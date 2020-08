Liane Kaiser heizt im Schweinberger Autokino am 29. August ein. Foto: Kreatv.de

Schweinberg. (adb) Wer deutsche Schlager, gute Stimmung und volkstümliche Fröhlichkeit schätzt, der sollte sich den 29. August im Kalender markieren: An jenem Samstag findet im Schweinberger Autokino am Sportplatz ab 20 Uhr das große "Schlager Open Air" statt. Neben der aus Walldürn stammenden Sängerin Liane werden die "Schlagerpiloten" sowie der auch in seiner Paraderolle als "Frau Wäber" auftretende Hansy Vogt ("Die Feldberger") an der Stimmungsschraube drehen.

Hansy Vogt, der auch in seiner Paraderolle als „Frau Wäber“ auftritt. Foto: Pressefotos Hansy Vogt

Die Interpreten zeigen die ganze Vielfalt des Genres auf. Während Liane mit ihren tanzbaren, frischen Schlagern wie der erst im Juni in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" präsentierten neuen Single "Unendlich weit" und ihrer natürlichen Bühnenpräsenz für die junge Generation steht, erinnern die drei aus Funk und Fernsehen bekannten "Schlagerpiloten" alias Frank Cordes, Kevin Marx und Stefan Peters an die früheren "Flippers" oder auch die Gruppe "Fernando Express". Ihre Lieder lassen sich als "eine Reise in die schönsten Länder der Erde, ausgemalt durch die verzaubernden Melodien und Texte, die zum Tanzen und Träumen einladen" bezeichnen. Das südbadische Multitalent Hansy Vogt bedarf wohl kaum einer tieferen Erklärung: Als Bestandteil der beliebten volkstümlichen Combo "Die Feldberger" ist er ebenso bekannt wie als leichtfüßig-sympathischer TV-Moderator der "SonntagsTour" und natürlich als gewitzte "Frau Wäber", die alles und jeden kennt und alles besser weiß – freilich auf eine Art, durch die ihr niemand böse sein kann.

Die „Schlagerpiloten“. Foto: Pressefotos „Schlagerpiloten“

"Wir hoffen natürlich alle, dass viele kommen – seit Februar standen wir nicht mehr auf einer Bühne und freuen uns sehr darüber, dass so ein junges Team von ‚Get Your Sound’ aus Schweinberg so etwas auf die Beine stellt", betont Liane Kaiser stellvertretend für die Interpreten. Alle Corona-Bestimmungen und Abstandsregeln werden strikt eingehalten.

Am darauffolgenden Sonntag, 30. August, wird das Konzert durch ein weiteres Event abgerundet: So findet im "Grünen Baum" in Schweinberg ein kleines Liane-Fantreffen nach Art eines Frühschoppens statt; Liane und die "Capris" sind ab 10 Uhr vor Ort.

Info: Tickets gibt es unter www.autokino-schweinberg.de oder Tel. 06283/227310 oder 0160/5775507. Anmeldungen für das Liane-Fantreffen erfolgen bei Fanclubleiterin Tanja Littmann oder Beate Fröschen (nur in Verbindung mit einem Ticket).