Buchen. (tra) Die Serie der gelösten Radschrauben nimmt kein Ende: Wie die RNZ berichtete, werden seit Frühsommer 2020 in der Region rund um Buchen immer wieder mutwillig Radschrauben gelockert – und im Dezember und Januar scheinen die destruktiven Aktivitäten des bislang unbekannten Täters wieder an Fahrt aufgenommen zu haben.

Wie gefährlich gelöste Radschrauben für Autofahrer sein können, bekam in der Vorweihnachtszeit eine Autofahrerin in Hardheim zu spüren: Sie war mit ihrem Mercedes auf der Wertheimer Straße unterwegs, als sich plötzlich das linke Hinterrad ihres Autos löste. Das Rad rollte auf die Gegenfahrbahn, und der Mercedes kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Die Mercedes-Fahrerin hatte ihren Wagen zuvor am helllichten Tag auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt – dort könnte der Täter die Radschrauben gelöst haben.

Gleich im Januar meldete die Polizei dann zwei weitere Fälle. An einem in Bödigheim geparkten Traktor – zuvor hatte der Täter ausschließlich Autos im Visier – wurden sämtliche Radschrauben gelockert, kurz darauf machte sich der Täter an einem Mitsubishi zu schaffen, der zuvor am Hallenbad in Buchen geparkt war.

Der Polizei sind über 60 Fälle gelöster Radschrauben bekannt. Die Dunkelziffer könnte jedoch höher sein. "Der Täter ist bislang vor allem in Buchen aktiv gewesen, aber auch in Walldürn, Höpfingen und Hardheim sind Radschrauben gelöst worden. Der Unbekannte ist somit besonders in Kommunen aktiv, die entlang der B27 liegen", berichtet Carsten Diemer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn der RNZ.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Auch ein Muster ist erkennbar: "Es wird nie nur eine Schraube gelöst, sondern es sind immer mehrere", sagt Diemer.

Für die Ermittler sei es schwierig, die unbekannte Person zu erwischen: "Um die Radschrauben zu lösen, braucht der Täter nur einen Schlüssel, den er in kürzester Zeit in der Tasche verschwinden lassen kann. Wenn er irgendwo unterwegs ist, würde er den Leuten gar nicht auffallen", so Diemer. In Buchen und Umgebung seien zudem Tausende Autos unterwegs, und niemand könne abschätzen, wann und wo der Täter das nächste Mal aktiv sein wird. "Er könnte überall sein", fasst Diemer die schwierige Ermittlungslage zusammen.

Auch die Tatorte könnten meist nicht sicher bestimmt werden, was die Lage weiter verkompliziere: "Die Betroffenen merken meistens erst im Laufe der Fahrt, dass mit den Radschrauben etwas nicht stimmt. Wenn sie zuvor an mehreren Orten geparkt haben, kann nicht zugeordnet werden, wo die Radschrauben genau gelockert wurden."

Die Ermittler sind somit auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen: Wer an seinem Auto gelöste Radschrauben bemerkt, soll sie der Polizei melden. "Es wird einige Menschen geben, die gelöste Radschrauben einfach wieder festziehen und gar nicht weiter darüber nachdenken. Wer jedoch lockere Schrauben bemerkt, soll sie melden", unterstreicht Diemer.

Auch wenn die Ermittler davon ausgehen, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt, können sie dennoch nicht vollständig ausschließen, dass auch Nachahmer am Werk sein könnten. "Wir wollen deswegen deutlich appellieren, dass das Lockern von Radschrauben kein Scherz, sondern eine Straftat ist", unterstreicht Diemer. Es handele sich, so der Polizeisprecher, um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bis der Täter gefasst ist, kann Diemer allen Autofahrern nur raten, aufmerksam zu sein und gleich anzuhalten, wenn sie beim Fahren ein Rattern bemerken. Wer über eine Garage verfüge, solle diese nutzen. Zudem könne man vor Fahrtantritt die Radschrauben überprüfen. Dies werde, so Diemer, in der Praxis wohl jedoch eher selten umgesetzt: "Wer wirklich sichergehen will, müsste mit einem Werkzeug überprüfen, ob die Schrauben fest sitzen, und das werden im Alltag die wenigsten machen."

Info: Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.