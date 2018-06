​Das Gasthaus "Zum Schwanen" im Buchener Stadtteil Götzingen brannte bis auf die Grundmauern nieder. In den Trümmern entdeckten Kriminaltechniker nun Leichenteile, die von einem seit fast fünf Jahren vermissten Mann stammen. Foto: Tanja Radan

Götzingen/Mosbach. (Wd) Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den "Schwanen"-Wirt von Götzingen des wegen Verdachts des Totschlags erhoben. Der Prozess soll voraussichtlich Ende Juli vor dem Schwurgericht des Landgerichts Mosbach stattfinden.

Dem 54-jährigen Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Jahr 2013 auf seinem Grundstück einen damals 56-jährigen Bekannten Sch. mit einer Pistole im Zorn erschossen zu haben, als er diesen bei einem Diebstahl überraschte. Wie Oberstaatsanwalt Peter Lintz auf Nachfrage erklärte, soll es sich hierbei um private Gegenstände aus dem Nachlass des Großvaters des Beschuldigten gehandelt haben, die für ihn einen ideellen Wert gehabt hätten.

Den Leichnam soll der Wirt anschließend in Folie verpackt und auf dem Zwischenboden einer Scheune unter Stroh versteckt haben. Das Opfer galt etliche Jahre als vermisst. Als es am 13. Januar diesen Jahres in der Gaststätte brannte, kam das schreckliche Geheimnis des Wirtes ans Tageslicht.

Die Tat konnte aufgrund des Hinweises eines Bekannten des Angeschuldigten aufgeklärt werden, dem gegenüber er Andeutungen über den Tod und Verbleib des 56-Jährigen machte.

Die sterblichen Überreste konnten in der Brandruine der Gaststätte dann im Zuge weiterer Ermittlungen durch Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn aufgefunden werden.

Der Angeschuldigte befindet sich seit seiner Festnahme im Januar diesen Jahres in Untersuchungshaft und hat die Tat bereits bei der ersten Vernehmung eingeräumt, wie Oberstaatsanwalt Lintz bestätigte. Als bei der Obduktion der Leiche im Kopf ein Einschussloch im gerichtsmedizinischen Institut der Universität Heidelberg entdeckt wurde, gab der Beschuldigte zu, sein Opfer erschossen zu haben.

Die Pistole wurde trotz großer Suchaktion von Polizeitauchern in einem Götzinger Weiher nicht gefunden. Für die Waffe habe der Angeklagte keinen Waffenschein besessen, so der Oberstaatsanwalt.

Nicht abschließend geklärt werden konnten die Umstände des verheerenden Brandes der Gaststätte, bei dem auch mehrere angrenzenden Scheunen in Schutt und Asche gelegt wurden. Konkrete Anhaltspunkte, dass der Angeschuldigte diesen verursacht hat, liegen nicht vor.

Ebenso stehen zwei Todesfälle im Bekanntenkreis des Angeschuldigten im Frühjahr diesen Jahres in keinem Zusammenhang mit der vorgeworfenen Tat. Die durchgeführten Ermittlungen haben natürliche Todesumstände ergeben, so die Staatsanwaltschaft Mosbach.

Update: 5. Juni 14 Uhr