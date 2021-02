Von Rüdiger Busch und Joachim Casel

Buchen. "Am Aschermittwoch ist alles vorbei" – diesen unvergesslichen Fastnachtsschlager, den unter anderem der Kölner Willy Millowitsch sang, möchten wir gerne um eine Zeile ergänzen, die da lautet: "Am Aschermittwoch, da lösen wir auf!" Die RNZ hat Sie in den letzten sieben Tagen – also in der Hochphase der Fastnachtszeit – regelmäßig über die Arbeit der Soko "Wacherad" informiert, die mit großem Einsatz nach dem Dieb des Fastnachtsurgesteins "Wacherad" fahndete, das vor genau einem Jahr im Hotel "Prinz Carl" entwendet worden war.

Ja, jetzt lösen wir auf: Es war alles nur ein großer Spaß, den die Buchener Handballkrachkapelle, unterstützt von der RNZ, ins Leben gerufen und mit viel Leben erfüllt hat. Es gab natürlich – wie viele Leser schon nach der ersten Veröffentlichung gemerkt haben – nie eine Soko "Wacherad", es gab nie eine Fahndung! Es war alles nur eine große Inszenierung, um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein wenig Freude zu bereiten, quasi einen vergnüglichen Ersatz zu liefern für die in diesem Jahr coronabedingt ausgefallenen Fastnachtsumzüge und Prunksitzungen.

Foto: Borchermeschter

Wir in der RNZ haben den tollen Spaß sehr gerne begleitet. Es war eine willkommene Abwechslung zum herkömmlichen seriösen Journalismus, und wir haben schnell gemerkt, dass wir Spaß am Spiel mit den Worten haben. Wir haben aber auch die Kraft der Sprache gespürt, die auch dann eine kolossale Macht entfaltet, wenn man Dinge suggerieren will, die so rein gar nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Darüber sind wir ein bisschen erschrocken. Und das ist gut so, denn es macht uns sensibler für unsere tägliche Arbeit fernab der Fastnacht, in der Wahrheit stets oberstes Gebot bleiben muss! Im konkreten Fall aber machte uns der "Missbrauch des Wortes" nicht viel aus. Im Gegenteil: Er hat uns gefallen. Es war ja für eine gute Sache.

Zeuge Roland B. gibt wichtige Hinweise Buchen. Kurz vor der Pressekonferenz gestern ging der Soko "Wacherad" noch ein ganz entscheidender Hinweis mit Foto unseres Stadtoberhaupts zu. Roland Burger hat wichtiges Beweismaterial gesichert. Der Bürgermeister schreibt: "Ein wichtiger Hinweis in letzter Minute. Anbei ein Foto von dem Ort, an dem sich die wohl reuigen Täter des Wacherads entledigt hatten. Ich will die Aufmerksamkeit auf das Hand gemalte Plakat lenken und rege ein grafologisches Gutachten an. Das Foto zeigt den Fundort und den Finder am 1. April 2020." Wir danken dem mündigen Bürger Roland B., der verantwortungsvoll die aufwendige Arbeit der Ermittlungsgruppe unterstützt, verweisen in diesem Zusammenhang aber auf die Ergebnisse der Pressekonferenz.

[-] Weniger anzeigen

Jetzt bleibt uns an dieser Stelle nur noch eins: Wir sagen:

> Danke an erster Stelle an die Handballkrachkapelle Buchen. Sie hatte diese grandiose Idee. Als zwei Vertreter der Kapelle zu uns in die Redaktion kamen und Redaktionsleiter Rüdiger (rüb) Busch und seinem Stellvertreter Joachim (joc) Casel den Plan vorgestellt haben, haben die beiden Redakteure nicht mal zwei Wimpernschläge Zeit benötigt, um spontan zuzusagen. Begeistert haben wir damals geantwortet: "Das finden wir super, wir sind dabei!" In den nächsten Tagen haben uns die Mädels und Jungs um Initiator Klaus Fröbel einen exakt und schlüssig gestylten Fahrplan ausgearbeitet, den wir dann nur noch mit Worten ausschmücken mussten. Jeden Tag stimmten Krachkapelle und Redaktion die nächste Veröffentlichung ab. Es war ein sehr harmonisches Miteinander, das uns viel Freude bereitet hat.

