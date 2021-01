Steinbach. (jasch/pm) Geburtstag feiern in Zeiten der Corona-Pandemie ist entbehrungsreich. Man möchte gemeinsam mit den Liebsten den Tag verbringen und muss stattdessen Kontakte reduzieren. Viele Geburtstagskinder beschränkten sich deshalb auf einen kleinen Familienkreis oder feierten den Ehrentag im Freien.

Nähe ist aber keine Frage der Entfernung, gerade in Zeiten digitaler Kommunikation. Das erfuhr Josef Pittner aus Steinbach, der am 15. Januar 94 Jahre alt wurde. Seine Familie überraschte den Jubilar mit einer Webkonferenz und ermöglichte es ihm auf diesem Weg, seinen Geburtstag doch noch im Kreise der Familie zu verbringen. Die Aktion ist beispielhaft für viele Wege Geburtstagsfeiern in Corona-Zeiten zu begehen.

Hans-Jürgen Pittner wurde vergangene Woche 94 Jahre alt. Foto: Hans-Jürgen Pittner

Normalerweise wären an diesem Tag die gesamte Schar der Kinder, Enkel und Urenkel zusammengekommen, um mit dem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa zu feiern. Coronabedingt fiel das große Geburtstagsfest also ganz anders aus, als gewohnt. Josef Pittner musste sich um 16.30 Uhr bereithalten. Mehr verriet man ihm zunächst nicht. Dann setzte sich Enkeltochter Julia, mit deren Familie er im Haus wohnt, an den Laptop und erklärte ihm was gleich folgen würde.

Nacheinander stießen alle weiteren Familienmitglieder dazu. Einer nach dem anderen versammelte sich auf dem Bildschirm. Josef Pittner war sehr überrascht, konnte gar nicht glauben, dass alle virtuell bei ihm waren und freute sich riesig, alle zu sehen und zu hören.

Die ganze Familie gratulierte ihm und trug ihm etwas vor. Zum Schluss wurde ein Geburtstagsständchen angestimmt. Gemeinsam erhoben die Gäste ihr Glas zum Prosit mit dem Jubilar. So wurde dem 94-Jährigen ein wahrscheinlich unvergesslicher Geburtstag bereitet – zwar nicht in persönlichen Begegnungen, aber doch in Gemeinschaft.

Josef Pittners große Verwandtschaft stammt aus Steinbach, Schneeberg, Lauda, Hergenstadt, Altheim, Merchingen und Simmern/Hunsrück. Hinzu kamen Gratulanten per Telefon oder Whatsapp aus Hamburg, Mutlangen und Gschwend. Sogar aus der weiten Welt schaltete man sich zu, um Josef Pittner zu gratulieren: aus Bangkok/Thailand und Amerika.