Seckach. (lm) Dr. Helmut und Alexandra Bender sind zwar "neigschmeckte" Seckacher, aber aufgrund ihres Wirkens nicht mehr aus der Baulandgemeinde wegzudenken. Einerseits musste Bürgermeister Thomas Ludwig die beiden nach 34 Jahren, sieben Monaten, zwei Wochen und zwei Tagen ihres fürsorglichen Arztdiensts in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, andererseits freute er sich aber, die Optimismus und Lebensfreude ausstrahlende Allgemeinärztin Eddy Yamile Ruiz Gonzalez als Nachfolgerin vorstellen zu können. Zur würdigen Abschiedsfeierstunde im Freien hinter dem Seckacher Rathaus waren neben den Hauptpersonen Dr. Helmut Bender mit Ehefrau Alexandra auch deren langjährige Mitarbeiterin Heidrun Schmitt, die Nachfolgerin Eddy Yamile Ruiz Gonzalez mit ihrer Mutter sowie den Söhnen Leif und Felipe, Weggefährten des beliebten Arztes sowie Ehrenbürger und Bürgermeister i. R. Ekkehard Brand und Gemeinderäte gekommen.

"Eine Ära geht zu Ende", begann Bürgermeister Ludwig seine Laudatio auf das Lebenswerk Dr. Benders. "Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung stellt eine der wichtigsten Säulen der Infrastruktur dar. Egal, ob kleine Wehwehchen oder lebensbedrohende Krankheiten: Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, braucht der Mensch medizinische Hilfe sowie oftmals auch seelischen und moralischen Beistand, und das natürlich möglichst sofort und ohne lange Wege", so Ludwig, der auf die medizinische Versorgung in der bald 50-jährigen Geschichte von Seckach zurückblickte, in der die Gemeinde die Rahmenbedingungen für die Niederlassung von Ärzten schuf. So wurde bereits 1988 unter Bürgermeister Ekkehard Brand das Arzt- und Masseurhaus in der Mittelgasse in Betrieb genommen, und wenn alles klappt, werde dieses Bemühen im ehemaligen Empfangsgebäude des Seckacher Bahnhofs eine Fortsetzung finden.

Doch zurück zu Dr. Bender und dessen Vita. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Bruchsal, wo er eine hervorragende Allgemeinbildung genoss, die den Menschen Helmut Bender stark prägte. Sein Medizinstudium ab 1976 in Heidelberg finanzierte er zum Teil selbst durch Aushilfstätigkeiten in den Semesterferien und an den Wochenenden im Krankenhaus Bruchsal. Praktische Studienabschnitte führten ihn 1982 an das Krankenhaus Mosbach, ab 1983 für zweieinhalb Jahre an das Krankenhaus in Künzelsau und schließlich 1986 in eine Hausarztpraxis in Langenbrettach.

Während dieser Zeit lernte er seine Frau kennen, die aus Schöntal-Bieringen stammt. Am 14. Februar 1987 begann sein Arbeitsleben in Seckach, und zwar zunächst als Assistent von Dr. Ulrich Pfeifer. Drei Jahre später eröffnete er seine eigene Praxis in der Hinteren Gasse 23, wo die Familie Bender bis heute zuhause ist. Für ihn sei es vor allem wichtig gewesen, seinen Patienten zuzuhören, was wegen des für ihn fremden Dialekts nicht immer einfach gewesen sei.

Dr. Bender füllte die Lücken seiner Vita humorvoll mit vielen Anekdoten und hatte die Lacher und viel Beifall auf seiner Seite.

Mit Präsenten dankte Thomas Ludwig ihm, seiner Ehefrau Alexandra und seiner Mitarbeiterin Heidrun Schmitt, die 25 Jahre lang als gute Seele der Praxis agierte, für dreieinhalb Jahrzehnte segensreiches Wirken. Dazu gehörten neben Fachwissen und Menschlichkeit auch eine stete Präsenz, das Sich-Kümmern zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie viele Hausbesuche für mehr als drei Generationen von Menschen aus der Gesamtgemeinde Seckach, aber auch aus den umliegenden Ortschaften wie Bödigheim, Eberstadt oder Schlierstadt.

Auch sein ehrenamtliches Wirken seit 1988 für mehrere Herzsportgruppen sowie als betreuender Arzt für die Rehagruppen des SV Seckach wurde lobend hervorgehoben. Trotz dieser zeitintensiven Aufgaben gehörte er von 1999 bis 2009 dem Gemeinderat an, wo er ebenfalls mit großem Wissen und guten Ideen dem Wohl des Gemeinwesens diente.

Das Gemeindeoberhaupt wünschte dem Ehepaaar Bender einen "verdient schönen Unruhestand", bei dem sicherlich der Garten, das Radfahren und die Enkelkinder eine ganz große Rolle spielen dürften.

Anschließend stellte sich die Allgemeinärztin und Nachfolgerin Eddy Yamile Ruiz Gonzalez, die mit Hilfe von Lisa-Marie Bundschuh von der Stabsstelle Kreisentwicklung im Landratsamt gewonnen werden konnte, den Gästen noch einmal mit ihrer vielseitigen Ausbildung vor und zeigte sich erfreut über die neue Aufgabe, nachdem alle rechtlichen Schritte nun bewältigt sind.

"Die Gemeinde Seckach freut sich ganz außerordentlich über Ihre Entscheidung, sich als Allgemeinärztin selbstständig zu machen, und vor allem natürlich darüber, dass Sie sich für uns entschieden haben. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde", begrüßte sie auch Bürgermeister Ludwig.

Dr. Bender stellt seiner Nachfolgerin seine Praxisräume zur Verfügung, bis die neuen Räumlichkeiten im Bahnhofsgebäude einen Umzug zulassen, was sicher noch einige Zeit dauern wird.