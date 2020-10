Buchen. (pm) Im Trainingszentrum der Buchener Streetdancer knisterte die Spannung, als das Führungsduo von "Hiphop International Germany" (HHI Germany), Direktor Olando Amoo und seine Stellvertreterin Dini Wegner, mit einer kleinen Einkaufstasche die TSV-Halle betraten.

Die Mitglieder der "Next-Level"-Tanzgruppe sollten sich in einen Halbkreis setzen. Kein Wort ließen die Vertreter von "HHI Germany" über die Platzierung der "Next Level"-Crew bei den Deutschen Streetdance-Meisterschaften heraus. Stattdessen verteilte Olando Urkunden, sodass nur die Rückseite zu sehen war. "Ich zähle bis drei und dann schaut ihr auf die Vorderseite", sagte er. Der Blick auf die Vorderseite entfesselte ein unglaubliches Jubelgeschrei und einige Freudentränen: "Sieg!"

Wieder einmal holten sich die Streetdancer des "Integrations- und Präventionsprojekts Hiphop-Breakdance" (IPHB) im TSV Buchen den Titel Deutscher Meister, sie haben sich den ersten Platz ertanzt. Die Meisterschaft fand im Rahmen von "HHI Germany" statt und wurde coronabedingt erstmals online übertragen. Damit hat sich "Next Level" für die Weltmeisterschaften 2021 in den USA in Phoenix/Arizona qualifiziert.

Allerdings hat "Next Level" aktuell eine andere Zusammensetzung als in den Jahren zuvor: Die Gruppe "Zzyzx" kam im Oktober vergangenen Jahres hinzu. "Next Level" ist nun eine "Mega-Crew". So bezeichnet man bei HHI alle Gruppen, die aus zehn und mehr Tänzern bestehen. Seither vereint "Next Level" 16 starke Tänzer, die seit Beginn der Corona-Pandemie im März ihre Trainingseinheiten unter enorm erschwerten Bedingungen absolvierten.

Während des Lockdown-Höhepunkts war gruppenchoreografisches Training monatelang verboten. Erlaubt war eine bestimmte Anzahl von Tänzern, die im Abstand von drei Metern voneinander tanzten. Unter diesen Voraussetzungen war das Einstudieren einer Choreografie unmöglich, sodass eine (inter)nationale Meisterschaft nach der anderen abgesagt wurde. Lediglich die Europameisterschaft im Rahmen der UDO (United Dance Organisation) wurde auf Ende November verschoben.

Allerdings macht Not bekanntlich erfinderisch, und so kamen der Direktor von "HHI Germany" und seine Stellvertreterin im Mai auf eine ermutigende und motivierende Idee: Alle Gruppen, die sich für die Deutschen Meisterschaften interessierten, konnten bis zum 13. September ein Video ihrer Meisterschaftsshow hochladen.

Die aus acht internationalen Juroren bestehende Jury hatte die Aufgabe, die Shows zu bewerten und zu entscheiden, welche Gruppen sich für die Weltmeisterschaften 2021 in den USA qualifizieren sollten. Nach den HHI-Regeln schaffen das in jeder Kategorie die drei besten Gruppen. Amoo und Wegner legten ihren Plan der Chefetage der amerikanischen Weltzentrale von HHI in Los Angeles zur Genehmigung vor. Howard Schwartz, der Direktor von "HHI International", war von dieser Idee beeindruckt und empfahl den Plan allen 53 Ländern, die sich an den HHI-Wettbewerben beteiligen.

Nachdem "Next Level" bereits 2015 an der HHI-Weltmeisterschaft in San Diego in Kalifornien teilnahm und "Zzyzx" letztes Jahr in Phoenix in Arizona, gelang es nun beiden Crews – zusammen als "Next Level" vereint – sich für die Weltmeisterschaft in den USA zu qualifizieren. Die 16 glücklichen Tänzer hoffen nun, dass Corona ihnen 2021 keinen Strich mehr durch die Rechnung macht.