Von Rüdiger Busch

Buchen-Eberstadt. Wenn die geladenen Ehrengäste ihre Kinder zu einem Termin mitbringen, dann muss das schon ein besonderes Ereignis sein, denn sonst langweilen sich die Kleinen. Diese Gefahr bestand für den kleinen Maximilian, Sohn von Minister Peter Hauk, am Freitagnachmittag bei der Übergabe des Streicheltierparks beim Möbelhaus Grammlich zu keiner Sekunde – im Gegenteil. Wie der Vierjährige zeigten sich sowohl die kleinen wie auch die großen Gäste davon beeindruckt, was die Familien Hofmann dort geschaffen haben: "eine naturnahe Erlebnislandschaft für große und kleine Entdecker" (Landrat Dr. Achim Brötel), die sich zu einem Besuchermagneten entwickeln dürfte. Die müssen sich aber noch ein klein wenig gedulden: Die Anlage – und das zugehörige Café "Auszeit" – sind ab 1. Juli für Besucher geöffnet. Der Streicheltierpark ist kostenlos zugänglich – und zwar selbstredend nicht nur für Kunden des Möbelhauses.

Sichtlich angetan von dem, was auf dem Gelände neben dem Möbelhaus Grammlich entstanden ist, zeigten sich die Gäste der offiziellen Einweihungsfeier am Freitag. Foto: Rüdiger Busch

In seiner Begrüßung spannte Geschäftsführer Marc Hofmann den Bogen von der Gründung des Unternehmens vor 82 Jahren bis zur Gegenwart, in der bereits die vierte Generation heranwachse, in der aber auch – bedingt durch die Pandemie – besondere Herausforderungen zu bewältigen seien. Das Vorhaben wegen Corona zu stoppen, sei aber keine Option gewesen: "Gerade in dieser Zeit wollen wir damit einen neuen Akzent setzen."

"Ein Einrichtungshaus bringt man nicht unbedingt mit einem Tierpark zusammen", gestand Hofmann. Als Händler müsse man aber immer auch ein guter Gastgeber sein, das habe ihm seine Großmutter Anna Grammlich beigebracht. Der Kunde als Gast, der sich im Möbelhaus wohlfühlen soll: Dadurch schaffe man eine enge Bindung. Auf dieser Philosophie fuße das Projekt, das die Familie den Mitarbeitern 2017 vorgestellt habe. "Erfreulicherweise haben wir ein gutes Team, mit dem man so etwas auch verwirklichen kann", freute sich Hofmann. Dennoch sei es ein großer Schritt gewesen: "Es braucht Mut zur Veränderung, wenn man statt Möbeln plötzlich Tiere einkauft", erzählte Marc Hofmann lächelnd.

Die Angebote des Streicheltierparks lassen Kinderherzen höherschlagen. Foto: Rüdiger Busch. Foto: Rüdiger Busch

In Doppelfunktion als Planer und Ortsvorsteher beleuchtete sein Bruder Nico Hofmann die Entstehungsgeschichte und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt mit Bürgermeister Burger und Beigeordnetem Laber und der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken, denen er für die Unterstützung dankte. Nach dem Spatenstich im Januar 2020 wurde bis Ende 2020 gebaut. "Vieles geschah in Eigenleistung durch unsere eigenen Handwerker." Ihnen dankte Nico Hofmann ebenso wie den beteiligten Firmen.

Bei der Ausführung habe man auf Nachhaltigkeit geachtet und größtenteils auf den Baustoff Holz gesetzt. Bewusst verzichte man auf exotische Tiere. Stattdessen wolle man dem Besucher heimische Tiere und Pflanzen näherbringen.

"Die Anlage ist eine Bereicherung für Eberstadt", freute sich Nico Hofmann, "und die perfekte Ergänzung zu Tropfsteinhöhle und Skulpturenradweg."

