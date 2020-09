Adelsheim. (joc/red) Der jährlich stattfindende "Tag des offenen Denkmals" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken." Aufgrund der besonderen Situation anlässlich der Corona-Pandemie haben sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Landesdenkmalpflege dafür entschieden, den diesjährigen "Tag des offenen Denkmals" nur in digitaler Form stattfinden zu lassen. Den Kommunen wurde es jedoch freigestellt, den "Tag des offenen Denkmals" in eigener Verantwortung in der üblichen Form durchzuführen. So hat sich Adelsheim dazu entschlossen, den Tag des offenen Denkmals in der alljährlichen Form – unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften – zu veranstalten. Hier nun die angebotenen Aktionen:

> Das Bauländer Heimatmuseum, ehemalige Zehntscheune der Freiherren von Adelsheim aus dem Jahre 1758, gibt Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Region und ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen und kulinarische Angebote müssen entfallen, jedoch freut sich das Museumsteam trotzdem auf regen Besuch. Es besteht Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln.

> Die Jakobskirche ist historisch sehr bedeutend. Sie wurde 1489 erbaut und hat ein gotisches Chorgestühl und über 60 bedeutende Grabmäler der Freiherren von Adelsheim im Inneren, dazu ein bemerkenswertes Holzkruzifix und Wandbemalung aus der Renaissance. Die Jakobskirche ist ein gotisches Kleinod und Station auf einem der Jakobswege nach Santiago de Compostela. Eine Führung findet mit Albert Rückert um 15 Uhr statt. Dieses Jahr werden den Teilnehmern feste Sitzplätze in den Bänken zugewiesen. Es besteht Maskenpflicht, außerdem gilt die Einhaltung der Abstandsregeln.

> Schlosspark mit Kirnauwasserfall: Entstanden ist der Park beim Ausbau eines neuen Kirnaubetts zur Umwandlung der Stadtmark in eine Insel zwischen Seckach und Kirnau und der späteren Neugestaltung der Verbindung zwischen Ober- und Unterschloss nach Art eines englischen Gartens (1733–1738). An den ausführenden holländischen Landschaftsgärtner erinnert das "Pfeiffenmännchen" mit der langen Tonpfeife in einer kleinen Tuffsteingrotte neben dem Wasserfall. Führungen finden um 14 und um 16 Uhr mit Björn Mai statt. Die Abstandsregeln sind einzuhalten.

> Stadtführung entlang der historischen Gebäude in Adelsheim: Hierbei kann man Adelsheim mit seinen historischen Gebäuden bei einem geführten Rundgang hautnah erleben. Aus Anlass des "Tages des offenen Denkmals" wird Adelsheim mit seinen historischen Gebäuden wie zum Beispiel Oberschloss, Unterschloss, Stadtturm, Altes Rathaus, Alte Posthalterei und Adamsches Schlösschen bei einer Stadtführung mit Christel Hiltscher näher vorgestellt. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr gegenüber der evangelischen Stadtkirche vor dem historischen Rathaus Adelsheim. Die Abstandsregeln sind einzuhalten.