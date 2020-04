Walldürn. (PM) Die in Walldürn ansässige Änderungsschneiderei Arslan spendete jüngst der Stadt Walldürn kurzfristig 600 Mund-Nasen-Masken. Diese Schutzmasken stammen aus der eigenen Produktion. Die Schneiderei stimmte die Spende zuvor mit Meikel Dörr, Stabsstelle Bürgermeister, ab. Am Donnerstag nahm dann Bürgermeister Markus Günther die Spende in den Räumen der Schneiderei entgegen.

"Mit der Spende der Eheleute Fidan und Nehmet Arslan aus ihrer Produktion werden wir unter anderem unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte ausstatten", sagte Walldürns Bürgermeister Markus Günther. "Die Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr leisten eine herausragende Arbeit für unsere Bürger – auch in dieser schwierigen Situation während der Corona-Krise. Die Feuerwehr erhält einen Großteil der Masken."

Nehmet Arslan und seine Frau Fidan betreiben inzwischen seit zwei Jahren eine Änderungsschneiderei. Teilweise fertigen sie dabei auch Maßkonfektion. Durch die Corona-Pandemie nahmen die Änderungsaufträge in den letzten Wochen und Monaten deutlich ab.

Auf Anfrage fertigte das Ehepaar für eine Weberei die ersten Mund-Nasen-Masken. Auch wenn diese Masken nicht als Medizinprodukt einzustufen sind, ist die Auftragslage sehr hoch. Seit drei Wochen produzieren sie nun täglich bis zu 2000 Mund-Nasen-Masken.

Ihr Kunde Stefan Schäfer brachte sie dabei auf Idee, einen Teil der täglichen Produktion der Stadt Walldürn zur Verfügung zu stellen.