Götzingen/Mosbach. (rnz/mare) Was hat sich am 21. Februar 2013 im Götzinger "Schwanen" zugetragen, als der damals 55-jährige Wolfgang S. erschossen wurde? Das soll der Prozess gegen den Angeklagten ans Licht bringen, der am 23. Juli und 13. August vor dem Landgericht Mosbach verhandelt wird.

Die Leiche von Wolfgang S. war gefunden worden, als am 13. Januar dieses Jahres die Gaststätte abbrannte. Dies setzte die Ermittlungen in Gang, die schließlich zur Festnahme des Wirtes am 24. Januar führte.

Wie das Landgericht am Montag mitteilt, wirft die Staatsanwaltschaft dem heute 55-jährigen Angeklagten vor, Wolfgang S. beim Diebstahl erwischt und erschossen zu haben.

Demnach habe der Angeklagte am 21. Februar 2013 in seiner Wohnung zunächst Geräusche aus dem Keller gehört. Er habe eine Pistole, in die er ein Magazin mit zwei Schüssen gesteckt habe, und einen Totschläger genommen. Damit sei er zur Scheune gegangen, in der er einen Einbrecher vermutet habe, und habe den seinerzeit 55-jährigen Wolfgang S. entdeckt - ein Bekannter.

Dieser habe unter dem rechten Arm das Buch „Mein Kampf“ und in seiner rechten Hand einen Reservistenkrug und einen Beutel voller Orden getragen, die dem Wirt gehörten. Aus Zorn und Erregung über den Diebstahl habe der Angeklagte mit der Pistole in Richtung des Oberkörpers von Wolfgang S. geschossen. "Wobei der Angeklagte den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen habe", heißt es in der Pressemitteilung.

Nachdem Wolfgang S. getroffen auf die Knie gestürzt und sich mit beiden Händen auf dem Boden abgestützt habe, habe der Angeklagte ein zweites Mal geschlossen, sodass S. von dem Geschoss in der Mitte der Schädeldecke tödlich getroffen worden sei. Er sei auf den Rücken und in ein gebogenes Eisenteil gerutscht, was sich in dessen Körper gebohrt habe.

Nachdem sich der Angeklagte vom Tod von S. vergewissert habe, habe er das Eisenteil aus dessen Rücken gezogen und die Leiche auf einem Zwischenboden in der Scheune unter Stroh versteckt.

Die Staatsanwaltschaft klagt den 55-Jährigen nun wegen Totschlags an. Der Wirt hat bereits ein Geständnis abgelegt.

Am 23. Juli werden zunächst zwei Zeugen und vier Nebenkläger - die Ehefrau und die Kinder von Wolfgang S. geladen. Ein weiterer Zeuge, zwei Sachverständige und vier Nebenkläger werden schließlich am 13. August im Prozess anwesend sein.