> Danke auch an all diejenigen, die sich bereitwillig für die humorige Aktion einspannen ließen. Und das war nicht immer einfach. Mit Dr. Harald Genzwürker geriet zeitweise sogar ein Notarzt im eigenen Umfeld in echte (Erklärungs-)Not, weil Verwandte sich Sorgen machten, dass ihr Harald wegen der mutmaßlichen Beteiligung am Diebstahl des "Wacherads" sämtliche ärztlichen Ehrenrechte verlieren könnte. Entsprechend ängstliche Meldungen beschwichtigte der erfahrene Kommunalpolitiker aber sehr elegant. Auf eine besorgte Anfrage aus dem familiären Umfeld, ob er jetzt mit einer Inhaftierung rechnen müsse, antwortete er: "Es gibt eine Auflage. Ich darf das Haus bis Aschermittwoch zwar verlassen – aber nur im ,Huddelbätz‘".

Jetzt hier an dieser Stell' - spricht zu euch die Krachkapell' Buchen. (Frö/Schmi) Die Handballkrachkapelle Buchen alias die Soko "Wacherad" kommentiert den launigen Fastnachtsgag derweil in mehrzeiligen närrischen Reimen: Mir war'n jo gar net druff versesse, doch steh mir jetzt hier vor de Presse, um völlig unvoreingenomme zu saache, was mir rausbekomme. Am Aschermittwoch letschtes Johr, do kriegscht jo heut noch graue Hoor, aus dem "Prinz Carl" do schallt es laut: Des Wacherad, des is geklaut. Es kam auch net von ungefähr auch gleich die Polizei daher, um zwische all de grouße Tische, die Täter doch noch zu erwische. Es kam nix raus, drum dachte mir, am Skype-Stammtisch bei einem Bier, mir kläre uff doch diese Tat, und gründe die "Soko Wacherad". Diese Idee hot uns begleitet, mir hebbe uns lang vorbereitet. Mir hebbe viele Krimis g'lese und uns gefragt, wer war's gewese? War's de Wert, der räumte uff, trug fix des Rad zum Speicher nuff. Un Mittwoch nach em Faschnachtsstresse hot er des längscht wieder vergesse. War's de Doc, en starke Mann, der ganz elee des trache kann. Sein Alibi is net ganz dicht, des konn mer glaabe ... oder nicht. Am erschte Tag – ganz unbedacht – kame mir selber in Verdacht. Doch's Alibi kam ganz legal Vun de Renate Ostertal. War's der, dem steht das Rad so nah, war's vielleicht de Hubert K., oder eener vun de Sänger, de eene korz, de anner länger. Mit dem Rad tun die sich plooche. Do stellt sich mancher doch die Frooche, sie trache's schwer an jeden Ort, sie wärn doch froh, des Rad wär fort. Warn's die Umweltaktiviste, die mit einer Solarkiste vom Blinki – es werd keener lache – des Wacherad welle moderner mache. Ein Hinweis kam, der soll uns jucke, mir sollte mol nach Hesse gucke, do gäb's – der Hinweis wiegt schwer – e Fraa, die a verdächtig wär. Beim Borchemeeschter am 1. April do stand des Rad mucksmäuschenstill. Doch de Roland, der war's net, der lag zu der Zeit scho im Bett. Hör'n mir do e leises aaber? War's vielleicht Benjamin Laber, um mit groußem Spaß inzwische seinem Chef eens auszuwische? Doch mir sache's hier am Rande, diese Spur verlief im Sande. Uff 'm Foto dort die zwee sind die vun de KjG? Im Liederbuch in voller Breite steh'n sie uff de erschte Seite. War's, do denkt fascht keener draa vielleicht dann a noch selli Fraa, die mit so manchem Faschnachtsheld ein Hühnchen noch hot rupfe g´wellt. Faschenacht mit Fernsehgeld lockt Täter aus de ganze Welt: Ein Tipp – mir sollte doch e mol – Kontakt uffnemme mit Interpol. Erwähnen muss mer – welch Schande –, dass eine Berkediebe-Bande – als hätte mir es scho geahnt – en Blecker-Raub auch noch geplant. Sou intensives Spurelese in Buche war noch nie gewese. Doch dieser Fall mit denne Fakte geht heute früh noch zu de Akte. Mir war'n de Täter scho ganz nah, un mit Verhör und DNA hebbe mir genau gesehn, die Täter trache's Faschnachtsgen. Die Täter, wenn auch so namhafte, die könne mir doch net verhafte, die hebbe zwar des Rad geraubt, sich aber nur en Spaß erlaubt. Auch Hubert K., der will kee Strafe, die Täter solle frei rumlaafe, will sich versöhne, des is schee, wenn's sei muss mit Kamillentee. Faschnacht lebt vun solche Sache, wo d' Johre noch konnscht drüber lache. Drum mache mir mit "Kerl wach uff" bei dem Fall jetzt de Deckel druff. Trotz Corona-Pandemie, mir hebbe Spaß g'habt wie noch nie. Unsre Stimmung war nie trüb dank RNZ mit joc und rüb. Un auch die viele Hinweisgeber, des ware wirklich gar ke Streber, die hebbe jo, des muss mer sage, zur tollen Stimmung beigetrage. Bleibt g'sund un gebbt gut uff euch acht bis '22 an Faschenacht. Des sache mir hier so krumm wie grad, eure Soko Wacherad … … un wer uns utzt un Schoute heeßt, dem sach mer's in aller Ruh, um sou verrückt zu sein wie mir, do g'hört Verstand dezu. Ein "Hinne houch" an dieser Stell' von eurer Handballkrachkapell' rnz.

