Schweinberg. (adb) Eine Explosion in einem Verteilerkasten sorgte am frühen Freitagmorgen dafür, dass der Hardheimer Ortsteil Schweinberg für mehr als eine Stunde ohne Strom war. Der Schaltschrank "Königheimer Straße" auf dem Hinterhof der Gasthofs "Ross" explodierte gegen 7.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache. Vor Ort waren die Feuerwehren Hardheim und Schweinberg, die Polizei sowie die "Helfer vor Ort" des DRK-Ortsvereins. Die Schadenshöhe konnte nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Ein direkt am Schaltschrank geparkter Mercedes wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Um 8.27 Uhr war dann die Stromversorgung wieder hergestellt.