) zwischen Höpfingen und Walldürn weiter zu erschließen, musste die Verbandsversammlung Ingenieurverträge genehmigen. Dieser Punkt verstand sich als reine Formalie, die Uwe Grasmann erläuterte. "Nachdem die Verbandsversammlung im März die Maßnahme beschlossen hatte, sind nun weitere Planungsschritte zu bewältigen", informierte er und stellte die zwei Verträge vor. Einstimmig beauftragte man das Ingenieurbüro Walter & Partner GbR (Tauberbischofsheim) mit der Planung. Die Verträge sollen die Leistungen für Schmutz- und Regenwasserkanäle (34.543 Euro) sowie das Regenklärbecken, die Pumpstation und die Regenrückhaltebecken (49.105 Euro brutto) regeln. Die entsprechenden Mittel wurden im Haushalt 2021 des GVV berücksichtigt.