Buchen. (pol/ahn) Am Unfallort bot sich ein Bild des Schreckens: Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren völlig zerstört. Das eine stand quer auf der Straße, während das andere im Acker neben der Straße gelandet war. Der Unfall, der sich am Morgen des gestrigen Dienstags gegen 7.30 Uhr auf der L519 zwischen Buchen und Bödigheim ereignete, forderte vier Schwerverletzte.

Ein 17-Jähriger fuhr von Bödigheim nach Buchen. Aufgrund seines jungen Alters saß – im Rahmen des Begleiteten Fahrens – seine Mutter als Beifahrerin im Auto. In der lang gezogenen Linkskurve nach der langen Geraden auf Höhe der Verladestation kam es dann zur Kollision.

Der 17-Jährige hatte einen VW Up, der vor ihm fuhr, überholt. Als er danach wieder nach rechts einscherte, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und stieß mit einem Seat, der entgegenkam, zusammen. Die Fahrerin des VW Up konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in die unmittelbar vor ihr verunfallten Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden der 17-Jährige sowie die Fahrerin des Seat so schwer verletzt, dass sie jeweils mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten. Die Mutter des 17-Jährigen sowie die Fahrerin des VW Up wurden ebenfalls schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr aus Buchen war mit 26 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund des Ausmaßes des Unfalls kamen noch zwölf Kameraden aus Osterburken mit drei Fahrzeugen zur Unterstützung. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um die Verletzten zu retten, die zum Teil in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren und herausgeschnitten werden mussten. Zudem waren zahlreiche Rettungskräfte des DRK an der Unfallstelle im Einsatz.

Bis die Spuren des Unfalls beseitigt waren, musste die Landesstraße mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.22 Uhr