Seckach. (lm) Der Seckacher Skulpturenpark, ein weit über die heimischen Grenzen hinaus bekanntes Gesamtkunstwerk, steht auch nach dem Wegzug des Künstlerehepaars Wagner immer noch im Fokus der Öffentlichkeit. So auch als wichtiger Programmpunkt für das 32. Seckacher Straßenfest im Kinder- und Jugenddorf Klinge am Sonntag, 22. September. Gemeinderat Peter Bussemer hat sich bereit erklärt, zwei Führungen über den Skulpturenpark anzubieten. Alle Interessierten sind willkommen, sich hierzu am Festsonntag um 13 Uhr und/oder um 15 Uhr am Eingang des Kunstparks gegenüber der Einmündung Fasanenweg einzufinden. Die Mitglieder des Männergesangvereins Großeicholzheim tragen zudem Sorge, dass der Weg von der allgemeinen Festmeile im Kinder- und Jugenddorf Klinge zum Skulpturenpark bequem mit dem "Schlossexpress" zurückgelegt werden kann.

Der Skulpturenpark im Seckacher Gemeindewald (in der Heinrich-Magnani-Straße Richtung Klinge, nach dem Abzweig Klosterweg rechts) entstand ab 1989 als ein großes Gemeinschaftswerk. Bis zu ihrem altersbedingten Wegzug hatte das direkt gegenüber im Atelier "Lichtung" wohnhafte Ehepaar Paul und Marianne Wagner die künstlerische Leitung inne und gestaltete zusammen mit zahlreichen befreundeten Kunstschaffenden rund 65 Kunstwerke.

Ein 2001 mit der Gemeinde Seckach geschlossener Vertrag besagt, dass die Kunstwerke dauerhaft in diesem Waldstück verbleiben, und die Gemeinde für die Sicherstellung der Begehbarkeit des Geländes sorgt. Die Betreuung der Kunstwerke lag weiterhin in den bewährten Händen der Eheleute Wagner, bis diese 2010 aus Seckach wegzogen. Schon seinerzeit gab es Bestrebungen, einen Freundeskreis ins Leben zu rufen, der sich um die Kunstwerke kümmert, den Kontakt zu den Künstlern pflegt und nicht zuletzt auch Führungen durch den Skulpturenpark anbietet. Das ungebrochene Interesse der Öffentlichkeit an dieser besonderen Kunstmeile veranlasste Bürgermeister Thomas Ludwig nun, diese Bemühungen wieder zu forcieren.

Bei einer Begehung Anfang September, an der neben dem Ehepaar Wagner auch Ehrenbürger und Bürgermeister i.R. Ekkehard Brand, Bauamtsleiter Roland Bangert, Revierleiter Armin Walzel sowie Gemeinderat Peter Bussemer teilnahmen, wurden bereits erste kleinere Arbeiten wie das Zurückschneiden von Bäumen und Ästen, die die Sicht auf diverse Kunstwerke versperren, besprochen. Gleichzeitig stellte man übereinstimmend fest, dass sich das Wegenetz in einem guten Zustand befindet. Ebenso war man sich einig, dass umgefallene Kunstwerke wieder aufgestellt werden sollen. Es gibt aber auch Einzelfälle, in denen die Skulpturen auf Grund natürlicher Verwitterung oder wegen Vandalismus verloren gegangen sind und eine Wiederherstellung nicht möglich ist.

Bürgermeister Thomas Ludwig sagte: "Wir wollen auch Menschen finden, die sich für die Bildenden Künste begeistern lassen und dazu bereit sind, sich in Sachen ,Betreuung der Kunstwerke’ und als Auskunftgeber wie zum Beispiel im Rahmen von Führungen für Gruppen ehrenamtlich engagieren, während die Gemeinde weiterhin die Pflege des Geländes und der Wege übernehmen wird."

Info: Weiteres unter www.skulpturenpark-seckach.de.