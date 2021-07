Seckach. (ahn) "Für Fahrradfahrer ist es wirklich eine Zumutung." Das sagten Iris Rüggeberg, Ilse Silberzahn und Sigrid Wolf, als sie vor rund eineinhalb Monaten im Gespräch mit der RNZ die Aufzugs- und Umsteigesituation am Seckacher Bahnhof kritisierten. Dass sie damit nicht allein sind, zeigten einige Leserbriefe. Dadurch angeregt, hat nun der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Neckar-Odenwald-Kreis mit seiner Vorsitzenden Amelie Pfeiffer an der Spitze den bahnpolitischen Sprecher und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, MdB Matthias Gastl, und Sekachs Bürgermeister Thomas Ludwig, der als ausgewiesener Bahnexperte gilt, für einen öffentlichen Vor-Ort-Termin gewinnen können.

Bei ihnen und den interessierten Bürgern, die zur Veranstaltung gekommen waren, war der allgemeine Tenor klar: Nur wenn die Bahnhöfe und das Bahnfahren an sich attraktiver würden, könne man die Verkehrswende schaffen. Ebenso klar wurde: Hier im ländlichen Raum muss dafür noch einiges getan werden.

Bürgermeister Thomas Ludwig, MdB Matthias Gastel und die Grünen-Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer tauschten sich am Seckacher Bahnhof über die Fahrstuhlsituation sowie über die Herausforderungen und Möglichkeiten der Verkehrswende im ländlichen Raum aus. Foto: Hanel

"Wie die jüngsten Unwetterereignisse gezeigt haben, ist der Klimawandel ein großes Thema", sagte Amelie Pfeiffer. "Wir Menschen müssen uns schützen, deshalb müssen wir das Klima schützen." Man sei schon auf einem guten Weg mit erneuerbaren Energien. Dennoch sei es wichtig, Lösungen dafür zu finden, "damit wir weniger fossile Energie verschwenden", so die Grünen-Kreisvorsitzende. Deshalb sei die Verkehrswende nötig.

"Natürlich brauchen wir hier auf dem Land das Auto. Hier wird es nie einen Fünf- oder Zehnminuten-Takt geben", betonte Pfeiffer. "Dennoch glaube ich, das wir hier auch auf dem Land Potenziale haben, die Mobilität anders zu denken." Denn gerade Jüngere sähen das Auto nicht als Statussymbol, sondern ihnen sei wichtig, wie man von A nach B komme.

Gerade am Verkehrsknotenpunkt Seckach sei es eine "Bremse für die Zukunft", wenn man nicht mit den Fahrrädern in die Aufzüge komme, merkte Amelie Pfeiffer an.

Bürgermeister Thomas Ludwig ging anhand von Fotos aus vergangener Zeit auf die Entstehungsgeschichte der Brücke und der Aufzüge ein. Die erste Planung, eine Unterführung unter den Gleisen, sei wegen des Stollens des damaligen Gipsbergwerks am Bahnhof an der Realisierung gescheitert. Deshalb habe man die Brücke gebaut, die 1996 eingeweiht wurde. "Auch damals war die Barrierefreiheit schon ein Thema", weshalb der Fahrstuhl zu den Gleisen 2 und 3 installiert wurde. "Mitte der 90er-Jahre galt die Steigung der Brückenauffahrt noch als behindertengerecht. Deswegen gab es damals nur einen Fahrstuhl", erklärte der Bürgermeister.

Doch bereits 2003, als mit der Einführung der S-Bahn Umbaumaßnahmen anstanden, habe es neue Vorschriften gegeben. Das Problem: Auf der Straßenseite, auf der der Fahrstuhl stand, "gab es keinen Platz für einen zweiten Fahrstuhl". Deswegen wurde dieser auf der gegenüberliegenden Straßenseite erbaut. Auf dieser Seite führt auch die steile Treppe zum Gleis 2 und 3, die "ohne Frage respekteinflößend ist", so Bürgermeister Ludwig.

"Das Hauptproblem war schon immer die Störungsanfälligkeit der Aufzüge", berichtete das Stadtoberhaupt, der betonte: "Die Unterhaltung der Aufzüge liegt bei der Bahn und nicht bei der Gemeinde Seckach." Genauer: Eigentümer ist das Bahn-Tochterunternehmen DB Station & Service (Bahnhofsmanagement Mannheim). Dort habe man wegen der Größe der Aufzugskabinen auch schon angefragt. Allerdings war die Antwort ernüchternd: "Die Umbaumaßnahmen wären so unverhältnismäßig, dass man dafür keine Genehmigung von der Zentrale bekommt."

