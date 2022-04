Sennfeld/Besançon. (pm) 1100 Teilnehmer, 52 Songs, sechs Finalisten, zwei Länder, eine Bühne. Das Finale der "Ecole du Flow", des größten Kreativprojekts für Schüler aus Deutschland und Frankreich, in Besançon bot großes Kino. Das Event mit 650 Grenzgängern aus Frankreich, Deutschland und der Band "Zweierpasch" mit den Zwillingsbrüdern Till und Felix Neumann aus Sennfeld wurde zum Appell eines jungen, kreativen und rebellischen Europas, das Sprachen mischt, Zukunft mitgestalten will und Putin zuruft: "Roll’ die Panzer zurück in die Garage, stopp’ den Krieg und das Blutvergießen in der Ukraine, wir stehen vereint für den Frieden." Am Ende jubelten zwei Sieger über den ersten Platz.

Die deutsch-französische Hip-Hop-Band "Zweierpasch" hat 2021 ihre dritte grenzüberschreitende Songwriting-Challenge ausgerufen: Junge Künstler aus beiden Ländern haben dafür Songs zum Thema "Liberté" – also "Freiheit" – geschrieben. Die sechs besten Gruppen präsentierten nun ihre Werke beim großen Finale live auf der Bühne, bevor die Jury der "Ecole du Flow" die zwei Sieger kürte.

650 junge Deutsche und Franzosen warten gespannt auf den Kick-Off im stimmungsvoll beleuchteten Konzertsaal in Besançon. Ihre Anreise aus verschiedenen Teilen Deutschlands und Frankreichs dauerte zum Teil viele Stunden. "Zweierpasch" eröffnete das Event mit ihrem Klassiker "Grenzgänger Frontalier". Das Publikum rappt den Refrain mit. Die Frontmänner Till und Felix Neumann schlüpften danach in die Rolle der Moderatoren.

Mit selbst produzierten Songs und Videos qualifizierten sich sechs Crews – drei aus Deutschland und drei aus Frankreich – fürs Finale und damit für den Live-Auftritt vor Publikum. Die zwei ersten Plätzen gingen an zwei französische Gruppen.

Nachdem im Vorfeld des Finales klar war, wie sehr die Ukraine-Invasion Russlands die Teilnehmer beschäftigt, legten alle Anwesenden eine Schweigeminute ein. So standen Deutsche und Franzosen gemeinsam mit Ukraineflaggen und Emotionen vereint. Der Wunsch nach einer friedlichen Zukunft spiegelte sich auch in den Songtexten wider.

Im letzten Teil des Events drehte die "Zweierpasch"-Band 40 Minuten lang auf. Die sechsköpfige Band belohnte damit das frenetische Publikum. Songs wie "Fake", "Farbenrausch" und "Mon Chemin" sorgten für bombastische Stimmung und Gänsehautmomente mit Lichtermeer. Die preisgekrönte Formation aus Freiburg und Straßburg stellte eindrucksvoll unter Beweis, wie politisch, rebellisch und facettenreich ihr Sound ist. Mit Trompeter Cristian Kata, Gitarrist und Sänger Stefan Harth, Drummer Max Büttner und Bassist Michael Holland wissen die Rapper und Songwriter Felix und Till Neumann ein Kollektiv der Extraklasse hinter sich. Noch im April erscheint das Video zur Single "La Joconde".