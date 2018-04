Schaffen es die Lokalmatadoren Markus Hämmerle (l.) und Marco Bruch (r.) auch beim 4. Strongman-Cup beim Blumen- und Lichterfest am 10. Mai in Walldürn auf das Treppchen? Der erfahrene Walldürner Strongman und Trainer, Marcus Franke (m.), bereitet sie auf den Wettkampf vor. Foto: Andreas Hanel

Walldürn. (ahn) Eine große Statue des Comichelden Hulk sticht einem als Erstes ins Auge, wenn man das EISI Gesundheits- und Leistungszentrum in Walldürn betritt. Marcus Franke, Inhaber des EISI und Veranstalter des nächsten Strongman-Cups am Walldürner Blumen- und Lichterfest, fällt einem als Nächstes auf, schließlich verfügt er über ähnliche Muskelmassen wie die grüne Comicfigur. Doch im Unterschied zum Hulk besticht er durch ein freundliches Wesen und ist alles andere als grün - vor allem nicht hinter den Ohren: Neben diversen Meisterschaftstiteln innerhalb Deutschlands ist der erfahrene Strongman auch schon zu mehreren Weltmeisterschaften gefahren. Jetzt coacht er seine beiden Kollegen und Freunde Markus Hämmerle und Marco Bruch, die beim Heimwettkampf als Lokalmatadoren ihre Stärke unter Beweis stellen werden. Die RNZ hat das Trio in ihrer Vorbereitungsphase besucht.

"Ach, die ist nur für Babys", winkt Franke beinahe verächtlich ab. Es geht dabei nicht etwa um ein Kinderspielzeug, sondern um eine Betonkugel, die mit 70 Kilogramm das Gewicht eines ausgewachsenen Menschen hat - ein in den Augen der drei Muskelpakete geradezu lächerliches Gewicht. Schließlich wiegt die Kugel, die im Wettkampf zum Einsatz kommt, mit 140 Kilogramm das Doppelte. Sie muss dann von den Athleten so oft wie möglich binnen 75 Sekunden über eine 1,20 Meter hohe Planke gewuchtet werden.

Das ist eine der vier Disziplinen, die beim Wettkampf in Walldürn bestritten werden müssen. Daneben steht auf dem Programm noch das Bierfassstemmen: Das 90 Kilogramm schwere Fass gilt es, möglichst oft innerhalb von einer Minute vom Boden aus über den Kopf zu stemmen. Eine weitere Disziplin ist das Autokreuzheben: Die Teilnehmer müssen ein Auto an der Vorderseite anheben, 290 Kilogramm lasten dabei auf ihnen - und das nur beim ersten Mal. "Bei jedem weiteren Versuch kommen nochmals 20 Kilogramm dazu - bis eben nichts mehr geht", legt Hämmerle dar.

Beim abschließenden Medley wird den Athleten nochmals alles abverlangt: Sie müssen zwei Stahlkoffer von jeweils 120 Kilogramm 20 Meter weit tragen, auf dem Rückweg dann ein 90 Kilogramm schweres Fass, das sie auf einen Palettenstapel mit einer Höhe von 1,20 Meter wuchten müssen; Letzteres dann erneut mit einem Sandsack von 110 Kilogramm. "Das ist nochmal brutal, vor allem weil der Sandsack unglaublich schlecht zu greifen ist", erklärt Bruch.

Veranstalter Franke, der die Disziplinen festlegt, ist sich des hohen Anforderungsprofils bewusst: "Das Niveau ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Mir gefällt es, wenn eine Disziplin dabei ist, die einer mal nicht zu Ende bringt." Das werde seinen Schützlingen natürlich nicht passieren, fügt er grinsend hinzu.

Wer von den 36 Teilnehmern aus ganz Deutschland in der Lage ist, die hohen Hürden zu nehmen, können die Zuschauer am Donnerstag des Blumen- und Lichterfests selbst sehen. Am 10. Mai beginnt nämlich um 14 Uhr auf dem Parkplatz zwischen dem Hotel "Zum Riesen" und dem Parkhaus "Riesen" zum vierten Mal der Strongman-Cup in Walldürn, bei dem Franke erneut viele Besucher erwartet: "Die Veranstaltung steht und fällt mit dem Wetter. Mit dem hatten wir die letzten Jahre Glück, da waren jeweils ca. 800 Zuschauer da. Dieses Jahr streben wir eine ähnliche Zahl an." Da sich - zur Freude des Veranstalters - viele Sponsoren gefunden haben, ist der Eintritt auch dieses Jahr wieder frei.

Doch nicht nur beim Publikum kommt das Spektakel gut an. Auch bei den Athleten sei Walldürn ein beliebter Wettkampfort, freut sich der Veranstalter. Dass dieser selbst mit seiner Professionalität einen bedeutenden Teil dazu beiträgt, weiß sein Schützling Hämmerle: "Marcus hat so viel Erfahrung, er weiß genau, was wir Athleten am Wettkampftag brauchen. Es ist für alles super gesorgt." Dabei hilft es sicherlich, dass sein Gesundheits- und Leistungszentrum EISI offizieller Stützpunkt der "German Federation of Strength Athletes" ist und somit ein professionelles Umfeld mit entsprechendem Equipment bietet.

Von diesen guten Bedingungen profitieren auch Hämmerle und Bruch bei ihrem Training am EISI. "Die Disziplinen können hier super gut trainiert werden", erklärt Hämmerle. Zudem ist für die beiden Freunde von Vorteil, dass sie gemeinsam trainieren. "So können wir uns gegenseitig immer wieder pushen", meint Bruch.

Bereits seit November fahren sie unter Anleitung ihres Trainers Franke ein hartes Programm: Nach acht Wochen Herz- und Kreislauftraining mit wenig Gewicht, dafür vielen Wiederholungen folgte ein achtwöchiger Muskelaufbauplan, dem sich der Maximalkraftplan anschloss. Nun befinden sie sich in der eigentlichen Vorbereitungsphase, in der sie sich speziell auf die Wettkämpfe vorbereiten.

Beim Wettkampf in Walldürn, der der dritte von insgesamt sieben in der Saison ist, hoffen die Lokalmatadoren auf einen Platz im vorderen Mittelfeld. Bruch, der zum ersten Mal in Walldürn teilnimmt, tritt dabei in der offenen Gewichtsklasse an. Hämmerle, der in der Klasse bis 105 Kilogramm gelistet ist, konnte schon vor zwei Jahren den dritten Platz beim Wettkampf in seiner Heimatstadt erkämpfen, letztes Jahr schaffte er den fünften Platz. Doch auch mit Wettkampferfahrung stehen die Athleten unter Druck. Das weiß auch Trainer Franke: "Die Tage vor dem Wettkampf sind sehr stressig, man macht sich verrückt und steht voll unter Spannung." Für Hämmerle und Bruch ist es dann positiv, so einen erfahrenen Trainer an ihrer Seite zu wissen. "Er ist groß wie ein Bär, aber herzlich", charakterisiert Bruch seinen Trainer. Auch Hämmerle lobt Franke: "Marcus kümmert sich um alles. Er verlangt dabei vieles, achtet aber auch mit seiner Erfahrung darauf, dass wir es nicht übertreiben."

In der Tat ist die familiäre Atmosphäre auch am EISI zu spüren. Da verwundert es nicht, dass die drei sich dort treffen, auch ohne zu trainieren. "Man kommt mal hier her, um zu quatschen und einen Kaffee zu trinken", berichtet Hämmerle und betont: "Das alles ist nur mit dem Studio, dem Trainer, dem Trainingspartner und den Sponsoren möglich."