"Wir kommen bei der Sanierung der Bahnhöfe viel zu langsam voran", monierte Matthias Gastel im Hinblick auf Barrierefreiheit, Sicherheit, aber auch Optik der Haltestellen. Seine Forderung: "Mehr Geld, mehr Tempo, mehr Ehrgeiz, damit die Bahnhöfe zur Visitenkarte des jeweiligen Orts werden."

Doch auch das Bahnreisen an sich müsse attraktiver werden, wie sich die Anwesenden einig waren. So betonte ein Bürger, dass es wichtig sei, "künftig weiter Anreize zu schaffen." Ein Interrail-Ticket, mit dem man Europa bereisen kann, koste 300 Euro, kritisierte er. Dabei bewirke diese "ganz andere Reiseform" doch auch viel für den kulturellen Austausch innerhalb der EU, so der Bürger, der gleich noch eine "visionäre" Vorstellung einbrachte: "Wir müssen bei der Verkehrsinfrastruktur mittelfristig denken. Mit den Autobahnen sind ja die Trassen vorhanden. Warum also nicht eine Seite der Autobahn nehmen und für die Bahn umbauen?"

Die Taktung der Zugverbindungen war ein weiterer Punkt, der zur Sprache kam. "Dass die 43 Kilometer zwischen Seckach und Miltenberg in 45 Minuten zu bewältigen ist, kann man heutzutage eigentlich verlangen", forderte Ludwig bezüglich der Madonnenlandbahn. Somit wäre ein Stundentakt möglich. Allerdings braucht der Zug über eine Stunde für die Strecke. "Die Reisegeschwindigkeit ist vorsintflutartig", so Ludwig. An eine Konkurrenzfähigkeit zum Auto sei da nicht zu denken.

Auch ein Halbstundentakt der S-Bahn sei äußerst wichtig, wie ein Reisender, der gerade aus der S-Bahn ausstieg, meinte. "Da sind wir dran", berichtete Pfeiffer. "Wir brauchen die S-Bahn, die überall hält, aber auch schnelle Verbindungen zwischendurch."

Außerdem müsse man Wert auf die Zuverlässigkeit der Zugfahrten legen, warf ein weiterer Bürger ein. Und das, ohne dass die Fahrer der Anschlussbusse überlastet seien oder rasen müssten.

Die zwei Verladestationen im Neckar-Odenwald-Kreis waren ebenfalls Thema. Eine davon liegt auf der Madonnenlandbahn zwischen Bödigheim und Buchen. Wäre es nach dem Betreiber, der AWN, und der Bahn gegangen, hätte die Weiche abgebaut werden sollen. Das hätte die Stilllegung bedeutet. "Wir haben uns parteiübergreifend dagegen gewehrt – gerade vor dem Hintergrund der Verkehrswende", so Pfeiffer. Denn schließlich gebe es auf 30 Kilometer keine Möglichkeit, dass sich zwei Züge begegnen, wie Ludwig ergänzte.

"Bereits 2014 hat das Land als Standard einen Stundentakt festgelegt", informierte Ludwig. "Es ist überfällig, dass die Frankenbahn vom Land komplett finanziert wird."

"Die Frankenbahn ist über viele Jahre vernachlässigt worden", kritisiert auch Gastel. "Dass dort seit Jahren kein Fernverkehr fährt und Heilbronn an diesen nicht angeschlossen ist, ist erbärmlich. Wir wollen, dass zwischen Stuttgart und Würzburg wieder ein Fernverkehr fährt." Fernverkehrsstrecken werden vom Bund finanziert.

"Schienenbau statt Straßenbau" – das forderte Amelie Pfeiffer. "Wir müssen vom Land einfordern, dass es den Schienenverkehr finanziert. Es muss mehr Geld zur Schiene fließen. Dass dann Einschnitte an anderer Stelle nötig sind, ist klar. Und die sehe ich beim Straßenbau, wobei Sanierungen von Straßen natürlich weiter notwendig sind. Das ist eine Sache der Priorisierung. Das Grundproblem ist die Privatisierung der Bahn."

Das sieht auch Ludwig so: "Netze gehören in staatliche Hand." Zumal die Infrastruktur der Schiene zu den grundlegenden Dingen wie Strom, Telefon oder auch Krankenhäuser gehörten. "Diese Grundlage auf dem Altar der Betriebswirtschaft zu opfern, ist schlecht."

Denn eine Folge davon ist, dass "wöchentlich der Rückbau von Schienenverkehr genehmigt wird. Wir haben gerade so viel Rückbau, dass die Verkehrswende maßgeblich gefährdet ist. Den Güterverkehr wieder auf die Schiene zu bringen, ist so nicht mehr möglich."

Auch Gastel äußerte sich kritisch: "Es gibt kein Geld für Kleinmaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität. Man vertut sich hier sehr viel Chancen."