Hintergrund Das bietet der Streicheltierpark Eberstadt ab dem 1. Juli: > Auf dem wunderschön gelegenen Areal am Krummebach wurden ansprechend gestaltete Ställe und Gehege geschaffen, in denen Tiere wie Esel, Kamerunschafe, Waliser Schwarznasenschafe, Hasen, [+] Lesen Sie mehr Das bietet der Streicheltierpark Eberstadt ab dem 1. Juli: > Auf dem wunderschön gelegenen Areal am Krummebach wurden ansprechend gestaltete Ställe und Gehege geschaffen, in denen Tiere wie Esel, Kamerunschafe, Waliser Schwarznasenschafe, Hasen, Vorwerkhühner oder Dexter-Rinder bestaunt und teilweise auch gestreichelt werden können. > Das Gelände bietet aber auch Lebensraum für andere Tiere: Auf dem kleinen See wurden schon Wildenten und Wildgänse gesichtet. Zudem gibt es ein Insektenhotel und einen Steinriegel für Eidechsen. Ein Obstlehrpfad, ein Barfußpfad, ein Kräutergarten und eine riesige Sonnenuhr ergänzen das Ensemble. > Die heimische Natur kann ebenso auf spielerische Weise erkundet werden wie die Besonderheiten der hiesigen Geologie und erneuerbare Energien. Die Firma Kuhn aus Höpfingen wird eine Station zur Wasserkraft gestalten, die Firma Energiezentrum (Weikersheim) macht das Gleiche für die Solarenergie, zudem soll noch ein kleines Windrad aufgestellt werden. > Auf die kleinen Besucher warten außerdem ein großer Spielturm mit Rutsche, eine Bobbycar-Strecke und ein Sandspielbereich. > Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dafür wurde im Möbelhaus kräftig umgebaut und das Café "Auszeit" geschaffen. Dieses neue gastronomische Angebot steht nicht nur den Kunden des Einrichtungshauses, sondern allen Besuchern offen. Auch sonntags soll es geöffnet sein, damit ein Besuch im Streichelzoo mit einer Einkehr verbunden werden kann – bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse. rüb

[-] Weniger anzeigen

"Das ist gelebter Wandel: vom Möbelhaus zum Multifunktionszentrum", lobte Peter Hauk, Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Entstanden sei ein Ort der Begegnung und des Verweilens, mit einem hohen Freizeitwert für Familien: "Das ist ein echter Gewinn für die Bevölkerung in Eberstadt, in Buchen und in der gesamten Region!"

"Dieser Streicheltierpark ist mehr als ein Platz für Esel und Schafe: ein lehr- und lernpädagogischer Erlebnisort für die ganze Familie", sagte Landrat Dr. Achim Brötel und stellte heraus, dass die komplette Anlage barrierefrei und behindertengerecht gestaltet wurde. Mit diesem "naturnahen Besuchermagneten für Jung und Alt" setze die Unternehmerfamilie Hofmann einmal mehr besondere Akzente und mache das Möbelhaus Grammlich fit für die Einkaufswelt der Zukunft.

Die Spielzeugtraktor-Rennstrecke. Foto: Rüdiger Busch

Mit dem Streicheltierpark verfüge das Einrichtungshaus nun über ein Alleinstellungsmerkmal, betonte Bürgermeister Roland Burger. Nicht immer größer werden, sondern immer spezieller, sei das Erfolgsgeheimnis. Burger zeigte sich überzeugt davon, dass der unternehmerische Mut der Familie Hofmann belohnt werde und sah in dem Projekt soziale und ökologische Aspekte im perfekten Einklang.

Rund 250.000 Euro wurden investiert. 99.000 Euro davon kommen vom Förderprogramm Leader. Die Förderplakette überreichte Vorsitzender Alfred Beetz, der von einem "Leuchtturmprojekt für Leader" sprach, da es die Dorfgemeinschaft ebenso stärke wie den Tourismus.

Beim anschließenden Rundgang stellten Marc, Nico und Volker Hofmann den Ehrengästen den kleinen, aber feinen Tiergarten vor, während die Kinder das Gelände auf ihre Weise erkundeten. Zu solchen Terminen geht Maximilian auch künftig gerne mit. Aber auch alle anderen Kinder und deren Eltern dürfen sich freuen: Ab 1. Juli ist die Region um eine besondere Attraktion reicher.