[-] Weniger anzeigen

> Danke an Jens Jaegle vom "Prinz Carl". Er ist nicht nur ein hervorragender Koch, er macht auch als Zeuge eine gute Figur.

> Danke an Renate Westerberg, die wir im närrischen Übereifer kurzerhand in Renate Osterberg umwandelten (Entschuldigung!). Sie war eine wichtige Zeugin mit dem nötigen Sinn für Humor.

> Danke an Hubert Alois Kieser, Vorsänger vom Buchener "Wacherad", der natürlich über den Scherz vorab informiert war und bereitwillig mitgewirkt hat.

> Danke an die richtige Polizei. Wir haben im Vorfeld die Pressestelle der Polizeidirektion über unser Vorhaben informiert und dort viel Verständnis und Toleranz geerntet. Einige Beamte waren auch amüsiert über unseren "cold case" (schon einige Zeit zurückliegender Fall).

> Danke an alle, die mitgemacht haben, die mit Beiträgen in Leserbriefen in der RNZ oder in den sozialen Netzwerken das Thema aufgegriffen haben. Vor allem die Reime und (falschen und oftmals weit hergeholten) Anschuldigungen haben uns sehr gut gefallen.

> Sorry an all diejenigen, denen wir mit unseren Berichten über die vermeintliche Fahndung einen Schrecken eingejagt haben.

> Sorry an all jene, denen unser Gag zu überzogen war.

> Und wie geht es weiter? In diesen Tagen sind wir für diese Aktion oft gelobt worden (wobei das Hauptlob der Krachkapelle gebührt!) – dafür vielen herzlichen Dank. Das Lob war zumeist verbunden mit der Frage und der Aufforderung, dass wir so etwas auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen sollten. Wir antworten an dieser Stelle mit dem Titel eines James-Bond-Films "Sag niemals nie", oder anders formuliert: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, und es der Stoff hergibt, dann sind wir wieder dabei – Denn, um Nein zu sagen, hat es uns einfach viel zu viel Spaß gemacht!