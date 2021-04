Sennfeld. (joc) Artgerechte Hühnerhaltung geht unter professionellen Bedingungen jetzt noch ein bisschen besser, denn seit einigen Jahren gibt es die sogenannten Hühnermobile. Das sind größere fahrbare Behausungen für Legehennen, die eine ganze Reihe von wichtigen Eigenschaften erfüllen: Sie sind hygienisch, mobil und tiergerecht. In und um die Hühnermobile können die Hennen ihren Scharr- und Pickaktivitäten rege nachgehen. Seit Anfang diesen Jahres verfügt auch Nebenerwerbslandwirt Frieder Blum aus Sennfeld, der hauptberuflich für den Maschinenring im Einsatz ist, über ein solches Hühnermobil. Es ist das bislang einzige im weiten Umkreis. Die nächsten in unserer Region stehen in Mosbach und Aglasterhausen.

Frieder Blum hat sein Hühnermobil erst seit wenigen Wochen, aber er und seine Frau Lydia sind schon voll des Lobes, denn das Hühnermobil erleichtert nicht nur die Arbeitsabläufe spürbar, es ist auch eine gute Sache für den Verbraucher. Und auch den 240 weißen und brauen Lohmann-Legehennen, die dort eine neue Behausung gefunden haben, scheint es zu gefallen. Sie laufen vital und vergnügt über ihre 600 Quadratmeter große Auslauffläche und picken und scharren lebhaft im weiten Grün. Und bei Einbruch der Dunkelheit ziehen sie sich dann ins Innere ihres Fahrzeugs zurück, das sie vom ersten Tag an als ihr Heim akzeptiert haben.

Das Hühnermobil ist eine zehn Meter lange und drei Meter breite Metallkonstruktion, die unterteilt ist in zwei Aufenthaltsebenen. Unten ist ein großer Scharrraum mit Stroh und Streu. Der obere Bereich des zweistöckigen Fahrzeugs ist ausgestattet mit Sitzstangen. Er dient den Hennen als Schlafstätte. Frieder Blum: "Wir haben uns beim Kauf des Hühnermobils für einen norddeutschen Anbieter entschieden, die Firma Weiland, die gängige Modelle in verschiedenen Größen produziert. Es gibt mittlerweile recht viele Hersteller. Besonders wichtig war uns das Platzangebot."

Die Vorteile, die das Hühnermobil bietet, liegen klar auf der Hand: Während ein fester Stall für Legehennen unverrückbar steht, kann der mobile Stall seinen stark beweideten Auslaufflächen und Nährstoffeinträgen quasi hinterher fahren. In Sennfeld zieht das Hühnermobil circa alle zwei Wochen weiter zum nächsten Standort mit neuen saftigen Wiesen – ganz zur Freude der Hennen. An geeigneten Flächen mangelt es in Sennfeld nicht. Frieder Blum: "Auf unserem Areal stehen genügend Wiesenflächen zur Verfügung. Pro Henne rechnet man mit einem Bedarf von 2,5 Meter. Wir achten darauf, dass wir eine Fläche von über 600 Quadratmeter bereit stellen können. Wenn diese abgefressen ist, fahren wir das Hühnermobil weiter zum nächsten Standort. So haben die Hühner stets frisches Grün zur Verfügung!"

Der in ausreichendem Maße vorhandene Auslauf der Hennen ist ein wichtiger Faktor, ein ebenso wichtiger ist die Verpflegung. So finden die gefiederten Eierproduzenten auf den ständig wechselnden Wiesenstandorten bereits viel frisches Grün und Würmer. Zusätzlich erhalten sie Weizen und Mais von eigenen Feldern und eine Nährstoffmischung mit Kalk und weiteren Mineralstoffen. Der in das Hühnermobil integrierte Wassertank stellt mehrere hundert Liter Wasser bereit, an dem sich die Hennen jederzeit bedienen können. Blum: "Über die komplette Länge des Hühnermobils stehen Wasserentnahmestellen zur Verfügung."

Auch extreme Wetterbedingungen wie Hitze, Schnee oder Dauerregen können dem Hühnermobil nichts anhaben. Blum verweist auf die gute Isolierung des Fahrzeugs, das im Winter im Inneren weiterhin Plusgrade aufweist, wenn die Temperatur außen schon klar unter dem Gefrierpunkt liegt. Auch die Körperwärme der Tiere leistet hier einen Beitrag. Aber insgesamt sollte ein eiskalter Winter im eher wärmeren Bauland wohl ein theoretisches Problem bleiben. In den Sommermonaten kommen dann die im Mobil eigens eingebauten Lüftungsklappen verstärkt zum Einsatz. Das gedämmte Schrägdach des Mobils ist hier ebenso von Vorteil. Und Wasserspender sorgen zusätzlich dafür, dass die Tiere ihren Durst jederzeit stillen können.

Der Arbeitsaufwand für Lydia und Frieder Blum für ihre 240 Legehennen ist überschaubar. Täglich mindestens eine Stunde müssen sie aber schon aufwenden, damit die Tiere gut versorgt sind. Und das tun sie gerne, denn das Tierwohl siedeln beide hoch an. Zudem sind beide davon überzeugt, dass man mit dieser Tierhaltung für den Verbraucher etwas Gutes tut. Frieder Blum: "Das Hühnermobil ist ein wichtiger Beitrag, dass die Landwirtschaft ganz nah am Verbraucher ist."

Die rund 200 Eier, die die Hennen in Freilaufhaltung aus dem Hühnermobil täglich legen, werden übrigens im eigenen Hofladen am Eicholzheimer Weg in Sennfeld vermarktet und können vom Verbraucher dort direkt erworben werden. Passend zur Osterzeit gibt es natürlich auch bunte Eier. Der Laden in Selbstbedienung hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Es ist nur Barzahlung möglich. Neben Eiern gibt es im Hofladen der Blums auch andere Produkte, wie Honig, Linsen und Grünkern. Wert legt Frieder Blum darauf, dass es ausnahmslos regionale Produkte sind: "Unsere angebotenen Waren kommen alle von Landwirten aus unserem Kreis und dem angrenzenden Heilbronner Land!"