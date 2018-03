Osterburken-Bofsheim. Neben der Behandlung eines Bauantrags standen Informationen zum Haushaltsplan 2018 und zum Ergebnis der Verkehrsschau vom 20. Dezember im Mittelpunkt der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bofsheimer Ortschaftsrats.

Eingangs wurde dem Abbruch von zwei Scheunen in der Waldstraße einstimmig zugestimmt. Bei seinen Informationen zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Osterburken, gab Ortsvorsteher Werner Geiger zunächst einen Überblick über das Zahlenwerk, ehe er auf die für Bofsheim vorgesehenen Maßnahmen einging. Für die vom Ortschaftsrat beantragten Geschwindigkeits-Anzeigegeräte an den Ortseingängen seien Mittel eingestellt worden, ebenso für die Überdachung des Pavillons und die Schaffung von Sitzmöglichkeiten im "Stadtgarten". Damit kann die Maßnahme dann endgültig fertig gestellt werden.

Für die Instandsetzungen von Ortsstraßen und Feldwegen sowie von dringend notwendigen Fahrbahnangleichungen bei Schachtabdeckungen im Bereich der Ortsdurchfahrt seien pauschale Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt.

Entsprechend den Anträgen der Astrid-Lindgren-Schule und des Kindergartens seien Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten eingeplant worden. Auch würden die energetischen Maßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule fortgesetzt, so seien für neue Fenster 120.000 Euro im Etat enthalten. Es könne jetzt kurzfristig ein Förderantrag gestellt werden.

Danach berichtete der Ortsvorsteher über das Ergebnis einer Verkehrsschau. Die vom Ortschaftsrat bzw. der Ortschaftsverwaltung in der Sindolsheimer Straße im Bereich Schule beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h werde aufgrund einer Verkehrsschau angeordnet und auf die Schulzeiten (7 bis 17 Uhr) beschränkt. Der ebenfalls genehmigte Spiegel bei der Einmündung Sindolsheimer Straße/Brückenstraße sei bereits angebracht worden. Bezüglich der zusammen mit einer Elterninitiative seitens des Ortschaftsrates erneut geforderten Einrichtung eines Fußgängerüberweges bei der Bushaltestelle gäbe es noch keine Entscheidung, da zuvor eine Zählung durchgeführt werden müsse.

Unter "Bekanntgaben" informierte Geiger über ein Dankschreiben des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge an die Sammler und Spender für das gute Sammelergebnis in Höhe von 161 Euro. In der Fragestunde wurde von Elternvertretern und weiteren Zuhörern nochmals auf die Dringlichkeit eines Fußgängerüberwegs an der unteren Kreuzung (Bushaltestelle) hingewiesen. Dort bestehe großes Gefahrenpotenzial. Ein weiterer Anwohner sprach die beim Überfahren großen Lärm verursachenden Schachtabdeckungen an.