Seckach. (joc) Im Herbst und Winter zogen düstere Wolken über dem Werk Seckach des international agierenden Automobilzulieferers Hilite auf. Aber seit der gestern durchgeführten Betriebsversammlung gibt es zumindest ein paar hoffnungsspendende Signale, die den Arbeitshimmel über Seckach wieder ein bisschen heller erscheinen lassen. Doch der Reihe nach: Mitte Oktober hatte die Geschäftsleitung von Hilite Germany den 180 Beschäftigten in Seckach mitgeteilt, dass Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Als Grund nannte der Arbeitgeber den "hohen Kostendruck". Im Zuge dieser Restrukturierungsmaßnahmen sollte der Standort Seckach ersatzlos wegfallen. Ob andere Standorte von Hilite von den aktuellen Streichungsplänen betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Am gestrigen Mittwoch wurde die Belegschaft in Seckach ab 13.30 Uhr über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Zudem erhielt Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam von der IG Metall Tauberbischofsheim den Auftrag, Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag mit der Geschäftsleitung zu führen. Birgit Adam unterstrich im Anschluss an die Versammlung im Gespräch mit der RNZ, dass man auf der Arbeitnehmerseite durchaus zu Kompromissen bereit sei, allerdings bleibe es natürlich gleichzeitig das erklärte Ziel, den Standort Seckach zu erhalten.

Die Probleme des Kostendrucks hat Hilite aber beileibe nicht allein. Weite Teile der gesamten Branche der Automobilzulieferer sehen momentan Schwierigkeiten im Hinblick auf die weitere Situation und die Entwicklung des Marktes in diesem Bereich.

Das Unternehmen Hilite hat weltweit über 1600 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten, darunter allein drei in Deutschland. Der Hauptsitz von Hilite Germany befindet sich in Marktheidenfeld (Headquarter), in Nürtingen ist das Tech-Center des Unternehmens. Das Werk Seckach komplettiert den Standort Deutschland. Hier sind 180 Mitarbeiter (darunter 20 befristet) im kleinen Industriegebiet "In der Au" in Seckach beschäftigt. Und genau dieser dritte Standort von Hilite ist in seinem Fortbestand offenbar bedroht.

Bereits seit Ende letzten Jahren kursieren Gerüchte, dass das Hilite-Werk Seckach in Folge von Restrukturierungsmaßnahmen vor dem Aus stehen könnte. Es wurde kolportiert, dass Teile der Produkte, die in Seckach hergestellt werden, ins Hilite-Werk Ostrava nach Tschechien verlagert werden sollen. Insbesondere die Fertigung von Ersatzteilen wurde hier genannt.

Das wäre aber nur ein Teil der im Werk Seckach erstellten Produktpalette. Hier werden Verstellerventile, Motor- und Dieselventile hergestellt. Zudem werden in Seckach Zentralventile produziert. Außerdem erfolgt hier die maschinelle Bearbeitung von Versteller- und Ventilkomponenten sowie die schon genannte Fertigung von Ersatzteilen für die Automobilindustrie.

Nach den Schließungsplänen der Geschäftsleitung im Herbst 2021 war man in Seckach nicht untätig. Der rührige Hilite-Betriebsrat um den Vorsitzenden Zeljko Volarevic beauftragte mit Unterstützung der IG Metall Tauberbischofsheim einen Rechtsanwalt und einen Wirtschaftsberater, um das Konzept der Geschäftsleitung einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

Zwischenzeitlich gab es auch mehrere Gespräche zwischen der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat und der IG Metall, die die Hoffnung nährten, dass hier das letzte Wort vielleicht doch noch nicht gesprochen ist. Gerade die IG Metall ist seit Jahren ständiger Gast auf dem Firmengelände in Seckach und hat die Mitarbeiter – auch schon unter früheren Firmeneigentümern – angesichts besonderer Krisensituationen immer gut und engagiert beraten. Auch bei den jüngsten Gesprächen versuchten die drei Verhandlungspartner, eine praktikable Lösung zu erreichen. Erklärtes Ziel der Arbeitnehmer ist es dabei, eine Schließung mit allen Mitteln zu verhindern.

Aktuell fand am gestrigen Mittwoch eine Betriebsversammlung statt, bei der die Belegschaft am frühen Nachmittag über die von ihr favorisierte weitere Vorgehensweise befragt wurde. Zudem wurden die Beschäftigten über die bestehenden Möglichkeiten informiert. Hierüber entwickelte sich ein zweieinhalbstündigen hartes Ringen um Positionen, bei dem auch die Stimmungslage der Beschäftigten nochmals deutlich wurde. Und da war bei einigen schon viel Ärger im Bauch zu verspüren.

Der Arbeitgeber war an diesem Tag nicht vor Ort vertreten. Ein greifbares Ergebnis war somit folglich nicht zu erwarten.

Allerdings wurden im Dialog schon recht präzise Handlungsvorgaben entwickelt. So wird man in den nächsten Tagen das Gespräch mit Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig suchen. Dieser hat sich zum Dialog bereit erklärt, um damit gegebenenfalls einen Beitrag zum Durchbruch der Verhandlungen zu leisten. Zudem kam man überein, künftig die Verhandlungen zusammen mit dem Hilite-Standort Marktheidenfeld zu führen, weil unternehmenspolitische Entscheidungen wohl zwangsläufig beide Standorte tangieren werden. Weiterhin hat man Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam das Mandat erteilt, mit Vertretern der Geschäftsleitung einen Zukunftstarifvertrag auszuhandeln. "Dieser dokumentiert eindeutig, dass die Beschäftigten bereit sind, etwas dafür zu tun, dass der Standort bleiben kann", betont Birgit Adam. In diesem Zukunftstarifvertrag könnten Einmalzahlungen und Zusatzleistungen wie das Weihnachtsgeld zum Verhandlungsgegenstand werden.

Insgesamt hat die gestrige Betriebsversammlung noch einmal gezeigt, dass die Arbeitnehmerseite geschlossen und kämpferisch auftritt und eine Portion Zuversicht durchaus begründet erscheint. Entsprechend äußert sich auch Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam von der IG Metall: "Wir sind guter Dinge, dass wir das Ding noch rumreißen können."