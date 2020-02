Osterburken. (bg) Einstimmig verabschiedet wurde vom Osterburkener Gemeinderat am Montag der Haushalt für das Jahr 2020. Das Zahlenwerk sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von knapp 16,6 Millionen Euro vor, denen Aufwendungen in Höhe von rund 16,5 Millionen gegenüberstehen. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 15,5 Millionen Euro und Auszahlungen in Höhe von 14,5 Millionen Euro veranschlagt. Auch im laufenden Jahr will die Stadt in ihrem Kernhaushalt ohne neue Schulden auskommen, während beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung", dessen Wirtschaftsplan ebenfalls genehmigt wurde, der Schuldenstand steigt.

In der Gemeinderatssitzung am 20. Januar sind – nach ausgiebiger Vorberatung – der Entwurf des Haushalts und der Entwurf des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ausführlich vorgestellt worden. Am Montag standen vor der Haushalts-Verabschiedung die Stellungnahmen der Fraktionen zu den beiden Zahlenwerken im Mittelpunkt der Sitzung.

Wie in allen Statements zum Ausdruck kam, steht die Stadt vor etlichen großen Aufgaben und neuen Herausforderungen. Dem trage man auch mit dem neuen Haushalt Rechnung.

Wie Werner Geiger namens der Freien Wähler feststellte, seien 2020 keine Kreditaufnahmen oder Steuererhöhungen vorgesehen. Erfreulich sei auch, dass dank der verfügbaren Mittel der Schuldenstand im Kernhaushalt weiter reduziert werden könne. Der Haushalt, der von den guten Vorjahresergebnissen und den relativ hohen Steuereinnahmen der Vergangenheit profitiere, enthalte bedeutende Investitionen und sei solide finanziert.

Mit Blick auf das Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro verwies Geiger aber auch darauf, dass sich diese hohe Zahl dadurch relativiere, dass ein Teil der eingeplanten Ausgaben bereits in früheren Haushalten ausgewiesen war und aufgrund des neuen Haushaltsrechts erneut aufgenommen werden musste, weil die Maßnahmen noch nicht ausgeführt oder abgeschlossen worden sind.

Eingehend auf einzelne Vorhaben, stellte der FWV-Sprecher besonders heraus, dass man im Haushalt eine erste Rate von zwei Millionen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Osterburken eingeplant habe. Er kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Fachförderung für dieses Projekt sehr gering ausfalle.

Zumindest die aus dem Ausgleichstock fließenden Mittel müssten sich daher an der überörtlichen Bedeutung der Osterburkener Wehr orientieren. In einem Ausblick verwies Geiger auf "offene Baustellen und Zukunftsaufgaben". Dazu gehörten der Bahnhof, das Postareal und die Baulandhalle ebenso wie Maßnahmen gegen ein Ausbluten der Innenstadt.

Ähnlich äußerte sich Andreas Heck im Statement der CDU-Fraktion. Die Stadt habe große aktuelle und neue Aufgaben zu bewältigen. Es gelte, die neben der Erfüllung der Pflichtaufgaben vorhandenen Gestaltungsspielräume zu nutzen, damit sich die Stadt, die ein positives Wachstum verzeichne, weiter entwickeln könne.

Daher befürworte die CDU auch die finanzielle Beteiligung der Stadt am Neubau des (vom Kreis getragenen) Ganztagsgymnasiums oder die Anstrengungen der Stadt zur Schaffung von Wohnraum im innerstädtischen Bereich und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Heck verdeutlichte an Beispielen, welch hohe Kosten die Stadt in diesen Bereichen oder auch für die Kinderbetreuung und den Ganztagsbetrieb der Schulen zu stemmen hat.

Bezüglich der noch nicht bezifferbaren Gesamtkosten für den Neubau des Feuerwehrhauses stellte Heck zugleich klar, dass die CDU-Fraktion hinter dem Projekt stehe, "auch wenn die im Raum stehenden Mehrausgaben gewaltig sind."

"Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen, sondern gut auf sie vorbereitet zu sein", zitierte Heck abschließend den Staatsmann Perikles aus dem antiken Griechenland, um festzustellen: "Mit dem neuen Haushalt ist die Stadt gut vorbereitet auf die vor uns liegenden Herausforderungen. Wir gestalten mit diesem Haushalt auch proaktiv unsere Zukunft und die unserer Kinder und Kindeskinder."

Auch die SPD-Fraktion sah den 2020er Haushalt als ein beeindruckendes und erfreuliches Zahlenwerk. Im Unterschied zu anderen Kommunen sei Osterburken finanziell immer noch gut aufgestellt, betonte Klaus Vogel. Es gebe allerdings Anlass zur Besorgnis, weil äußere Rahmenbedingungen die Handlungsmöglichkeiten zunehmend einengten.

Dies resultiere zum Beispiel aus dem neuen Haushaltsrecht und ergebe sich ebenso dadurch, dass die Ausstattung der Zuschusstöpfe nicht mit der Erhöhung der Preise im Hoch- und Tiefbau mithielten, dass Einnahmen aus dem Stadtwald künftig nur noch eine geringe Rolle spielen werde und aufgrund der Tatsache, dass die Kreisfinanzen miserabel seien. Letzteres habe dazu geführt, dass der Neubau des Ganztagsgymnasiums in der Summe und über die Jahre millionenschwere Ausgaben für die Stadt bedeuteten.

Man erwarte, so Vogel, für die Zukunft allgemein schlechtere finanzielle Rahmenbedingungen. Wenngleich dies dank der guten Ausgangslage der Stadt im Haushaltsjahr 2020 erst ansatzweise spürbar sei, spielten sie eine Rolle bei der Umsetzung von Großprojekten wie dem Feuerwehrgerätehaus oder dem Neubau des Kindergartens in Osterburken, hinter denen die SPD-Fraktion allerdings uneingeschränkt stehe.

Nicht zuletzt verwies Vogel mit Blick auf die Ausweisung von Baugelände darauf, dass darüber hinaus nach Ansicht der SPD auch bezahlbare Mietwohnungen benötigt würden.

Der Dank aller Fraktionssprecher galt Kämmerer Horst Mechler für die Ausarbeitung des umfangreichen Haushaltsplans, der nach den Stellungnahmen einstimmig verabschiedet wurde.