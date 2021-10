Von Alina Remmler

Adelsheim. 1974, als von Corona noch lange keine Rede war, wurde das Sportheim des SV Germania Adelsheim (SVA) erbaut. In diesen fast 50 Jahren wurden dort zahlreiche Sportfeste, Kerwen, Geburtstage oder andere Feierlichkeiten abgehalten. Nachdem der SVA 2019 das große Fest anlässlich des 100-jährigen Bestehens gefeiert hat, sollte das nächste große Projekt die Sanierung des Sportheims werden, welches durch Einnahmen mitfinanziert werden sollte.

Allerdings kam im Frühjahr 2020 der erste Lockdown dazwischen, und die Herausforderung, die durch die Pandemie entstandenen verschärften Hygienemaßnahmen entsprechend umzusetzen, war größer denn je. Auch die geplanten Kosten stiegen an. Konkrete Umbaumaßnahmen konnten in der Zeit des Lockdowns zwar nicht stattfinden, dafür wurden die ersten Planungen in die Wege geleitet. Welche Arbeiten sind zu erledigen und wie viel Zeit benötigen wir? All diese Fragen haben sich die Vorstandschaft samt Helfern gestellt.

Im Juli 2020 ging es dann erstmals zur Sache. Die Umkleidekabinen sollten erneuert werden. Daniel Hofmann, Vorstand Sport, beschreibt die Arbeiten als "Schönheitsreparaturen", die "bitter nötig" waren. Hauptsächlich in Eigenarbeit wurden bis Januar 2021 der Umkleidebereich gestrichen, neue Türen eingebaut, Ausbesserungsarbeiten vorgenommen sowie notwendige Elektroarbeiten erledigt. Auch Gesamtjugendleiter Julian Dolk ist von den neuen Kabinen begeistert: "Das gefällt auch unserem Nachwuchs."

Nachdem dieser Teil geschafft war, ging es an die Feinplanung für den Umbau des Gastraums. Pandemiebedingt konnten keinerlei Veranstaltungen im Sportheim stattfinden, doch um diesen Betrieb wieder gewährleisten zu können, stand ein erweitertes Hygienekonzept im Vordergrund der Umbaumaßnahmen. Gemeinsam hat die Vorstandschaft ein sicheres Konzept ausgearbeitet, wie in den neuen Räumlichkeiten alle erforderlichen Hygienerichtlinien optimal eingehalten werden können. Unter anderem sollen größere Fenster eine bessere Frischluftzufuhr gewährleisten, und mit einer weiteren Eingangstür gibt es einen getrennten Ein- und Ausgang. Durch die neuen Verordnungen sind die Umbaukosten allerdings enorm gestiegen, und das ursprünglich geplante Budget war schnell überschritten. Die entstandenen Mehrkosten konnten jedoch mit der Überbrückungshilfe III gedeckt werden.

Im Frühjahr starteten die Abrissarbeiten im Gastraum. Tapeten wurden entfernt, der Boden herausgerissen, und sogar Wände wurden eingerissen, um Platz für neue Fenster zu schaffen. Ein Dankeschön richtet der Vorstandsvorsitzende Ralf Remmler an die zahlreichen freiwilligen Helfer. Vereinsmitglieder aus den verschiedensten Abteilungen haben sich bereit erklärt, beim Umbau zu helfen. "Zudem haben wir mit Thomas Keller als Vorstand Technik gleichzeitig jemanden vom Fach", erklärt Remmler über seinen Kollegen, der von Beruf Zimmerer ist. Die gesamte Planung der Umbaumaßnahmen hatte Horst Rieß übernommen. Als Projektleiter kümmert er sich um die einzelnen Bauabschnitte und koordiniert die Handwerker sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer.

"Besonders unserem Rentner-Team haben wir sehr viel zu verdanken", so der Vorstandsvorsitzende. Das sogenannte Rentner-Team, stellvertretend seien hier Otto Siegert, Helmut Roth und Horst Rieß genannt, haben fast täglich auf der Baustelle im Sportheim gearbeitet, wodurch ihnen ein Großteil des Fortschritts zu verdanken ist. Zusammen mit der Sanierung der Umkleidekabinen wurden insgesamt bereits fast 1000 Arbeitsstunden in die Erneuerung des Sportheims investiert.

Für die Baumaterialien sowie diverse Facharbeiten kooperiert der Sportverein mit lokalen Firmen. Beispielsweise kommt der Boden von der Firma Krauss in Adelsheim, Wände wurden durch Daniela Palinka von "Palinkas Unikate" gestaltet, und die Deckenarbeiten wurden mit Unterstützung von der Firma Baumgart erledigt.

Für die kommende Zeit steht die Fertigstellung der Decke bevor, der neue Boden muss verlegt und Elektroarbeiten müssen gemacht werden. "Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres die Einweihung des Sportheims feiern zu können", so Ralf Remmler. Des Weiteren hofft die Vorstandschaft, dass die fleißigen Helfer den Verein auch weiterhin so unterstützen.

Bernhard Bopp, Vorstand Wirtschaftsbetrieb des SV Germania, freut sich schon heute über die künftigen Feste im neu gestalteten Sportheim. Es liegen bereits Anfragen für das Jahr 2022 vor. Der SVA freut sich schon über die zahlreichen Familienfeiern, Hochzeiten oder anderen Anlässe, die im kommenden Jahr im neuen Sportheim gefeiert werden können. Abschließend bemerkt Ralf Remmler: "Die Sanierung des Sportheims unter erschwerten Bedingungen wird ein weiterer Meilenstein für den Verein sein."